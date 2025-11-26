Gautam Gambhir: গুয়াহাটিতে লজ্জা ঢাকার জায়গা নেই! এরপরও কি কোচ থাকবেন গম্ভীর? প্রশ্ন উঠছেই...

Gautam Gambhir: গুয়াহাটিতে লজ্জা ঢাকার জায়গা নেই! এরপরও কি কোচ থাকবেন গম্ভীর? প্রশ্ন উঠছেই...
Gautam Gambhir Asks BCCI To Take Call On His Future: গুয়াহাটির লজ্জাজনক হারের পর গৌতম গম্ভীর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার বিসিসিআইয়ের হাতে তুলে দিলেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি নই', বোর্ড চাইলে তিনি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুয়াহাটির মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারতের ৪৪৮ রানে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড়। এই হারের পরেই ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন। এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট আমার থেকে অনেক বড়। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বিসিসিআইয়ের। আমি ওদের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাব।'
গম্ভীরের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি নিজের ভূমিকা নিয়ে আত্মসমালোচনায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'আমি কোনওদিনই নিজের স্বার্থকে দেশের চেয়ে বড় করে দেখিনি। আমি চাই ভারতীয় ক্রিকেট এগিয়ে যাক। যদি বোর্ড মনে করে, আমার জায়গায় অন্য কেউ এলে দল উপকৃত হবে, আমি এক মুহূর্তও দেরি করব না সরে দাঁড়াতে।'
এই বক্তব্যে গম্ভীর যেন বোর্ডের কোর্টেই বল ঠেলে দিলেন। এখন দেখার, বিসিসিআই কী সিদ্ধান্ত নেয়। সূত্রের খবর, বোর্ডের অন্দরমহলে ইতিমধ্যেই গম্ভীরের কোচিং কৌশল ও দল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে, ঘরের মাঠে পরপর দুই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর বোর্ডের একাংশ নাকি নতুন কোচ খোঁজার কথাও ভাবছে।
গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের এই হার শুধুই একটি ম্যাচের হার নয়, বরং গোটা ভারতীয় ক্রিকেট ব্যবস্থার ওপর এক বড় ধাক্কা। ৪৬৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৪০ রানে গুটিয়ে যায় ভারতীয় ইনিংস। হ্যারমারের ঘূর্ণি ও মার্করামের দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। এই হারের ফলে ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
এই পরাজয়ের পর থেকেই গম্ভীরের কোচিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বিশেষ করে, ঋষভ পন্থকে স্ট্যান্ড-ইন ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নেওয়া, কুলদীপ যাদবের মতো স্পিনারকে শেষ ইনিংসে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে পাঠানো এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন ক্রিকেট মহলে বিতর্ক তুঙ্গে।
তবে গম্ভীর তাঁর বক্তব্যে আবেগঘন সুরে বলেন, 'আমি যখন খেলতাম, তখনও দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এখন কোচ হিসেবে সেই একই আবেগ নিয়ে কাজ করি। কিন্তু আমি জানি, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আমি নই।'
তিনি আরও বলেন, 'আমি চাই, ভারতীয় দল যেন আবার সেই আগের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যদি আমার সরে দাঁড়ানোতেই সেই পথ সুগম হয়, আমি এক মুহূর্তও ভাবব না।'
গম্ভীরের এই মন্তব্যের পর এখন নজর বিসিসিআইয়ের দিকে। বোর্ডের এক কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। গম্ভীরের অবদান অস্বীকার করা যায় না। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আমাদের ভাবাচ্ছে। খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'
ভারতীয় ক্রিকেটের এই সন্ধিক্ষণে গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে একথা বলাই যায়, গম্ভীরের এই স্পষ্ট বক্তব্য তাঁর দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেমেরই প্রতিফলন। এখন শুধু সময় বলবে, ভারতীয় ক্রিকেট কোন পথে এগোয়।
