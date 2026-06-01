/Biggest Records Broken in IPL 2026: ১৪২৬ ছয় + ২৩৩২ চার, ১০ দলেরই সেঞ্চুরিয়ান... ৬৫ বার ২০০ ছাপিয়ে রান! ১৮ বছরের সব রেকর্ড লন্ডভন্ড স্রেফ ১ মরসুমেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্য সমাপ্ত আইপিএল (IPL 2026) রেকর্ড-ভাঙার মরসুম হিসেবেই ইতিহাসে থেকে যাবে। বিগত ১৮ বছর ধরে যা হয়নি, তাই এবার হয়ে গেল স্রেফ এক সিজনেই! অভাবনীয় বললেও কম। চার-ছক্কার ব্যাট বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে দলের টোটাল! মাইলস্টোন ভাঙা-গড়ার খেলাই চলেছে এই ক'টা দিন। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন উনিশতম আইপিএলে সবচেয়ে বড় কোন রেকর্ডগুলি ভেঙে গেল! যা আপনাকে রীতিমতো চমকে দেবে!
১) এক মরসুমে সর্বাধিক ছক্কা: পুরো মরমুম জুড়ে ছিল বৈভব সূর্যবংশীর ধামাকা। ৭২টি ছয় মেরেছে সে! যা ২০১২ সালে ক্রিস গেইলের ৫৯ ছক্কার রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ১৪ বছরের পুরনো রেকর্ড মুছে নিজের নাম লিখল বৈভব!
২) সর্বকনিষ্ঠ অরেঞ্জ ক্যাপজয়ী: মাত্র ১৫ বছর বয়সে অরেঞ্জ ক্যাপজয়ী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাস লিখেছে বৈভব। ১৬ ম্যাচে মোট ৭৭৬ রান করেছে 'বেবি বস'।
৩) এক মরসুমে ৫০০-র বেশি রানে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট: বৈভব তার দুর্দান্ত রান-উৎসব শেষ করেছে ২৩৭.৩-এর নজিরবিহীন স্ট্রাইক রেট নিয়ে। অবিশ্বাস্য বললেও কম।
৪) বলের হিসেবে দ্রুততম ১০০০ আইপিএল রান: মাত্র ৪৪০ বলে ১০০০ রানের মাইলস্টোন তৈরি করেছে বৈভব। কেকেআর লেজেন্ড আন্দ্রে রাসেলকেও বৈভব ছাপিয়ে গিয়েছে বলের হিসেবে দ্রুততম খেলোয়াড় হিসেবে এই মাইলস্টোন তৈরি করায়...
৫) ২০০-র বেশি রানের সর্বাধিক দলের টোটাল: এবার টিমগুলি রেকর্ড সংখ্যক ৬৫ বার ২০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেছে! ২০২৫ সালে ৫২ বার ২০০+ রেকর্ডকেও ভেঙে দিয়েছে!
৬) এক মরসুমে সর্বাধিক চার-ছক্কা: এবারের আইপিএল দেখেছে বিস্ময়কর ১৪২৬টি ছয় এবং ২৩৩২টি চার! বিগত ১৮ বছরে এক মরসুমে এরকম চার-ছয়ের বন্যা হয়নি!
৭) এক মরসুমে সর্বোচ্চ রান রেটের ইতিহাস: পুরো আইপিএলের সম্মিলিত রান রেট প্রতি ওভারে ৯.৮৮-এর এক সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়েছে!
৮) পাওয়ারপ্লে-তে ঐতিহাসিক রান রেট: আইপিএলের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার, লিগের গড় পাওয়ারপ্লে রান রেট প্রতি ওভারে ১০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। যা আগে কখনও হয়নি
৯) প্রতিটি দলের হয়েই সেঞ্চুরিয়ান: আইপিএল ২০২৬ এমন এক মরসুম, যেখানে লিগের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে কেউ না কেউ সেঞ্চুরি করেছেন।
১০) ভারতীয় হিসেবে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর: দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে কেএল রাহুল ৬৬ বলে অপরাজিত ১৫২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন, যা আইপিএলের ইতিহাসে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে করা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান!
১১) আরসিবি-র টানা দ্বিতীয় শিরোপা: চেন্নাই সুপার কিংস (২০১০ ও ২০১১) মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (২০১৯-২০২০) পর মাত্র তৃতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে পরপর দু'বার আইপিএল জিতে ইতিহাস লিখেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (২০২৫-২০২৬)
১২) আইপিএল ফাইনালে দ্রুততম দলীয় ৫০: ফাইনালের রান তাড়া করার সময় বিরাট কোহলি এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ারের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে আরসিবি মাত্র ৩.৩ ওভারেই দলীয় ৫০ রান পেরিয়ে যায়। ২০২৩ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের ৪ ওভারে করা রেকর্ড ভেঙে যায়।
১৩) সবচেয়ে বেশি বয়সী ফাইনাল জয়ের নায়ক: ফাইনালে ৪২ বলে অপরাজিত ৭৫* রানের এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে বিরাট কোহলি আরসিবি-কে ট্রফি তুলে দেন। সুবাদে আইপিএল ফাইনালের 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কারজয়ী দ্বিতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নিজের নাম লেখান (৩৭ বছর, ২০৭ দিন) কিং কোহলি।
