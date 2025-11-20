World Boxing Cup Finals 2025: প্যারিসের দুঃস্বপ্ন অতীত! বিশ্ব বক্সিং কাপে সোনার ঝলক, পুরনো 'ভূত' তাড়ালেন নিখাত জারিন!

World Boxing Cup Finals 2025: প্যারিসের দুঃস্বপ্ন অতীত! বিশ্ব বক্সিং কাপে সোনার ঝলক, পুরনো 'ভূত' তাড়ালেন নিখাত জারিন!
Nikhat Zareen Leads India's Record Finals Charge At World Boxing Cup: ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাপে ৫১ কেজি বিভাগে চাইনিজ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সোনা জিতলেন নিকহাত জারিন। এই সোনার সঙ্গে ভারতীয় মহিলা বক্সারদের মোট পদক সংখ্যা পৌঁছল পাঁচে। প্যারিস অলিম্পিকের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন করে সাফল্যের ইতিহাস গড়লেন নিকহাত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বক্সিং রিংয়ে ফের একবার ভারতের নাম উজ্জ্বল করলেন দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন। মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগে বিশ্ব বক্সিং কাপ ফাইনালসে সোনার পদক ছিনিয়ে নিলেন তেলেঙ্গানার এই তারকা বক্সার। এই নিয়ে টুর্নামেন্টে ভারতের মহিলা বক্সিং দল মোট পাঁচটি সোনা জিতল। তবে, নিখাতের এই জয় শুধু একটি পদক জয় নয়, এটি প্যারিস অলিম্পিকের হতাশাজনক বিদায়ের পর তাঁর এক নতুন জন্ম হিসেবে দেখছেন ক্রীড়া মহল। যেন পুরনো সব 'ভূত'কে রিংয়ের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।
বৃহস্পতিবার গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিখাত চাইনিজ তাইপের শুয়ান ই গুও-কে (Xuan Yi Guo) একপেশে লড়াইয়ে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন। শুরু থেকেই নিখাত তাঁর গতি ও নিখুঁত পঞ্চিংয়ে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে দেন। বিচারকরা বিনা দ্বিধায় ভারতের পক্ষেই রায় দেন। সেমিফাইনালেও নিখাত উজবেকিস্তানের গানিভা গুলসেভারকে একই ব্যবধানে (৫-০) হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন।
প্যারিস অলিম্পিকে নিখাতকে নিয়ে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া, কিন্তু তিনি শেষ ষোলোর লড়াইয়ে চিনের উ ইউ-র (Wu Yu) কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যান, যিনি পরে অলিম্পিক সোনা জেতেন। সেই ধাক্কা সামলে নিখাত যে এত দ্রুত আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন, তা তাঁর দৃঢ় মানসিকতারই পরিচয়।
এই টুর্নামেন্টে নিখাত ছিলেন অন্য মেজাজে – মনঃসংযোগ ছিল স্থির, লড়াইতে ছিল নিখুঁত কৌশল এবং শারীরিক সক্ষমতা। প্রতিটি রাউন্ডেই নিখাত প্রমাণ করেছেন যে কেন তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা বক্সার। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ভারতীয় বক্সিংয়ের জন্য এক নতুন বার্তা নিয়ে এল।
নিখাতের এই সোনা জয়ের দিন ভারতীয় মহিলা বক্সাররা টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়েছেন। তাঁর আগে মিনাক্ষী হুডা (৪৮ কেজি), প্রীতি পাওয়ার (৫৪ কেজি), অরুন্ধতী (৭০ কেজি) এবং নুপুর শিউরান (৮০+ কেজি) সোনা জেতেন। মোট পাঁচটি সোনা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় মহিলা বক্সিং দলের এই পারফর্ম্যান্স এক 'ডমিন্যান্ট স্টেটমেন্ট' তৈরি করল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্যারিস অলিম্পিকের হতাশা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিখাত এক পরিণত বক্সার রূপে ফিরে এসেছেন। তাঁর এই পারফর্ম্যান্স আগামীতে বিশ্ব মঞ্চে তাঁর নতুন উত্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিখাত জারিন শুধু একটি পদকই জেতেননি, তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ব্যর্থতা কেবলই একটি সাময়িক বাধা, আসল লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়ার কারণ নয়।
এই জয়ের পর গোটা দেশ নিখাতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য এখন নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে আরও সাফল্য অর্জন করা।
