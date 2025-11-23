Australia vs England: অ্যাশেজে় জয়ী ক্যাঙারু বাহিনী...

Australia vs England: অ্যাশেজে় জয়ী ক্যাঙারু বাহিনী...
Test Match 2025: অ্যাশেজ় সিরিজের পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ট্র্যাভিস হেড দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে দলের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন। প্রথম ইনিংসে চাপের মুখে নেমে মাত্র ৯৫ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি, যা ছিল ১৪টি চার ও ২টি ছক্কা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাশেজ় সিরিজ মানেই উত্তেজনার পারদ চড়া, আর সেই উত্তেজনার পারদ এবার চরমে পৌঁছল পার্থে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপে এক ঝলক বিদ্যুৎ হয়ে ঝলসে উঠলেন ট্র্যাভিস হেড। তাঁর দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অ্যাশেজে দাপট দেখালো অজিরা।
পার্থ টেস্টে প্রথম ইনিংসে যখন অস্ট্রেলিয়া কিছুটা চাপে, তখনই ব্যাট হাতে মাঠে নামেন হেড। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে খেলতে থাকেন তিনি। একের পর এক বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ইংল্যান্ডের বোলারদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। মাত্র ৯৫ বলে শতরান পূর্ণ করেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। তাঁর ইনিংসটি ছিল ১৪টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো।
অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ভিত গড়ে দেন হেড ও স্টিভ স্মিথের জুটি। দুজনের মধ্যে ২৮০ রানের জুটি গড়ে ওঠে, যা ইংল্যান্ডের বোলারদের মনোবল ভেঙে দেয়। স্মিথও নিজের চেনা ছন্দে ব্যাট করে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। তবে দিনের নায়ক নিঃসন্দেহে ছিলেন ট্র্যাভিস হেড।
হেডের এই ইনিংস নিয়ে ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে প্রশংসার ঝড়। প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপটেন রিকি পন্টিং বলেন, 'হেডের ইনিংসটি ছিল নিখুঁত। ওর ব্যাটিংয়ে যে আগ্রাসন ও আত্মবিশ্বাস দেখা গেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'
অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের মিডিয়া ও সমর্থকদের মধ্যে হতাশা স্পষ্ট। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন দলের বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে। বিশেষ করে, হেডের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন বোলিং কোচ।
এই জয়ের ফলে অ্যাশেজ় সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তী টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে অ্যাডিলেডে, যেখানে দিন-রাতের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইংল্যান্ডের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ সিরিজে ফিরে আসা এবং হেডের ব্যাটিং রুখে দেওয়া।
ট্র্যাভিস হেডের এই ইনিংস শুধু একটি ম্যাচ জেতানোর নয়, বরং পুরো সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, ইংল্যান্ড কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অ্যাশেজে সমতা ফেরাতে পারে কিনা।
ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি এক রোমাঞ্চকর সিরিজ হতে চলেছে। পার্থে হেডের ঝড়ো ইনিংস যেন অ্যাশেজের আগুনে আরও ঘি ঢেলে দিল।
