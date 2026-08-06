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  • /VIRAL VIDEO: খেলতে খেলতে মাথায় বাজ! মাঠেই আগুনে ঝলসে গেলেন ২৪ বছরের ফুটবলার, আরও ১২...ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ার হাত-পা ঠান্ডা

VIRAL VIDEO: খেলতে খেলতে মাথায় বাজ! মাঠেই আগুনে ঝলসে গেলেন ২৪ বছরের ফুটবলার, আরও ১২...ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ার হাত-পা ঠান্ডা

VIRAL VIDEO:  ঘটনার ভিডিয়ো আপনাকে বিচলিত করতে পারে। বিশ্বাস হচ্ছে না কারোরই। মৃত্যু যে কী অনিশ্চিত, তা আবার প্রমাণ করে দিল... হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:39 PM IST
VIRAL VIDEO: খেলতে খেলতে মাথায় বাজ! মাঠেই আগুনে ঝলসে গেলেন ২৪ বছরের ফুটবলার, আরও ১২...ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ার হাত-পা ঠান্ডা
Image Credit: প্রয়াত সাফওয়ান আওয়ায়ে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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