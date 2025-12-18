T20 World Cup 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...

T20 World Cup 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...
T20 WC 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারি। আর বসন্তের সুরে গলা মেলাচ্ছে ক্রিকেটও। ইডেন গার্ডেন্সে বসছে বিশ্বকাপের আসর। সিএবি জানিয়ে দিল টিকিটের দাম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে গেলে হাতে আর প্রায় দেড় মাস। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে টি-২০আই বিশ্বকাপ (ICC Men’s T20 World Cup 2026) ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে আইসিসি-র শো পিস ইভেন্ট। গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া। আর এবার কাপযুদ্ধ যুগ্মভাবে আয়োজন করবে দুই পড়শি দেশ ভারত-শ্রীলঙ্কা (India-Sri Lanka)।
ইডেনে রয়েছে একাধিক ম্যাচ
ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সও (Eden Gardens) হোস্ট করবে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ থেকে সুপার এইট ও হাই-প্রোফাইল সেমিফাইনালও! আর এবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB) জানিয়ে দিল যে, ইডেনে বসে বিশ্বকাপ দেখতে গেলে কত টাকা খরচ করতে হবে। একেবারে সাধারণের নাগালেই রাখা হয়েছে টিকিটের দাম। বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট এবার মাঠে বসে দেখা যাবে মাত্র ১০০ টাকায়।
বাংলাদেশ বনাম ইতালি, ইংল্যান্ড বনাম ইতালি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালির মধ্যে গ্রুপ পর্বের ম্যাচের টিকিটের দাম:
প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম-৪০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল টিকিটের দাম-১০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক সি, এফ এবং কে টিকিটের দাম-২০০ টাকা
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ এবং জে টিকিটের দাম-২০০ টাকা
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১ এবং এল১ টিকিটের দাম-১০০ টাকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশের মধ্যের গ্রুপ পর্বের ম্যাচের টিকিটের দাম:
প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম ৫০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল-এর টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা
লোয়ার ব্লক সি, এফ, এবং কে-এর টিকিটের দাম ১০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ, এবং জে-এর টিকিটের দাম দাম ৫০০ টাকা
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১, এবং এল১ টিকিটের দাম- ৩০০ টাকা।
সুপার এইট ও সেমি-ফাইনালের টিকিটের দাম:
প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম ১০০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল-এর টিকিটের দাম ৩০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক সি, এফ, এবং কে-এর টিকিটের দাম ২৫০০ টাকা
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ, এবং জে-এর টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১, এবং এল১-এর টিকিটের দাম ৯০০ টাকা
বঙ্গজ ক্রিকেটের মসনদে মহারাজ
গত সেপ্টেম্বরে পাক্কা ৬ বছর পর ফের সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দায়িত্বে ফিরেই সৌরভ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট আয়োজন করেছেন। আর এবার সৌরভের সামনে কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ। কাপযুদ্ধের পরেই ইডেনের সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে মহারাজের। ৬৮০০০ থেকে ইডেনের দর্শকাসন এক লাখি করারই ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।
