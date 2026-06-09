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TEAM INDIA STAR CRICKETER COMEBACK NEWS: খেলতে পারেননি IPL 2026! রিহ্যাবের ফাঁকেই কলকাতায় ১ কোটির KKR স্টার! ভারতের জার্সিতে কামব্যাক কবে?

Akash Deep News: চলতি বছর আইপিএল খেলতে পারেননি তিনি। আপাতত বেঙ্গালুরুতে তাঁর রিহ্যাব চলছে! ১০ টেস্টে ২৮ উইকেট নেওয়া পেসার এখন কেমন আছেন?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:31 PM IST
TEAM INDIA STAR CRICKETER COMEBACK NEWS: খেলতে পারেননি IPL 2026! রিহ্যাবের ফাঁকেই কলকাতায় ১ কোটির KKR স্টার! ভারতের জার্সিতে কামব্যাক কবে?
Image Credit: ইডেনে আকাশ দীপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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