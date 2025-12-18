English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

T20 World Cup 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...

T20 WC 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারি। আর বসন্তের সুরে গলা মেলাচ্ছে ক্রিকেটও। ইডেন গার্ডেন্সে বসছে বিশ্বকাপের আসর। সিএবি জানিয়ে দিল টিকিটের দাম।

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 18, 2025, 01:57 PM IST
T20 World Cup 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে গেলে হাতে আর প্রায় দেড় মাস। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে টি-২০আই বিশ্বকাপ (ICC Men’s T20 World Cup 2026) ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে আইসিসি-র শো পিস ইভেন্ট। গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া। আর এবার কাপযুদ্ধ যুগ্মভাবে আয়োজন করবে দুই পড়শি দেশ ভারত-শ্রীলঙ্কা (India-Sri Lanka)। 

Add Zee News as a Preferred Source

ইডেনে রয়েছে একাধিক ম্যাচ

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সও (Eden Gardens) হোস্ট করবে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ থেকে সুপার এইট ও হাই-প্রোফাইল সেমিফাইনালও! আর এবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB) জানিয়ে দিল যে, ইডেনে বসে বিশ্বকাপ দেখতে গেলে কত টাকা খরচ করতে হবে। একেবারে সাধারণের নাগালেই রাখা হয়েছে টিকিটের দাম। বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট এবার মাঠে বসে দেখা যাবে মাত্র ১০০ টাকায়।

আরও পড়ুন: 'ভণ্ড' বিরুষ্কাকে ছিঃ ছিক্কার নেটদুনিয়ার, শেষে বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তির সঙ্গেও...

বাংলাদেশ বনাম ইতালি, ইংল্যান্ড বনাম ইতালি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালির মধ্যে গ্রুপ পর্বের ম্যাচের টিকিটের দাম:

প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম-৪০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল টিকিটের দাম-১০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক সি, এফ এবং কে টিকিটের দাম-২০০ টাকা 
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ এবং জে টিকিটের দাম-২০০ টাকা 
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১ এবং এল১ টিকিটের দাম-১০০ টাকা
 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশের মধ্যের গ্রুপ পর্বের ম্যাচের টিকিটের দাম:

প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম ৫০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল-এর টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা 
লোয়ার ব্লক সি, এফ, এবং কে-এর টিকিটের দাম ১০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ, এবং জে-এর টিকিটের দাম দাম ৫০০ টাকা
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১, এবং এল১ টিকিটের দাম- ৩০০ টাকা।

আরও পড়ুন: নিলামে 'নবজীবন' ভারতীয় দলের তারকা বন্ধুর, আবেগে রূপান্তরিত ক্রিকেটার প্রকাশ্যেই...

 
সুপার এইট ও সেমি-ফাইনালের  টিকিটের দাম:

প্রিমিয়াম হসপিটালিটি (বি প্রিমিয়াম) টিকিটের দাম ১০০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক বি এবং এল-এর টিকিটের দাম ৩০০০ টাকা
লোয়ার ব্লক সি, এফ, এবং কে-এর টিকিটের দাম ২৫০০ টাকা
লোয়ার ব্লক ডি, ই, জি, এইচ, এবং জে-এর টিকিটের দাম ১৫০০ টাকা
আপার ব্লক বি১, সি১, ডি১, এফ১, জি১, এইচ১, কে১, এবং এল১-এর টিকিটের দাম ৯০০ টাকা
 

বঙ্গজ ক্রিকেটের মসনদে মহারাজ

গত সেপ্টেম্বরে পাক্কা ৬ বছর পর ফের সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দায়িত্বে ফিরেই সৌরভ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট আয়োজন করেছেন। আর এবার সৌরভের সামনে কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ। কাপযুদ্ধের পরেই ইডেনের সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে মহারাজের। ৬৮০০০ থেকে ইডেনের দর্শকাসন এক লাখি করারই ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
icc t20 wc 2026 tickett20 world cup 2026 ticket priceeden garden kolkata ticket price world cup 2023eden gardens test ticketseden gardens ticketst20 world cup eden garden price
পরবর্তী
খবর

Virat Kohli and Anushka Sharma: 'ভণ্ড' বিরুষ্কাকে ছিঃ ছিক্কার নেটদুনিয়ার, শেষে বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তির সঙ্গেও...
.

পরবর্তী খবর

Leopard Attack: বাড়ির উঠোন পাঁচ বছরের শিশুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল হিংস্র চিতাবাঘ! রক্তাক্ত...