Suryakumar Yadav: সময় শেষ, অস্তাচলে অধিনায়ক সূর্য! বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগের দিনই এল বিরাট ব্রেকিং...

Suryakumar Yadav: তাঁর সময় শেষ! এবার অস্তাচলে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগের দিনই চলে এল বিরাট ব্রেকিং। যে খবরের জন্য তৈরি ছিল না ভারতীয় দলের সমর্থকরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav) এবং সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলের (Shubman Gill) অফ ফর্ম রীতিমতো চিন্তার বিষয়। আগামী শনিবার ২০ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টায় বেছে নেওয়া হবে টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল (India Squad Announcement For T20 World Cup 2026)। অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বে জাতীয় সিনিয়র দল নির্বাচক কমিটিকে নিঃসন্দেহে বসতে হবে অগ্নিপরীক্ষায়! ৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বিসিসিআই ঘোষিত ১৫ জনের ভিতর যে কোনোও একজনকে পরিবর্তন করার স্বাধীনতা পাবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়ে দুবাইয়ের ধীরগতির পিচের কথা বিবেচনা করে যশস্বী জয়সওয়ালের (Yashasvi Jaiswal) পরিবর্তে বরুণ চক্রবর্তীকে (Varun Chakravarthy) দলে নেওয়া হয়েছিল।
বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগের দিনই উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট। অন্দরমহলে কান পাতলে এখন একটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের টি-২০ নেতা হিসেবে সূর্যর দিন শেষ। জানা যাচ্ছে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপই অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমারের শেষ টুর্নামেন্ট। সূর্যর বয়স ইতিমধ্যেই ৩৫ বছর এবং গত একবছর ধরে তিনি ফর্মে নেই। প্রায় ১৪ মাস ধরে ও ২৪ ম্যাচ জুড়ে সূর্যর রানের খরা চলছে। কেবল অধিনায়ক হওয়ার কারণেই এখনও পর্যন্ত সূর্য এই দলে তাঁর নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন। আজ থেকে বছর তিনেক আগেও সূর্য ছিলেন বোলারদের ত্রাস। নটরাজ সুইপ থেকে হেলিকপ্টার হুইপ হয়ে ড্রাইভ-ব়্যাম্প-কাট। বিচিত্র সব শট খেলে বোলারদের বল করা ভুলিয়ে দিতেন, সূর্যকে কোথায় বল করবেন, তা ভেবেই হিমশিম খেতেন বোলাররা। টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকাতেও মগডালে বিরাজ করতেন 'মিস্টার ৩৬০'। আর সেই সূর্য আজ এক থেকে ১০ নম্বরে নেমেছেন! কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছেন তিনি। যেন রান করতেই ভুলে গিয়েছেন বেমালুম!
বেঁচে গেলেন সূর্যকুমার!
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যদি ছ'মাস দূরে থাকত, তাহলে নির্বাচক কমিটির সামনে নেতৃত্বের জন্য বিকল্প ভাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। সূর্যর জন্য যা কাজ করেছে তা হল দুয়ারে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং তাঁর ডেপুটি গিলের ফর্মহীনতা, যাঁকে টেস্ট ও ওডিআই দলের দায়িত্ব দেওয়ার পর সব ফরম্যাটের অধিনায়ক হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে, ভারতের হাতে মাত্র ৫ ম্যাচ বাকি থাকায়, কোনও নির্বাচক প্যানেলই এই ধারাবাহিকতা ভাঙতে চাইবে না। বিশ্বকাপের জন্য যে দল নির্বাচন করা হবে, তা টুর্নামেন্টের আগে অনুষ্ঠিত হওয়া ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড সিরিজের টি-২০ দলের মতোই হবে। আপাতত কোনও জায়গা খালি না থাকলেও, গিলের ফর্ম বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে! অন্যদিকে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা যশস্বী জয়সওয়াল ফের সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচকরা নিউ জিল্যান্ড সিরিজের জন্য যশস্বীকে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে দলে রাখেন কিনা, যাতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিতব্য মেগা ইভেন্টের আগে যাতে তাঁকে দেখে নেওয়া যায়। রিজার্ভ ওপেনারের জায়গাটি বর্তমানে সঞ্জু স্যামসনের দখলে রয়েছে। যাকে অন্যায় ভাবে তাঁর অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যখন নির্বাচক কমিটি এবং দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এমন কিছু ঠিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা আসলে ভাঙাই ছিল না।
যশস্বী ভাবাচ্ছেন নির্বাচকদের
যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোম সিরিজের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন খেলোয়াড়ের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, তবে জয়সওয়ালের নাম প্রায় নিশ্চিত ভাবেই আলোচনায় আসবে, কারণ তিনি গিল এবং স্যামসন উভয়ের তুলনায় নিজেকে একজন আরও বহুমুখী টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড় হিসেবে প্রমাণ করেছেন। যেহেতু স্যামসন এখন দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক (জিতেশ শর্মা প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক এবং ফিনিশার) এবং গিলকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, তাই জয়সওয়ালের পক্ষে ১৫ জনের দলে জায়গা করে নেওয়া বেশ কঠিন, কারণ তিনি অন্য কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকায় খাপ খান না। ১৫ জনের দলে একমাত্র দুর্বলতম লিঙ্ক ওয়াশিংটন সুন্দর, যিনি ৫৭ টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচে এখনও কোনো অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি। তবে এই ফরম্যাটে তিনি মূলত একজন বোলিং অলরাউন্ডার। কাগজে-কলমে, দলটি ১৪ জন পরীক্ষিত আইপিএল সুপারস্টার নিয়ে অপরাজেয়ই মনে হচ্ছে (ওয়াশিংটন ছাড়া), কিন্তু যা একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে তা হল শীর্ষ তিন ব্যাটারের মধ্যে দু'জনই ভয়াবহ ভাবে ফর্মহীনতায় ভুগছেন।
ভারত সম্ভাব্য ১৫: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক) ও ওয়াশিংটন সুন্দর
ব্যাকআপ: (৫/৬): যশস্বী জয়সওয়াল, রিঙ্কু সিং, রিয়ান পরাগ, শাহবাজ আহমেদ/নীতীশ কুমার রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা।
