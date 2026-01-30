T20 World Cup 2026: জানুন বিশ্বকাপের গ্রুপ, ফরম্যাট, ভেন্যু, সূচি! রইল ২০ দলীয় যুদ্ধে ৫৪ ম্যাচের সবকিছু

T20 World Cup 2026: জানুন বিশ্বকাপের গ্রুপ, ফরম্যাট, ভেন্যু, সূচি! রইল ২০ দলীয় যুদ্ধে ৫৪ ম্যাচের সবকিছু
T20 World Cup 2026: ২০ দলীয় বিশ্বকাপে এবার ৫৪ ম্যাচ। জানুন বিশ্বকাপের গ্রুপ, ফরম্যাট, ভেন্যু এবং সূচির এ-টু-জেড। এক প্রতিবেদনেই সব উত্তর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের (ICC T20 World Cup 2026) দশম সংস্করণ। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র- ভারত-শ্রীলঙ্কা যুগ্মভাবে এবার আইসিসি-র এই শো-পিস ইভেন্ট আয়োজন করছে। রইল ২০ দলীয় যুদ্ধে ৫৪ ম্যাচের সবকিছু। রইল বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস থেকে খেলার ফরম্যাট হয়ে ভেন্যুর পরিচিতি এবং গ্রুপ পর্বের সূচি। ২০২৪ সালের মতোই আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ২০টি দলই থাকছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিশ্বকাপে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বাংলাদেশকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তবে স্কটল্যান্ড তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।
২০টি দল চারটি গ্রুপে বিভক্ত, প্রতিটি গ্রুপে পাঁচটি করে দল:
গ্রুপ এ: ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, আমেরিকা
গ্রুপ বি: অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে
গ্রুপ সি: ইংল্যান্ড, ইতালি, নেপাল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ড
গ্রুপ ডি: আফগানিস্তান, কানাডা, নিউ জিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)
আরও পড়ুন: ১ ঘণ্টার ভয়াবহ তাণ্ডবে ভেঙে তছনছ সব রেকর্ড! বিশ্বকাপের আগেই বিনাশক অবতারে বিধ্বংসী মহাতারকা
২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফর্ম্যাট কী?
২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের মতোই একই ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে আসন্ন কাপযুদ্ধ। যেখানে গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট পর্ব এবং নকআউট রাউন্ড (সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল) থাকবে।
গ্রুপ পর্ব (৭-২০ ফেব্রুয়ারি): ২০টি দল চারটি গ্রুপে বিভক্ত, প্রতিটি গ্রুপে পাঁচটি করে দল। প্রতিটি দল তাদের গ্রুপের অন্য চারটি দলের বিরুদ্ধে একক রাউন্ড-রবিন পদ্ধতিতে খেলবে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দু'টি দল এগিয়ে যাবে।
সুপার এইট পর্যায় (২১ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ): অগ্রসরমান আটটি দলকে চার দলের দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে (টুর্নামেন্টের পূর্ববর্তী সিডিং পজিশনের উপর ভিত্তি করে)। এই গ্রুপগুলির মধ্যে একটি একক রাউন্ড-রবিন পদ্ধতিতে খেলা হয়, প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দু'টি দল নকআউট পর্বে যাবে।
নকআউট পর্যায় (৪-৮ মার্চ): এই পর্যায়ে দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল থাকে। প্রতিটি সুপার এইট গ্রুপের বিজয়ী সেমিফাইনালে অন্য গ্রুপের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলের সঙ্গে খেলবে। সেমিফাইনালের বিজয়ীরা ৮ মার্চ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
ভারত-শ্রীলঙ্কার ভেন্যু
ভারতের পাঁচটি এবং শ্রীলঙ্কার তিনটি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। একটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ছাড়া বাকি সকল ম্যাচের ভেন্যু আইসিসি নিশ্চিত করেছে। ভারত সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে, তারা মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে। পাকিস্তান যদি শেষ চারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে তারা ৪ মার্চ কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে তাদের ম্যাচ খেলবে। ভারতে খেলা হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স, চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শ্রীলঙ্কায় খেলাগুলি হবে কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে, ক্যান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব।
আরও পড়ুন: গতবারের বিশ্বকাপ ক্যাপ্টেন, এবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই সাসপেন্ড! ম্যাচ ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত নক্ষত্র ক্রিকেটার
গ্রুপ পর্বের পূর্ণাঙ্গ ম্যাচের সূচি
শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি
নেদারল্যান্ডস বনাম পাকিস্তান সকাল ১১টা (০৫:৩০ GMT) – SSC, কলম্বো
স্কটল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিকাল ৩টা (০৯:৩০ GMT) – ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা
ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ধ্যা ৭টা (১৩:৩০ GMT) – ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই
রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি
আফগানিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড সকাল ১১টা (০৫:৩০ GMT) – এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই
ইংল্যান্ড বনাম নেপাল বিকাল ৩টা (০৯:৩০ GMT) – ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বাই
শ্রীলঙ্কা বনাম আয়ারল্যান্ড সন্ধ্যা ৭টা (১৩:৩০ GMT) – আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, কলম্বো
সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারি
স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি সকাল ১১টা (০৫:৩০ GMT) – ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা
ওমান বনাম জিম্বাবুয়ে বিকাল ৩টা (০৯:৩০ GMT) – SSC, কলম্বো
কানাডা বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সন্ধ্যা ৭টা (১৩:৩০ GMT) – নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ
মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি
নামিবিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস সকাল ১১টা (০৫:৩০ GMT) – অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, নয়াদিল্লি
নিউজিল্যান্ড বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত বিকাল ৩টা (০৯:৩০ GMT) – এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই
পাকিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ধ্যা ৭টা (০৫:৩০ GMT) – এসএসসি, কলম্বো
বুধবার ১১ ফেব্রুয়ারি
আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সকাল ১১টা – নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম
অস্ট্রেলিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড বিকাল ৩টা– আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম
ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সন্ধ্যা ৭টা– ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম
বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি
শ্রীলঙ্কা বনাম ওমান সকাল ১১টা পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম
ইতালি বনাম নেপাল বিকাল ৩টা – ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম
ভারত বনাম নামিবিয়া সন্ধ্যা ৭টা – অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম
শুক্রবার ১৩ ফেব্রুয়ারি
অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবোয়ে সকাল ১১টা – আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম
কানাডা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহী– অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম
নেদারল্যান্ডস বনাম আমেরিকা সন্ধ্যা ৭টা – এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম
শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি
আয়ারল্যান্ড বনাম ওমান সকাল ১১টা – এসএসসি, কলম্বো
স্কটল্যান্ড বনাম ইংল্যান্ড বিকাল ৩টা – ইডেন গার্ডেন্স কলকাতা
নিউ জিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সন্ধ্যা ৭টা– নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম
রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি
নেপাল বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সকাল ১১টা– ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম
আরও পড়ুন: ২৮২+ স্ট্রাইক রেট! 'দানব দুবে' গিলে খেলেন বোলারদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল