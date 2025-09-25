IND vs PAK: আচমকাই চড়চড়িয়ে বাড়ল আটারি-ওয়াঘার উত্তেজনা, শত্রুকে জলে মারার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভারত...

IND vs PAK: আচমকাই চড়চড়িয়ে বাড়ল আটারি-ওয়াঘার উত্তেজনা, শত্রুকে জলে মারার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভারত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match)। গ্রুপ পর্বের মতোই এবারও সলমান আঘাদের ধরে পিষে দিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumr Yadav)। আর এই ম্যাচে বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি করে তীব্র নিন্দিত হয়েছেন পাকিস্তানের দুই নির্লজ্জ ক্রিকেটার। একজন ব্যাটার ও অপরজন পেসার। সাহিবজাদা ফারহান (Sahibzada Farhan) ব্যাটটিকে বন্দুকের মতো উঁচিয়ে সেলিব্রেট করেছিলেন। যা AK47 সেলিব্রেশন নামেও পরিচিত (Sahibzada Farhan AK47 Gesture)। হ্যারিস রউফ আবার বিতর্কিত '৬-০' (Haris Rauf 6 Gesture Against India) ইঙ্গিত করেছেন!
ভারতের অভিযোগ
এবার রেয়াত করল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সাহিবজাদা-রউফের বিরুদ্ধে এবার আইসিসি-কে লিখিত অভিযোগ দিল বিসিসিআই। যদি ফারহান এবং রউফ লিখিত ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন, তাহলে শুনানির জন্য তাঁদের ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজির হতে হতে পারে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটও সেখানে থাকবেন।
রউফের ৬ সেলিব্রেশন
অপারেশন সিঁদুরের পর সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ে ভারতের ছ'টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল পাকিস্তান। এমনই অপ্রমাণিত দাবি করে সেই দেশ। সেই ঘটনার ইঙ্গিতই ছিল রউফের। এছাড়াও বিধ্বস্ত যুদ্ধবিমানের নকলও করেছিলেন। রউফকে বাউন্ডারি লাইনের ধারে দেখেই ভারতীয় সমর্থকরা 'কোহলি...কোহলি' আওয়াজ তুলেছিলেন। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রউফের বলে কোহলির সেই ছক্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ভক্তরা। অনলাইনে রউফের এই অঙ্গভঙ্গি ব্যাপক নিন্দিত হয়েছে। এহেন ঘৃণ্য আচরণ নিয়ে সকলেই মুখ খুলেছিলেন। কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রউফের আচরণে পরিপক্কতার অভাব রয়েছে এবং খেলার প্রতি অসম্মানই প্রতিফলিত হচ্ছে।
ফারহানের একে ৪৭ সেলিব্রেশন
সাহিবজাদার আচরণে বিতর্কের ঝড় উঠে গিয়েছে। তুমুল সমালোচিত হয়েছেন ২৯ বছরের পাক ব্যাটার। এসবেরও পরেও নির্লজ্জ পাকিস্তানির বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয়নি। ভ্রূক্ষেপও নেই তাঁর। খেলার পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে বলেছেন, 'যদি ছক্কার কথা বলেন, তাহলে বলব ভবিষ্যতে অনেক দেখতে পারবেন। আর ওই উদযাপন কেবল একটা মুহূর্তের। ৫০ রান করার পর আমি খুব বেশি উদযাপন করি না। কিন্তু, হঠাৎ আমার মনে হল আজ উদযাপন করা যাক। আমি সেটাই করেছি। আমি জানি না মানুষ এটা কীভাবে নেবে। আমাক তাতে কিসসু যায় আসে না। আর বাকিটা, আপনি জানেনই। যেখানেই খেলি না কেন, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাই উচিত। এটা জরুরি নয় যে প্রতিপক্ষ ভারত হবে। প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাই উচিত। যেমনটা আমরা আজ খেলেছি'... শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কৌশল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সাহিবজাদা বলেন, দল অতীতে পাওয়ারপ্লেতে বেশ কয়েকটি উইকেট হারিয়েছে। এটি সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি প্রথম ছ'ওভারে রানের পরিমাণ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে পিসিবি-র তোপ
এক সর্বভারতীয় দৈনিকের রিপোর্ট বলছে, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগ পর্যালোচনা করার পর আইসিসি ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'সম্পূর্ণ প্রতিবেদন পরীক্ষা করে এবং প্রমাণ পর্যালোচনা করার পর, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে এমন আচরণের জন্য অভিযোগ আনা উচিত যা অনুপযুক্ত মন্তব্য করে খেলাকে বিতর্কিত করে, যা খেলার স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।'
সূর্য যা যা বলেছিলেন...
১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচের আগে বা পরে পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন করেনি ভারত। স্বাভাবিক যা রীতিনীতির বিপরীতে। পরে সূর্যকুমার যাদব এই জয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করে, মাঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এটা এক প্রকৃত উপলক্ষ, সময় বের করে আমরা পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার শিকার. পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি। এছাড়াও, আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে আমরা আজকের জয় আমাদের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করতে চাই, যারা অনেক সাহসিকতা দেখিয়েছে। আশা করি তারা আমাদের সকলকে এভাবেই অনুপ্রাণিত করবে। আমরা যখনই সুযোগ পাব তাদের মুখে হাসি ফোটাবো।' পরে সাংবাদিক বৈঠকে সূর্য বলেছেন, 'আমাদের সরকার এবং বিসিসিআই, একই সঙ্গে। আমরা এখানে এসেছিলাম, আমার মনে হয় আমরা এখানে খেলতেই এসেছি। আমরা যথাযথ উত্তর দিয়েছি।' এক সাংবাদিক সূর্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, যে, আপনার মনে হয় না যে, 'আপনি কি মনে করেন না যে, স্পোর্টসম্য়ানশিপের বিরুদ্ধে?' সূর্য উত্তরে বলেছিলেন, 'জীবনের কিছু জিনিস স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের উপরে।' দেখা যাক এবার আইসিসি কী করে...
