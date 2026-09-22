/জাপানকে হারিয়ে কোন বিশ্বরেকর্ড করল ভারত? যা এর আগে বিশ্বের কোনও দেশ কখনও পারেনি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানের সান্তো শহরের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল। সুজুকি কাপের অংশ হিসেবে এই প্রথমবার পুরুষদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে আইসিসি বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত এবং জাপান। বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে মাত্র ২ রানে জিতে, বিরাট অঘটন থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। তবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে সবচেয়ে কম সময়ে ২০০ ম্যাচ জয়ের নজির গড়েছে। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে এই কৃতিত্ব অর্জন করা প্রথম দলই ভারত।
টি-২০ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি জয়
ভারত | ২০০৬–২০২৬
ম্যাচ: ২৯১ | জয়: ২০০* | হার: ৮১ | টাই: ১ | ফল হয়নি: ৯
পাকিস্তান | ২০০৫–২০২৬
ম্যাচ: ৩০৩ | জয়: ১৭৬ | হার: ১১৫ | টাই: ৪ | ফল হয়নি: ৮
সমারসেট | ২০০৩–২০২৬
ম্যাচ: ৩১৭ | জয়: ১৭৪ | হার: ১৩১ | টাই: ৩ | ফল হয়নি: ৯
ল্যাঙ্কাশায়ার | ২০০৩–২০২৬
ম্যাচ: ২৮৮ | জয়: ১৬৬ | হার: ১০৮ | টাই: ৯ | ফল হয়নি: ৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | ২০০৮–২০২৬
ম্যাচ: ৩১৩ | জয়: ১৬৬ | হার: ১৪১ | টাই: ৪ | ফল হয়নি: ২
চেন্নাই সুপার কিংস | ২০০৮–২০২৬
ম্যাচ: ২৯১ | জয়: ১৬৩ | হার: ১২৪ | টাই: ২ | ফল হয়নি: ২
সারে | ২০০৩–২০২৬
ম্যাচ: ২৯৯ | জয়: ১৬৩ | হার: ১২৩ | টাই: ৪ | ফল হয়নি: ৯
কেমন ছিল ভারত-জাপান ম্যাচ
সাধারণত ভারতের মতো একটি দলের ৪১তম র্যাঙ্কিংধারী কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলাটা কিছুটা বিস্ময়করই মনে হতে পারে। তবে ভারত ও জাপানের মধ্যের এই টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচটি ‘স্পোর্ট ৭৫’ উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যের এক শীর্ষ বৈঠকে হওয়া চুক্তির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্যই হল ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এই বছরের শুরুর দিকে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখা ভারত এদিন প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃষ্টি ও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে খেলা শুরু হতে দেরি হওয়ায় ম্যাচটি উভয় দলের জন্য পাঁচ ওভারের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। ধীরগতির পিচে রান তুলতে গিয়ে ভারত বেশ হিমশিম খায় এবং ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩২ রান সংগ্রহ করে। জাপান রান তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান তুলেছিল।
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