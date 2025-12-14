English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Messi in Kolkata: রবিবার শতদ্রুকে বিধাননগর আদালতে পেশ করবে পুলিস। অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে পুলিসের তরফে। অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 14, 2025, 11:41 AM IST
Messi in Kolkata: কলঙ্কিত গর্বের যুবভারতী! আদালতে পেশ শতদ্রুকে, সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য...

বিক্রম দাস: শনিবার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সল্টলেক স্টেডিয়ামে। লিয়োনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে তুমুল গোলমাল যুবভারতী স্টেডিয়ামে, ভাঙচুর। ২০ মিনিট মাঠে থেকেই বেরিয়ে যান বিশ্বকাপজয়ী। আর তারপরই গ্রেফতার করা হয় GOAT-র মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে। রবিবার শতদ্রুকে বিধাননগর আদালতে পেশ করবে পুলিস। অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে পুলিসের তরফে। শতদ্রু ছাড়াও আরও কারা কারা রেস্পন্সিবল পার্সন রয়েছে ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে জানতে শতদ্রুকে জেরা। কীভাবে ও কাদের অনুমতিতে জলের বোতল স্টেডিয়ামের ভিতরে ও কারা দাম ঠিক করল জানতে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রাইভেট সিকিউরিটি সংস্থার কর্তাকেও গতকাল ৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ। স্টেডিয়ামের দায়িত্বে থাকা পুলিস আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন। কী করে মেসির ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে এত লোক চলে আসলও? দায়িত্বে থাকা পুলিস আধিকারিকদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। দুপক্ষই জানিয়ে দিয়েছে যে এখানে তাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি এবং এটা সম্পূর্ণ ছিল একটি পি আর এজেন্সি এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোন সম্পর্ক ছিল না বা নেই। জানিয়েছেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট কল্যান চৌবে এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অনির্বাণ দত্ত।

মাঠের ভিতর ৬০০০ লোককে ঢোকানোর জন্য পাস বিলি করা হয়েছিল বলে শোনা যাচ্ছে। তার অনুমতিতে এই ৬০০০ পাস কে বিলি করেছিল সে খবরও নিচ্ছে পুলিস। যুবভারতীর ঘটনায় সামনে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রায় ৬ হাজার পাস বিলি করা হয়েছিল, অনুমান পুলিসের। এখনও স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্লোজ প্রক্সিমিটি সিকিউকরিটি পাস। কার্ডে লেখা সোশ্যাল মিডিয়া সেল। কার্ডে বিধাননগরের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিসির সই। রবিবার দুপুর ১২.৩০ নাগাদ যুবভারতীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য আসবেন রাজ্য

উল্লেখ্য, যুবভারতীর ইতিহাস ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ কলঙ্কিত দিন হিসাবে গণ্য হবে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে ক্ষমা চান। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতবাক। আমি হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও ভক্তদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলাম, যাঁরা তাঁদের প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, সেইসঙ্গে সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও তাঁর ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

তিনি আরও লেখেন, 'আমি বিচারপতি (অব.) অসীম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি, যার সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্য সচিব এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। কমিটি ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত করবে, দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করবে। আরও একবার, আমি সকল ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে আমার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।'

