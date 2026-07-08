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৭২ বছর পর শেষ আটে সুইৎজারল্যান্ড! অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড সুইসদের, ৫৫৯ মিনিটের ক্লিনশিট থেকে ১২ গোল

১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৫৪ সালের পর ২০২৬! ৭২ বছর পর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে সুইৎজারল্যান্ড। ৫৫৯ মিনিট ক্লিনশিট ধরে রাখা থেকে ১২ গোলের ঐতিহাসিক ম্যাচ! এই দেশের ঝুলিতে আছে সব অদ্ভুত রেকর্ডই...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 08, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:20 PM IST
৭২ বছর পর শেষ আটে সুইৎজারল্যান্ড! অবিশ্বাস্য সব রেকর্ড সুইসদের, ৫৫৯ মিনিটের ক্লিনশিট থেকে ১২ গোল
Image Credit: জয়ের পর সুইৎজারল্যান্ডের ফুটবলারদের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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