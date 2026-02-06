English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • T20 World Cup 2026 Opening Ceremony Live: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোরার নাচ, বাদশার গান, ঋষভের সেতার! কবে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony Live: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোরার নাচ, বাদশার গান, ঋষভের সেতার! কবে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony Live: নোরার নাচ-বাদশার গান-ঋষভের সেতার! আইসিসি-র আয়োজনে বিশ্বকাপের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কবে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?  

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 6, 2026, 07:34 PM IST
T20 World Cup 2026 Opening Ceremony Live: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোরার নাচ, বাদশার গান, ঋষভের সেতার! কবে কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতীক্ষার অবসান। আর ঠিক একদিন পরেই শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup 2026)। শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্টের দশম সংস্করণ। যুগ্ম আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ২০ দলীয় কাপযুদ্ধে ৫৫ ম্যাচের লড়াই শেষ হবে ৮ মার্চ।

শনিতে জোড়া উদ্বোধনী ম্যাচ

শনি সকালে কলম্বোতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তান মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডসের (Pakistan vs Netherlands)। তবে মুম্বইয়ের আইকনিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং সহ-আয়োজক টিম ইন্ডিয়া মুখোমুখি হবে আমেরিকার (IND vs USA, T20 World Cup 2026)। ম্যাচের আগে আইসিসি (ICC) টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে (T20 World Cup 2026 Opening Ceremony LIVE)

আরও পড়ুন: ১৫ চার ১৫ ছয়ে ১৭৫! বিশ্বকাপ ফাইনালে বৈভবের বেদম ধোলাই বিট্রিশদের, ৪১১ রানের এভারেস্টে ভারত!

এক ঘণ্টার দুরন্ত ওপেনিং শো

সন্ধ্যা ৬টায় ওপেনিং সেরেমনি শুরু। চলবে ৭টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের দুরন্ত লাইনআপ। নোরা ফতেহির নাচ ও বাদশার গানের ককটেলের সঙ্গেই থাকছে সেতারবাদক ঋষভ রিখিরামের সুরের মূর্চ্ছনা। জনপ্রিয় তালবাদ্যশিল্পী শিবমণিকেও রেখেছে আইসিসি। অনুষ্ঠানের আগে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফির রাজকীয় এন্ট্রি হবে। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং প্রাক্তন টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা থাকছেন মাঠে। যিনি আবার বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।চমকে দেওয়া আতসবাজি প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হবে। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ শুরু হবে।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কখন অনুষ্ঠিত হবে?
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে 

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে 

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে?
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টিভি-তে সরাসরি কোথায় সম্প্রচারিত হবে?
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টিভি-তে সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সরাসরি লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় হবে?
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জিওহটস্টার ওয়েবসাইট এবং তাদের অ্যাপে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

আরও পড়ুন: '২০০৯ লাহোর অ্যাটাক!' বেইমানদের ঘরে ডেকে ইন্ডিয়া ইস্যুতে চরম হুঁশিয়ারি রাবণের দেশের, ইন্ডিয়া ম্যাচ বয়কট করলেই...

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

