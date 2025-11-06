English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TATA Motors' Big Gesture For Team India: ভুবনজয়ীদের কিংবদন্তি বলেই কুর্নিশ TATA-র, 'লেজেন্ড' SUV-র প্রথম ব্যাচ হরমনপ্রীতদেরই!

TATA Motors' Big Gesture For Team India: আবার হৃদয় ছুঁয়ে নিল টাটা, জানিয়ে দিল সংস্থা বিশ্বকাপজয়ী মেয়েদের কী উপহার দিচ্ছে! যে সে কোনও গাড়ি নয়, থাকছে 'লেজেন্ড' SUV

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 6, 2025, 08:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯ নভেম্বর ২০২৩। রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) টিম ইন্ডিয়া ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেও ফিনিশিং লাইন টপকাতে পারেনি। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ক্যাঙারু কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছিল ভারতের কাপ স্বপ্ন। শেষ হাসি হেসেছিল সেই মহাশক্তিধর অস্ট্রেলিয়া। ২ নভেম্বর ২০২৫, প্রায় দু'বছর পর রোহিতদের অধরা মাধুরীই ছুঁয়ে দেখালেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানারা (Harmanpreet Kaur And Smriti Mandhana)। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত (India vs South Africa, ICC Women’s World Cup Final 2025)। 

টাটা সিয়েরা

ইতিহাস লেখা বীরাঙ্গনাদের 'কিংবদন্তি' সম্বোধনেই কুর্নিশ টাটা মোটরসের (TATA Motors)। গাড়ি উৎপাদনকারী ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি ঠিক করেছে যে, স্মৃতি-হরমনপ্রীতদের একটি করে টাটা সিয়েরা এসইউভি (Tata Sierra SUV) দেবে। ১৯৯১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ভারতীয় রাস্তা দাপিয়েছে আইকনিক সিয়েরা। টাটা আবার সেই বিখ্যাত মডেলের গাড়ি ফিরিয়ে আনছে। অতীতের মূল সিয়েরার ক্লাসিক সিলুয়েট বজায় রেখেই নতুন মডেলের সিয়েরাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজাইনের সমন্বয় রয়েছে। আগামী ২৫ নভেম্বর সিয়েরা ২.০ বাজারে আত্মপ্রকাশ করছে। তারই প্রথম ব্যাচ চলে যাবে ভারতীয় মহিলা দলের কাছে। সিয়েরার ম্যানুয়াল পেট্রোলের শুরুর দাম রাখা হয়েছে ১২ লক্ষ ৪৯ হাজার। ডিজেল অটোমেটিকের সর্বাধিক দাম রাখা হয়েছে ১৮ লক্ষ ০৯ হাজার টাকা। 

'লেজেন্ড মিটস লেজেন্ডস'

টাকা গাড়ি দেওয়ার বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়ে লিখেছে, 'কিংবদন্তির সঙ্গে কিংবদন্তিদের দেখা। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল এবং তাদের কিংবদন্তি আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স উদযাপন করে, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিক্যালস গর্বের সঙ্গে দলের প্রতিটি সদস্যকে টাটা সিয়েরা উপহার দিচ্ছে।'

 

টাটা সিয়েরার ফিচার্স 

ট্রিপল-স্ক্রিন সেটআপ: টাটার গাড়িতে এই প্রথম ড্যাশবোর্ডে একটি ট্রিপল-স্ক্রিন লেআউট থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। যার মধ্যে ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, ইনফোটেইনমেন্টের জন্য একটি সেন্ট্রাল টাচস্ক্রিন এবং সামনের যাত্রীর জন্য একটি পৃথক স্ক্রিন থাকবে।

প্যানোরামিক সানরুফ: সাম্প্রতিক টিজারগুলিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, সিয়েরায় একটি প্যানোরামিক সানরুফ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উন্নত সুরক্ষা: সিয়েরাতে একটি লেভেল টু অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম (ADAS) ও একটি ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা এবং ৬টি এয়ারব্যাগ থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র: কেবিনে একটি ডুয়াল-টোন ড্যাশবোর্ড, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং এবং চালিত এবং বায়ুচলাচলযুক্ত সামনের আসন থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: নিশ্চিত বা প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, রিয়ার-উইন্ডো সানব্লিন্ড, ওয়্যারলেস ফোন চার্জিং এবং একটি জেবিএল সাউন্ড সিস্টেম।

 

