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জাপানকে হারিয়ে কোন বিশ্বরেকর্ড করল ভারত? যা এর আগে বিশ্বের কোনও দেশ কখনও পারেনি!

Team India World Record: বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে মাত্র দুই রানের ব্যবধানে জয়ী হয়ে বড় ধরনের অঘটন থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত! তবে ঐতিহাসিক এই সাক্ষাতেই শ্রেয়স আইয়াররা বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছেন!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:34 PM IST
জাপানকে হারিয়ে কোন বিশ্বরেকর্ড করল ভারত? যা এর আগে বিশ্বের কোনও দেশ কখনও পারেনি!
Image Credit: খেলার পরের মুহূর্ত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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