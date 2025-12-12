English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Suryakumar Yadav: 'নির্ভর করাই'...ম্যাচ হারতেই চরম সিদ্ধান্ত সূর্যকুমারের! সিরিজের মাঝেই বিরাট ঘোষণা

Suryakumar Yadav: আর নির্ভর করা যাবে না। মুল্লানপুরে ম্যাচ হারতেই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যকুমার যাদব। সিরিজের মাঝেই করে দিলেন বিরাট ঘোষণা।  

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 12, 2025, 05:59 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে দুরন্ত কামব্যাক করল দক্ষিণ আফ্রিকা (IND vs SA)। ৫ ম্যাচের সিরিজের শুরুতেই কটকে ১০১ রানে হেরেছিলেন আইডেন মারক্রমরা। আর তারপরের ম্যাচেই মুল্লানপুরে সূর্যকুমার যাদবদের ৫১ রানে হারালেন তাঁরা! ম্যাচ হারতেই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার! সিরিজের মাঝেই বিরাট ঘোষণা করে দিলেন তিনি।

অভিষেক শর্মা

হারের দায় কার্যত নিজের কাঁধেই নিয়েছেন সূর্য। ম্যাচের পর সাফ বলেছেন যে, ওপেনার অভিষেক শর্মার উপর টিমের অত্যধিক নির্ভরতাই ডুবিয়েছে দলকে। কুইন্টন ডি ককের ৯০ রানের বিস্ফোরক ইনিংস এবং ওটনিয়েল বার্টম্যানের চার উইকেটেই প্রোটিয়ারা আধিপত্য বিস্তার করে এবং ভারতকে ৫১ রানে হারায়। করে। ২১৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা এবং সূর্যকে হারিয়ে ভারত ধুঁকতে থাকে এবং শেষে ১৯.১ ওভারে ১৬২ রানে অলআউট হয়ে যায় টিম। কটকে দলের টপ অর্ডার ছিল- অভিষেক-শুভমন এবং সূর্য। তাঁরা যথাক্রমে করেছিলেন ১৭, ৪ এবং ১২। মুল্লানপুরে ভারতের টপ অর্ডার ছিল অভিষেক-শুভমন ও অক্ষর প্যাটেল। সূর্য নেমেছিলেন চারে। কটকের মতো মুল্লানপুরেও অভিষেক ১৭ রানই করেছেন। শুভমন গোল্ডেন ডাক হয়ে ফিরেছেন। তিনে নামা অক্ষর করেন ২১। ও অধিনায়ক সূর্যর অবদান ছিল ৫ রানের! 

আরও পড়ুন: অলিম্পিক্সের আগেই বিরাট শক্তি বাড়ল ভারতের, ১৮ মাস পর অবসর ভেঙে ফিরলেন 'দঙ্গল' কন্যা...

সূর্যকুমার বলছেন

মুল্লানপুরে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে, সূর্যকুমার যেমন হারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন। তেমনই গিলের ফর্মকেও তুলেছেন আসামীর কাঠগড়ায়। ব্যাটারদের পারফরম্যান্সে উন্নতি করার পাশাপাশিই জানিয়েছেন যে, অভিষেকই বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সূর্য বলছেন, 'আমি মনে করি শুভমন ভালো শুরু করতে পারত। কারণ সবসময় অভিষেকের উপর নির্ভর করতে পারি না। যেভাবে ও ব্যাট করছে, তাতে ওর অফ-ডে থাকতেই পারে। আমার, শুভমন এবং আরও কয়েকজন ব্যাটারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় এটা স্মার্ট চেজ ছিল। শুভমন প্রথম বলেই আউট হয়ে গেল। কিন্তু হ্যাঁ, আমার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। আরও গভীরে ব্যাট করা উচিত ছিল। কিন্তু হ্যাঁ যেমনটা আমি বলেছি, আমরা শিখছি, আমরা চেষ্টা করছি এবং পরের খেলায় আরও ভালো করতে চাই। আমরা গত ম্যাচে ভেবেছিলাম, অক্ষরকে দীর্ঘ ফর্ম্যাটে সত্যিই ভালো ব্যাট করতে দেখেছি। এবং আমরা চেয়েছিলাম যে সে আজও একই ভাবে ব্যাট করুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা কাজ করেনি। ও ভালো ব্যাট করেছে। কিন্তু পরের খেলায় আমাদের কী হয় তা আমরা দেখব।' গিল এখনও পর্যন্ত ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্ম্যাটে তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনা দেখাতে পারেননি। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। তৃতীয় ম্যাচ ১৪ ডিসেম্বর ধরমশালায় অনুষ্ঠিত হবে। দেখা যাক ভারত সিরিজে ফিরতে পারেন কিনা!

আরও পড়ুন: নিলামে চর্চায় আগুনে ১০, তবে সবার নজরে ২৬ বছরের স্টার, দরকারে ব্যাংক ভাঙতেও তৈরি সব দল...

আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। ভারত গতবারের কাপজয়ী। সুতরাং খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবেন সূর্যরা। তার আগে চলছে ড্রেস রিহার্সাল। এখানেই ভারত নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে। মোটামুটি এই দলই খেলবে বিশ্বকাপে। তবে সঞ্জু স্যামসনকে বসিয়ে রেখে শুভমনকে সুযোগ দেওয়ায় বিস্তর সমালোচনাও চলছে...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

