Indian Cricket Team New Sponsor 2025: ২২৭৯৭২০৩০০০০০০০০০ টাকার কোম্পানি, তাদেরই বানানো মোদীর বাহন, এবার রোহিতদের স্পনসর!

Indian Cricket Team New Sponsor 2025: ২২৭৯৭২০৩০০০০০০০০০ টাকার কোম্পানি, তাদেরই বানানো মোদীর বাহন, এবার রোহিতদের স্পনসর!
Toyota Interested Team India Sponsorship: ড্রিম ইলেভেন চলে যাওয়ায় ভারতীয় দল এখন স্পনসরহীন। তবে এই মুহূর্তে একাধিক সংস্থা বিসিসিআইয়ের হাত ধরতে চেয়েছে। তবে এগিয়ে এই সংস্থাই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (The Board of Control for Cricket in India, BCCI) জানিয়ে দিয়েছে যে, অনলাইন গেমিং বিল (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) পাশ হওয়ায়, ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৮ কোটি টাকা) মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ড্রিম ইলেভেন।
বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেছেন যে, 'যেহেতু বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে, সেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে। বিসিসিআই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই নতুন স্পনসরের কথা ভেবে নেবে।' এখন প্রশ্ন সামনেই এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025) ও মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপ (Women's ODI World Cup 2025)। তাহলে কি সূর্যকুমার যাদব-হারমনপ্রীত কৌররা কি লোগোহীন জার্সি পরেই মাঠে নামবেন?
আরও পড়ুন: বিরাট ধাক্কা! বিসিসিআই-আইপিলের ৬২৫০০০০০০০ টাকার ক্ষতি, বুক পুড়ছে প্রীতিদেরও...
কে হচ্ছে ভারতের নতুন স্পনসর?
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের খেলোয়াড়দের স্পনসর করার জন্য সংস্থার অভাব হবে না। এই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই মুহর্তে একটি সংস্থারই নাম প্রবল ভাবে শোনা যাচ্ছে। দৌড়ে সবার আগে টয়োটা মোটরস। জাপানি বহুজাতিক মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার আজ বিশ্বজোড়া নাম। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ল্যান্ড ক্রুজার বা ফর্চুনার চড়েন, তাও এই সংস্থারই তৈরি। এমনকী তাঁর কনভয়ে ল্যান্ড ক্রুজার-ফর্চুনার মিলিয়েই ডজনখানেক গাড়ি থাকে। জানা যাচ্ছে ২৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ২২৭৯৭২০৩০০০০০০০০০ টাকা) সংস্থা পুরুষ ও মহিলা দলের স্পনসর হতে ইচ্ছুক।
টয়োটার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
টয়োটার ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে টাই-আপ রয়েছে এবং তাদের জার্সিস্পনসর। গতবছর টয়োটা ইংল্যান্ডের প্রধান জার্সি স্পনসর হিসেবে এসেছে। কারণ ইসিবির আগের স্পনসর সিনচের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুসারে, টয়োটা ইংরেজ পুরুষ-মহিলা এবং বিশেষ ভাবে সাবলম্বী দলের জার্সি স্পনসর করে এবং এর মাধ্যমে ইসিবি যথেষ্ট রাজস্ব আয় করে। ইংল্যান্ড ছাড়াও টয়োটা অস্ট্রেলিয়ান দলের টিম কিট স্পনসর করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে, কোম্পানিটি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার চুক্তি চার বছরের জন্য বাড়িয়েছিল কিন্তু কম রাইট প্যাকেজে।
আরও পড়ুন: রোহিতকে সরানোর বিরাট ষড়ষন্ত্র চলছে এখন! প্রাক্তনের বিস্ফোরক অভিযোগে কাঁপল ভারতীয় ক্রিকেট...
টয়োটার সঙ্গে চুক্তি না হলে এশিয়া কাপে স্পনসরহীন ভারত?
রিপোর্ট অনুযায়ী টয়োটার সঙ্গে চুক্তি সময়মতো সম্পন্ন না হলে, টিম ইন্ডিয়া জার্সি স্পন্সর ছাড়াই খেলতে পারে। আরেকটি ফিনটেক কোম্পানিও বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে যদি কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তাহলে ভারত লোগো ছাড়াই খেলবে। বিসিসিআই ড্রিম ইলেভেনের থেকে যা পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনের দিকেই নজর বোর্ডের। সেক্ষেত্রে নতুন কোম্পানি বাধা হতে পারে।
