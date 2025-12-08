English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Suryakumar Yadav: 'ওকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে', বিস্ফোরক সূর্য! বিশ্বকাপে জায়গা হারালেন কোন তারকা?

Suryakumar Yadav On Sanju Samson vs Shubman Gill: সঞ্জু স্যামসন বনাম শুভমন গিল! কে করবেন ওপেন? দলে কার জায়গা পাকা? যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটালেন সূর্যকুমার যাদব...   

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 8, 2025, 05:52 PM IST
Suryakumar Yadav: 'ওকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে', বিস্ফোরক সূর্য! বিশ্বকাপে জায়গা হারালেন কোন তারকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন সংস্করণের ক্রিকেট খেলে এই মুহূর্তে ভারতে সফররত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ এবার প্রায় অন্তিম লগ্নে। আয়োজকরা ০-২ টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। এরপর ভারত তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ২-১ জিতে বদলা নিয়েছে। এবার টি২০আই। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ওপেনার (IND vs SA 1st T20I) ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কটকের বারাবটি স্টেডিয়ামে। আগামিকাল প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav) ও আইডেন মারক্রমরা (Aiden Markram)। সোমবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে সূর্যকুমার যাদব সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন দলে কার জায়গা কোথায়। সঞ্জু স্যামসন বনাম শুভমন গিল (Sanju Samson vs Shubman Gill) বিতর্কের অবসান ঘটলানে 'স্কাই' (SKY)

Add Zee News as a Preferred Source

শুভমন গিল-হার্দিক পাণ্ডিয়া

চোট আঘাত সারিয়ে দুই তারকা শুভমন গিল ও হার্দিক পাণ্ডিয়া দলে ফিরে এসেছেন। সূর্য জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা এখন ১০০ শতাংশ ফিট। শুভমন-হার্দিক ফেরায় ভারতের টি-২০আই সেট-আপে যে বিরাট রদবদল হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না কোনও। দলের ডায়নামিক নাটকীয় ভাবে পরিবর্তিন হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।  তবে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন- সঞ্জু স্যামসন কি খেলার সুযোগ পাবেন?' স্যামসন গত বছরের বেশিরভাগ সময় ওপেনার হিসেবে খেলেছেন। অভিষেক শর্মার সঙ্গে তাঁর জুটি রীতিমতো সফল। কিন্তু গিল দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে পদোন্নতির পাওয়া সঙ্গেই এশিয়া কাপে স্যামসনকে লোয়ার-মিডল অর্ডারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে আবার স্যামসন দুর্দান্ত খেলেছেন। ৫১, ৪৩, ৪৬ এবং ৭৩ রান করেছেন তিনি। সূর্যকুমার জানিয়ে দিলেন যে, কার জায়গা কোথায়।

আরও পড়ুন: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙতেই 'সেই' ভিডিয়ো ডিলিট! পলাশের 'পুরুষত্ব' নিয়ে প্রশ্ন জেমিমার...

স্যামসন বনাম শুভমন

সূর্যকুমার এদিন সাংবাদিকদের বলেন, ' সঞ্জু যখন সার্কিটে এসেছিল, তখন সে উপরের দিকেই ব্যাট করেছে। তবে এখন ব্যাপারটা হল দলে ওপেনারদের ছাড়া সকলকেই কিন্তু ফ্লেক্সিবল হতে হবে। ওপেনার হিসেবে সত্যিই সঞ্জু ভালো করেছে। কিন্তু শুভমন তার আগে শ্রীলঙ্কা সিরিজে খেলেছে। তাই সে সেই জায়গাটি নেওয়ারই যোগ্য। কিন্তু আমরা সঞ্জুকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি। সে যে কোনও নম্বরে ব্যাট করতে প্রস্তুত। দলের যে কোনও খেলোয়াড় তিন থেকে ছয় পর্যন্ত ব্যাট করার জন্য প্রস্তুত এবং ফ্লেক্সিবল।  এটা দেখতেও ভালো লাগে। আমি ওপেনারদের ছাড়া অন্য ব্যাটারদের বলেছি যে, তোমাদের ব্যাট করার জন্য ফ্লেক্সিবল হতে হবে। তাই স্যামসন এবং শুভমন আমাদের পরিকল্পনায় আছে। তাদের মতো খেলোয়াড়দের দলে থাকাটা ভালো। একজন ওপেন করতে পারে, অন্যজন নীচের দিকে ব্যাট করতে পারে। এমনকী দু'জনেই সব ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা আমাদের দলের জন্য ভালো সম্পদ এবং একই সঙ্গে ভালো মাথাব্যথাও। অস্ট্রেলিয়ায় যেমনটা দেখেছেন, দুবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিল। এটা নির্ভর করে ব্যাটারদের এন্ট্রি পয়েন্টের উপর। সেই সময়ে আমাদের সত্যিই ফ্লেক্সিবল হতে হবে। আমাদের আগে আপনারাই জানতে পারবেন দল কেমন হবে। সম্ভবত দল এমনই দেখাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। শক্তিশালী দেখাচ্ছে। তাই আমি খুব খুশি।'

আরও পড়ুন: 'আমার হৃদয়'... ৮ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন কোহলি! আবেগি ভিডিয়োতে...

চাপেই স্যামসন!

স্যামসন এখন আর গিলের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। জিতেশ শর্মা তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। স্যামসন সরাসরি 'লাইক-ফর-লাইক' প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। ভারত শেষ টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্যামসনের বদলে দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে জিতেশকে খেলিয়েছে এবং ১৩ বলে অপরাজিত ২২ রান করেছেন তিনি। দলকে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করতে সাহায্য করেন। তাঁর এই ইনিংসটিকে উপেক্ষা করা যাবে না। যা স্যামসনকে নিয়ে অনিশ্চয়তার নতুন স্তর যোগ করবে। আর কিছুদিন পর টি-২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। এখন প্রশ্ন স্যামসনের জায়গা পাকা হবে তো?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Suryakumar YadavSanju SamsonShubman GillInd vs SA
পরবর্তী
খবর

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙতেই 'সেই' ভিডিয়ো ডিলিট! পলাশের 'পুরুষত্ব' নিয়ে প্রশ্ন জেমিমার...
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙতেই 'সেই' ভিডিয়ো ডিলিট! পলা...