/Team India Next T20I Captain: আইপিএলের মাঝেই বিরাট আপডেট, ভারতের পরবর্তী টি-২০আই ক্যাপ্টেনের নাম ঘোষিত, সূর্যর জায়গায় এবার কে?

Team India Next T20I Captain: আইপিএলের মাঝেই বিরাট আপডেট চলে এল, ভারতের পরবর্তী টি-২০আই ক্যাপ্টেনের নাম ঘোষিত হয়ে গেল। সূর্যকুমার যাদবের জায়গায় কে আসছেন এবার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েও সূর্যকুমার যাদবের (Suryakumar Yadav) ভারত অধিনায়কের আসন সংরক্ষিত নয়। এই কথা এখন দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। এক) সূর্যর বয়স ও দুই) সূর্যর পড়তি ফর্ম। ২০২৮ সালের জুলাই মাসে রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্স। ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে শেষবার ক্রিকেট ছিল। ১২৮ বছর পর ফের এই খেলার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ। সেই বছরই অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড যৌথভাবে আয়োজন করবে টি-২০ বিশ্বকাপ। পরপর দুই মেগা ইভেন্ট রয়েছে। ব্যাক-টু-ব্যাক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টিম নতুন নেতা বেছে নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এই আবহে ভারতের পরবর্তী টি-২০আই ক্যাপ্টেনের নাম জানিয়ে দিলেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী (Ravi Shastri)।
রাজস্থান রয়্যালসের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিশ্বকাজয়ী তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। চলতি আইপিএলে তিনি খেলছেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। চলতি বছর টি-২০ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার রয়েছেন দুরন্ত ছন্দে। ১১ ম্যাচ থেকে ৪৩০ রান করেছেন তিনি। আছে জোড়া সেঞ্চুরিও। শাস্ত্রীর মতে স্যামসনই আসবেন সূর্যর জায়গায়। 'দ্য আইসিসি রিভিউ’-তে সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে আলাপচারিতায় শাস্ত্রী বলেছেন, 'ভারত আসন্ন বিশ্বকাপের সময়ে হয়তো একজন নতুন অধিনায়কের সন্ধান করবে। অবশ্য তা নির্ভর করবে আগামী দু-এক বছরে সূর্য কেমন পারফর্ম করে তার উপর। তবে সঞ্জু স্যামসন নিজেকে নেতৃত্বের ভূমিকায় যোগ্য দাবিদার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতীতে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ও এই দায়িত্ব পালন করেছে। তাছাড়া দলে তার জায়গা এখন নিশ্চিত। ব্যাটিং অর্ডারের উপরের দিকে খেলে ও অত্যন্ত বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। তাই আমার মনে হয় আগামী দুই বা তিন বছরে সঞ্জুর কাছ থেকে আপনারা আরও অনেক কিছুই দেখবেন। আর এই সময়টা হল সেই সম্ভাবনার কেবলই শুরু। আমার ধারণা, স্যামসন ওর সামর্থ্য নিয়ে ওঠা সব প্রশ্নচিহ্নের ইতি টেনে দিয়েছে। তার মধ্যে প্রতিভা বা সামর্থ্য সবসময়ই ছিল। মানুষ বরং হতাশই হত এই ভেবে যে, ও সেই অসামান্য প্রতিভার যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারছিল না। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল, এই মরসুমে ও যেভাবে খেলেছে, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওর পারফরম্যান্স ছিল এক কথায় অসাধারণ। ও একাই ভারতের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ প্রায় জিতিয়েই দিয়েছিল। বিশেষ করে বড় ম্যাচগুলি। কোয়ার্টার-ফাইনাল (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সুপার আটে), সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল। সেই ম্যাচগুলিতে ও যেভাবে দলের হাল ধরেছিল এবং বর্তমানে আইপিএলে যে পরিপক্কতা দেখাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য তাকে একজন সুস্পষ্ট ও যোগ্য দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'
যদিও মিডিয়ার একাধিক রিপোর্ট বলছে যে, ম্যানেজমেন্ট যদি সূর্যকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে ভারতের টি-২০ অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারকেই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। এই মুহূর্তে তিনি ওডিআই দলে শুভমন গিলের ডেপুটি। মুম্বইয়ের ক্রিকেটার শ্রেয়স বিগত প্রায় আড়াই বছর টি-২০ আই খেলেননি ঠিকই, তবে গতকয়েক বছর আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন দলের নেতা। আইপিএলে শ্রেয়স প্রথমবার অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস)। গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই দল ২০২০ সালে আইপিএল ফাইনালে উঠেছিল। তবে হারতে হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে। ২০২৪ সালে আইয়ারের নেতৃত্বেই কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের তৃতীয় শিরোপা জেতে। যা ছিল ১০ বছর পর তাদের প্রথম ট্রফি। তবে সেই সাফল্যের পরেও কেকেআর তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর পঞ্জাবে নতুন ভাবে শুরু করার সুযোগ পান আইয়ার। ২০২৫ আইপিএলে তিনি ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান করেন এবং দলকে ফাইনালে তোলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছিল।
