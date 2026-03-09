English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 World Cup Final 2026: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা

T20 World Cup Final 2026: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা

T20 World Cup Final 2026: কতটা মনের জোর থাকলে এমনটা করা যায়! ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই জোড়া পরিজন-বিয়োগের পরেও দেশকে বিশ্বকাপ জেতালেন তিনি। আজ সকলে কুর্নিশ জানাচ্ছে এই ক্রিকেটারকে...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 9, 2026, 03:37 PM IST
T20 World Cup Final 2026: ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু দিদি-জামাইবাবুর, শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে বিশ্বকাপ জেতালেন ভারতীয় তারকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিশপ্ত অমদাবাদেই শাপমোচন ঘটিয়ে ইতিহাস লিখেছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ভারতের বুক ভেঙে টুকরো হয়েছিল। ৮৪০ দিন পর ঠিক সেই মাঠেই নিউ জিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে ২০ ওভারের বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া (India Wins T20 World Cup 2026)। আর এই ভুবনজয়ী দলে একজন নয়, দু'জন ত্রিকেটারই শোকের পাহাড় ডিঙিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। একজন রিঙ্কু সিং (Rinku Singh)। আরেকজন ঈশান কিষান (Ishan Kishan)। বিশ্বকাপ চলাকালীনই পিতৃহীন হয়েছেন রিঙ্কু। আর ফাইনালের আগে জোড়া পরিজন-বিয়োগের খবরে ভেঙে পড়েছিলেন ঈশান।

আরও পড়ুন: 'কোচ সাহেব আপনার মুখে...' ভারতের বিশ্বজয়ের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে মাহির ইনস্টা পোস্টে ঝড়...

কে বলবে শোকের চূড়ায় ঈশান!

কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতের করা ২৫৫ রানের মধ্যে ঈশানের একার অবদান ২৫ বলে ৫৪। অভিষেক শর্মা (২১ বলে ৫২) ফেরার পর তিনে নামা ঈশান ৩৯ মিনিট ক্রিজে ছিলেন। কে বলবে ফাইনালের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেই গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর তুতো দিদি ও জামাইবাবুর। অনুশীলনে একেবারে মনমরা ঈশানই শোকের সাগরে ডুবেও আগুন জ্বাললেন ব্যাট হাতে। ব্যক্তিগত বিষাদকেও মাঠের বাইরে পাঠালেন স্টেপ আউট করে। ২১৬.০০-র স্ট্রাইক রেটে পটনার বিহারিবাবুর বিস্ফোরণ দেখল স্যান্টনার একাদশ। ৪ চার ও ৪ ছক্কায় নিজের ঝোড়ো ইনিংস সাজান ঈশান। তিনি আর সঞ্জু মিলে স্কোরবোর্ডে যোগ করেন ৪৮ বলে ১০৫ রান। চার ও ৮ ছয়ে ৪৬ বলে ৮৯ রান করা সঞ্জু ফেরেন ১৬ ওভারে। সেই ওভারেই ঈশানও ফেরেন। অভিষেক-সঞ্জু-ঈশান ত্রিফলাতেই ভারত ফাইনালে একেবারে রকেটের গতিতে রান তুলতে শুরু করেছিল। শুধু তো ঈশানের উইলো কথা বলেনি। ফিল্ডিংয়েও প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন ঈশান। তিনিই দুর্দান্ত সব ক্যাচ নিয়ে টিম সেইফার্ট, রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারেল মিচেলকে সাজঘরের রাস্তা দেখান

ঈশান বললেন হার্দিকের কথা

ঈশান ফাইনালের পর হার্দিক পাণ্ডিয়াকেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই শোকের চাদর সরিয়ে ফাইনাল খেলার প্রসঙ্গে ঈশান বললেন, 'সত্যি বলতে, গতকাল আমি তুতো বোনকে গাড়ি দুর্ঘটনায় হারিয়েছি। আমি ওঁর জন্যই ভালো খেলেছি। আমি হার্দিক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, দলকে এগিয়ে রাখতে। আমি এই জয় দিদিকেই উৎসর্গ করছি। আজ নারী দিবস। এই জয় আরও বিশেষ হয়ে গেল।' ঈশানের বাবা প্রণব পাণ্ডে এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে বলেছেন, 'অনর্থ হয়ে গিয়েছে আমাদের। আমরা অনেক বড় সমস্যায় আছি। ভয়াবহ বিপর্যয়ে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। ঈশান আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফাইনালের কারণে ও আসতে পারেনি। ও খুবই বিচলিত।' 

আরও পড়ুন: 'হিস্ট্রি রিপিটেড, হিস্ট্রি ডিফিটেড'; অভিশপ্ত অমদাবাদেই শাপমোচন ঘটিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের ইতিহাস

ঈশানের টি-২০ বিশ্বকাপ

 সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে (SMAT) দুরন্ত পারফর্ম করেই বিশ্বকাপের দলে আসেন ঈশান। পটনার ২৭ বছরের ক্রিকেটার জাতীয় দলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছেন এসএমএটি কাঁপিয়ে। সৈয়দ মুসতাক আলিতে ঈশান ৫৭.৪৪-এর গড়ে ও ১৯৭-এর স্ট্রাইক রেটে  ৫১৭ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানশিকারিও হন। ফাইনালেও ঈশানকে থামানো যায়নি। ৪৯ বলে ৬ চার ও ১০ ছয়ের সুবাদে ১০১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। বাঁ-হাতি উইকেটকিপার-ব্যাটারের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড ৬৯ রানে হরিয়ানাকে হারিয়ে সৈয়দ মুসতাক জেতে। ১৯ বছরের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথম এই ট্রফি আসে ঝাড়খণ্ডের। আর সেই ঈশান বিশ্বকাপেও দারুণ খেললেন। ঈশান ৩১৭ রান করেছেন বিশ্বকাপে। টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বাধিক রানশিকারি হয়েছেন তিনি। সঞ্জু স্যামসনের (৩২১ রান) পরে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে শেষ করেছেন অভিযান। ৯ ইনিংসে ঈশান ১৯৩.২৯-এর বিস্ফোরক স্ট্রাইক রেটে এবং ৩৫.২২-এর গড়ে রান করেছেন।

 

