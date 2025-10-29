Suryakumar Yadav's Mother Prays For Shreyas Iyer: শ্রেয়সের আরোগ্যে ছট মাইয়ার কাছে কাতর আর্তি, চোখ ছলছল নেটপাড়ার সূর্যর মাকে প্রণাম

Suryakumar Yadav's Mother Prays For Shreyas Iyer: শ্রেয়সের আরোগ্যে ছট মাইয়ার কাছে কাতর আর্তি, চোখ ছলছল নেটপাড়ার সূর্যর মাকে প্রণাম
Suryakumar Yadav's Mother Prays For Shreyas Iyer: শ্রেয়সের আরোগ্যে কামনায় ছট মাইয়ার কাছে কাতর আর্তি সূর্যকুমার যাদবের মায়ের। যে ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav's Mother) মা স্বপ্না যাদব হৃদয় ছুঁয়ে নিলেন নেটপাড়ার। অসুস্থ শ্রেয়স আইয়ারের (Shreyas Iyer's Medical Update) দ্রুত আরোগ্যে কামনায়, স্বপ্না ছট মাইয়ার কাছে প্রার্থনা করলেন। সূর্যর বোন দিনাল যাদব ইনস্টাগ্রামে এই আবেগঘন ভিডিয়োটি শেয়ার করার সঙ্গেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। নেটপাড়া শ্রেয়সের প্রতি সূর্যর পরিবারের এই উষ্ণতা এবং স্নেহ দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছে।
শ্রেয়সের আরোগ্যে কামনায় সূর্যর মা
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, স্বপ্না মন্দিরে উপস্থিত সকলের কাছে কাতর আর্তি করে বলেন, 'আমি এটাই বলতে চাই যে, আপনারা সবাই শ্রেয়স আইয়ারের জন্য প্রার্থনা করুন। যাতে ও দ্রুত সেরে উঠে ভারতে ফিরে আসে। আমি গতকাল শুনেছি যে, ওর শরীর নাকি একদম ভালো নেই। যা শুনে আমরা একদম ভালোলাগেনি।'
শ্রেয়সের আপডেট দিয়েছেন সূর্য
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শেষ। ভারত হেরেছে ১-২ ব্যবধানে। এবার ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ। বুধবার ২৯ অক্টোবর, ক্যানবেরার মানুকা ওভালে প্রথম টি-২০আই সিরিজে মুখোমুখি হয়েছেন সূর্যকুমার ও মিচেল মার্শরা। গতকাল সূর্য সাংবাদিক বৈঠকে শ্রেয়সের কথা বলতে গিয়ে জানান, 'প্রথম দিনই যখন আমি শ্রেয়সের চোটের বিষয় জানতে পেরেছি তখনই আমি ওকে আমি ফোন করি। তারপর আমি জানতে পারি যে, ওর কাছে ফোন নেই। এরপর আমি আমাদের ফিজিও কমলেশ জৈনকে ফোন করি। তবে গত দু'দিন ধরে আমি শ্রেয়েসের সঙ্গে কথা বলছি। ও ফোনে কথা বলছে। ফোনে কথা বলছে মানেই ও স্থিতিশীল। যেটা ভালো দেখাচ্ছে। ডাক্তাররা ইতিমধ্যেই আছেন ওখানে। তাঁরা শ্রেয়সকে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রাখবেন। তবে ও সবার সঙ্গে কথা বলছে যা ভালো'
শ্রেয়সের ঠিক কী হয়েছে
সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের, শেষ ওডিআই খেলার সময়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন জাতীয় দলের সুপারস্টার শ্রেয়স। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ছুটে গিয়ে, অ্যালেক্স ক্যারির রুদ্ধশ্বাস ক্যাচ নিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শ্রেয়স। এরপর ছটফট করতে থাকেন তিনি। পাঁজরের খাঁচায় গুরুতর আঘাতের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হয় শ্রেয়সের। কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি সিডনির এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৩০ বছরের মুম্বইকরকে। সেখানেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন শ্রেয়স। তাঁর স্ক্যানে প্লীহায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে আগামী কয়েকদিন সিডনিতেই থাকতে হবে...
কী বলছে বিসিসিআই
'২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআই-তে ফিল্ডিং করার সময়ে, শ্রেয়স আইয়ার বাঁ-পাঁজরের নীচের অংশে আঘাত পেয়েছেন। তা আরও ভালো ভাবে মূল্যায়নের জন্য, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্ক্যানে প্লীহায় আঘাতের প্রমাণ মিলেছে। তিনি এখন চিকিৎসাধী। তবে স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম তাঁর চোট নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতীয় টিম ডাক্তার শ্রেয়সের সঙ্গে সিডনিতে থাকবেন এবং তার দৈনন্দিন অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।' আপাতত শ্রেয়সের দেশে ফেরা হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হচ্ছে।
