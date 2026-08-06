/VIRAL VIDEO: খেলতে খেলতে মাথায় বাজ! মাঠেই আগুনে ঝলসে গেলেন ২৪ বছরের ফুটবলার, আরও ১২...ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়ার হাত-পা ঠান্ডা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন মাথায় বজ্রপাত! মাঠেই ঝলসে গেলেন ২৪ বছরের ফুটবলার। আহত অন্তত আরও ১২। হাড়হিম এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে থাইল্যান্ডে। সেখানকার নারাথিওয়াত প্রদেশের সান্তিপাপ স্টেডিয়ামে গোলক কাপ আঞ্চলিক টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ ছিল। ভারী বৃষ্টির মধ্যেই আবু এক্স নং সিরিন ও স্যামকোল্ট খেলছিল। স্থানীয় সময়ে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এই ঘটনাটি ঘটেছিল বলেই জানা যাচ্ছে। মাঠে উপস্থিত এক দর্শকের মোবাইলে বন্দি করা ট্র্য়াজিক মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যা দেখে শিউরে উঠেছে নেটপাড়া। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফুটবলারের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন সতীর্থরা। কিন্তু তাঁরা গিয়ে দেখেন ফুটবলারের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
সর্বাত্মক চেষ্টাও ব্য়র্থ
বলে রাখা প্রয়োজন সুঙ্গাই গোলক নদীটি থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যের সীমান্তের কাছে অবস্থিত। মৃত ফুটবলারের নাম সাফওয়ান আওয়ায়ে অ্যামেচার দল স্যামকোল্টসের উইঙ্গার। থাইল্যান্ডের তৃতীয় স্তরের পেশাদার ক্লাব ইয়ালা এফসি-র সঙ্গে তিনি মাত্র কয়েক দিন আগেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি পাত্তানি এফসি-র হয়েও খেলেছিলেন। ঘটনার পরপরই পুলিস ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টিমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাফওয়ানকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মালয়েশিয়ার সংবাদ সংস্থা বেরনামার প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ প্রধান থুন সিরিখুন্ত বলেছেন, 'ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টিম সাফওয়ান আওয়ায়েকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও, ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান।'
আহতরা হাসপাতালে ভর্তি
এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মালয়েশিয়ার ২২ বছরের ফুটবলার মহম্মদ আলিফ এজাহান জুলকিফলি। সাফওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় ইয়ালা এফসি এবং থাইল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গভীর শোক প্রকাশ করেছে। গত মঙ্গলবার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই অপূরণীয় ক্ষতির ঘটনায় অ্যাসোসিয়েশন গভীর শোকাহত। নিহতের পরিবার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ফুটবল ক্লাবের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল।' এফসি ইয়ালা ক্লাবের পরিচালক নিমিট ফুমপ্রাসার্ট এবং অন্যান্য কর্তা—যেমন নিয়ুমা দুয়েরামাই, ডন হাওয়াং ও সাবরি ইসো সাফওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানানোর সঙ্গেই সাহায্য়ও করেছেন। আহতরা সুঙ্গাই গোলক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
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