  • T20 World Cup Final 2026: বিশ্বকাপ জিতে 3rd AC-তে ঘরে ফিরলেন ৩৪ কোটির মালিক, চর্চায় ছদ্মবেশী চ্যাম্পিয়নের রেলসফর

T20 World Cup Final 2026: বিশ্বকাপ জিতে 3rd AC-তে ঘরে ফিরলেন ৩৪ কোটির মালিক, চর্চায় ছদ্মবেশী চ্যাম্পিয়নের রেলসফর

T20 World Cup Final 2026: টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে ছদ্মবেশে ট্রেনে চেপে ঘরে ফিরলেন চ্যাম্পিয়ন তারকা। তাঁর রেলসফর নিয়ে এখন বিস্তর চর্চা ভারতীয় ক্রিকেটে।   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 11, 2026, 01:41 PM IST
T20 World Cup Final 2026: বিশ্বকাপ জিতে 3rd AC-তে ঘরে ফিরলেন ৩৪ কোটির মালিক, চর্চায় ছদ্মবেশী চ্যাম্পিয়নের রেলসফর
ভুবনজয়ী ভারতীয় দল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী (T20 World Cup Final 2026) ভারতীয় দলের সদস্যরা অমদাবাদ থেকে যে যাঁর মতো নিজেদের ঘরে ফিরেছেন। এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁরা বিমানে চেপে নিজেদের শহরে আসবেন। তবে এই দলে, এমন এক চ্যাম্পিয়ন আছেন, যিনি স্ত্রী এবং বন্ধুকে নিয়ে, রীতিমতো ছদ্মবেশে ট্রেনে করে মুম্বই ফিরলেন। অমদাবাদ-মুম্বই (Sayaji Nagari SF Express 20908) সায়াজি নগর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের 3rd AC-র টিকিট কেটেই ঘরে ফেরা হল তাঁর। কথা হচ্ছে ভারতের তারকা অলরাউন্ডার শিবম দুবেকে নিয়ে (Shivam Dube)। কে বলবে তিনি ৩৪ কোটি টাকার মালিক!

আরও পড়ুন: অভুক্ত রেখেই লাগাতার সঙ্গম, মদ্যপ অবস্থায় মারধর, বিশ্বকাপের পরেই বিস্ফোরক ভারতীয় ক্রিকেটারের মডেল স্ত্রী

কেন বিমানের বদলে ট্রেনে দুবে?

ভারতীয় ক্রিকেটাররা সাধারণত চার্টার বিমান বা এক্সক্লুসিভলি বুক করা বিমানেই যাতায়াত করেন। সেখানে দুবে বিমান ছেড়ে আর পাঁচজন যাত্রীদের মতো ট্রেনে করে কেন ঘরে ফিরলেন? দুবে ফেরার ফ্লাইটের টিকিট বুক করতে গিয়ে দেখেন যে,অমদাবাদ থেকে মুম্বইগামী কোনও বিমানে আর টিকিট নেই। দুবে সড়কপথেও ফিরতে পারতেন, তবে সময় বাঁচাতেই তিনি রেলপথই বেছে নেন। দুবে এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে জানিয়েছেন, 'অমদাবাদ থেকে মুম্বই আসার কোনোও বিমানের টিকিটই পাইনি। তখনই ভোরের ট্রেনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা সড়কপথে ফিরতে পারতাম, তবে ট্রেন এক্ষেত্রে দ্রুত ছিল।'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ট্রেনে বা স্টেশনে চিনে ফেললে

দুবের এই সিদ্ধান্তে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, কারণ দুবেকে তো সকলেই চিনে ফেলবেন ট্রেনে, এই প্রসঙ্গে দুবে জানান, 'আমরা যাঁদের সঙ্গেই কথা বলেছি , সে পরিবার হোক বা বন্ধুবান্ধব সকলেই বারবার জিজ্ঞাসা করছিল, যদি কেউ আমাকে স্টেশনে বা ট্রেনে চিনে নেয়, তখন কী হবে? এই নিয়েই সকলে চিন্তিত ছিল।' দুবে তাই লোকচক্ষু এড়াতে ছদ্মবেশ নেন। টুপি-মাস্কের সঙ্গেই ফুল স্লিভ টি-শার্ট পরেছিলেন। দুবে কৌশলগত ভাবেই ভোর ৫ টা ১০ মিনিটের ট্রেন বেছে নেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, ভোরের সময়ে প্ল্যাটফর্মে ভিড় তুলনামূলক কম হবে। দুবের সংযোজন, 'আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম যে, আমি ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত গাড়িতে অপেক্ষা করব, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে যাব।'

আরও পড়ুন:  বিশ্বকাপের পরেই বিরাট ব্রেকিং নিউজ ভারতীয় ক্রিকেটে, গিলদের কোচের গুরুদায়িত্ব পেলেন অজি মহারথী

রাজার মতো ঘরে ফেরা

৩২ বছরের ক্রিকেটারের সঙ্গে একজন পুলিস অফিসারও ছিলেন। যাতে তাঁকে চেনা গেলেও যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়। সৌভাগ্যবশত দুবের রেলসফর নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। দুবে বলছেন, 'রাতের বেলা ট্রেনের ওয়াশরুম ব্যবহার করার জন্য আমি বার্থ থেকে নেমেছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে চিনতে পারেনি। একেবারে মসৃণ যাত্রা ছিল। যদিও দিনের আলোয় বোরিভালিতে নামার ব্যাপারে আমি চিন্তিত ছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে, আমি সেখানে নজর এড়াতে পারব না।  দুবে কোচে ঢুকে পড়ার পর আপার বার্থে উঠেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, একান্তেই থাকবেন। তবে টিটি আসতেই নাটকীয়তা তৈরি হয়। তিনি টিকিটে নাম দেখেই জিজ্ঞাসা করেন, 'শিবম দুবে? সে কে? ক্রিকেটার?' দুবের স্ত্রী অঞ্জুম দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বলেন, 'আরে না, না। সে কোথা থেকে আসবে?' এরপরই টিটি পরের যাত্রীর দিকে চলে যান। কর্তৃপক্ষ, যারা প্রথমে তাকে তবে দুবে পুলিসি পাহারায় স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরেন। সেখানে রাজকীয় সংবর্ধনা পান।

বিশ্বকাপে দুরন্ত শিবম দুবে

দুবে বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচে ২৩৫ রান করেছেন। তিনি টুর্নামেন্টে ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক রানশিকারি হিসেবে শেষ করেছেন। তাঁর গড় ছিল ৩৯.১৭। ১৬৯.০৬ -এর বিস্ফোরক স্ট্রাইক রেট ছিল তাঁর। ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮ বলে ২৬ রানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন তিনি। যা ভারতকে রেকর্ড ২৫৫/৫ রান করতে সাহায্য করে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

t20 world cup final 20263rd ACSayaji Nagari SF Express 20908shivam dube
