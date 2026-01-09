Tamim Iqbal Controversy: তামিমকে 'ভারতের দালাল' আখ্যা ইউনূস সরকারের! প্রতিবাদে পদ্মাপাড় পুড়ছে গৃহযুদ্ধের আগুনে...
Tamim Iqbal Controversy: ইউনূস সরকার তাঁদের দেশেরই আইকন ক্রিকেটার তামিম ইকবালকে 'ভারতের দালাল' আখ্যা দিল। আর এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের বর্তমান ও প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ফুঁসছেন এখন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) আসন্ন আইপিএলে (IPL 2026) কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) ৯.২ কোটি টাকায় সই করিয়েও রিলিজ করে দিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের কারণে, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে বিসিসিআই (BCCI) বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়। আর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মহম্মদ ইউনূস সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) একের পর এক চরম পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করেছে। এই দেশে লিটন দাসদের খেলা নিরাপদ নয় বলেই বিসিবি দু'বার আইসিসি-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, তারা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায়।
তামিম ইকবাল 'ভারতের দালাল'!
বিশ্বকাপ বয়কট ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে (Tamim Iqbal) নিয়ে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক তথা বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্যের সমালোচনায় বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামিম বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বিসিবিকে ভবিষ্যৎ বিবেচনা করার কথা বলেছেন। এরপরই নাজমুল ক্ষোভে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তামিমকে 'ভারতীয় এজেন্ট' বলে অভিযুক্ত করেন। নাজমুল পোস্টে লিখেছিলেন, ‘এইবার আরও একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল।' পরে পোস্টটি সরিয়ে নেওয়া হলেও ততক্ষণে তা সামাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। বিসিবি কর্তার এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন 'হতবাক, বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ'। নাজমুলের প্রতিবাদে পদ্মাপাড় পুড়ছে গৃহযুদ্ধের আগুনে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এখন ফুঁসছেন
বাংলাদেশের বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ফেসবুকে লিখেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে বোর্ড পরিচালকের এমন বক্তব্য রুচিহীন, অগ্রহণযোগ্য তা দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতির পরিপন্থী। নাজমুল ইসলামেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি ও জবাবদিহি করতে বলেছেন তাইজুল। তাইজুলের ফেসবুক পোস্ট হুবহু তুলে দেওয়া হল, 'সাবেক জাতীয় অধিনায়ক তামিম ইকবালকে নিয়ে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্যে আমি হতবাক। একজন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সম্পর্কে বোর্ড পরিচালকের এমন শব্দচয়ন শুধু রুচিহীনই নয়, তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতির পরিপন্থী। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দায়িত্বশীল একটি পদে থেকে প্রকাশ্য এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া বোর্ড কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব, নৈতিকতা ও আচরণবিধি নিয়েই গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়।এ কারণে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি তাকে যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।' পদ্মাপারের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক মোমিনুল হকও নাজমুলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তামিমের মতো একজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে জনসম্মুখে অপমান করা বোর্ডের দায়িত্ব ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিসিবির দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। জাতীয় দলের পেসার তাসকিন আহমেদও কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে বিরাট অবদান রাখা একজন প্রাক্তন অধিনায়ককে নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য ক্রিকেটের স্বার্থে সহায়ক নয়। ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করেন তিনি। ঘটনায় বিসিবির কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।
