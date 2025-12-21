English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Team India News: 'আজ শুভমন, কাল...'! ১৯ ইনিংসে ২১৮, ভারতীয় দলের ছাঁটাইয়ের ঝড়ে উড়ছেন এই মহারথীও...

Team India News:  শুভমন গিলকে বাদ দিতে দু'বার ভাবেননি গৌতম গম্ভীর! আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে দেশের দুই সংস্করণের অধিনায়ককে বাদ দিয়েই দল হয়েছে। এবার বাদ পড়ছেন দলের সুপারস্টার! দল ঘোষণার পরেই এল বিরাট আপডেট

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 21, 2025, 03:50 PM IST
Team India News: 'আজ শুভমন, কাল...'! ১৯ ইনিংসে ২১৮, ভারতীয় দলের ছাঁটাইয়ের ঝড়ে উড়ছেন এই মহারথীও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেস্ট ও ওডিআই-তে ভারতের অধিনায়ক শুভমন গিল, তাঁকে ছেঁটে ফেলেই (Shubman Gill Dropped) বিসিসিআই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (India’s T20 World Cup squad) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে! সিদ্ধান্তের নেপথ্যে প্রধানত দু'টি কারণ। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় প,র জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা এই ব্যাটারের বাজে ফর্ম। দুই পরের পর চোট। 

Add Zee News as a Preferred Source

ফিরেও মেঘে ঢাকা সূর্য

চলতি বছরের শুরুতে এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) আগে ভারত গিলকে দলে ফেরায় এবং সঞ্জু স্যামসনের (Sanju Samson) পরিবর্তে তাঁকে ওপেনিংয়ের সুযোগ দেওয় হয়। দেশের জার্সিতে ক্রিরেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে গিলের ফেরার স্মৃতি মোটেই সুখকর হয়নি। ১৫ ইনিংসে ১৩৭-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ২৯১ রান করেন পঞ্জাবের ওপেনার।

আরও পড়ুন: বিশ্বকাপ থেকে কেন বাদ পড়লেন শুভমন গিল? এবার রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...

গিলের পর এবার ছাঁটাই হবেন কে?
 
গিলই কিন্তু একমাত্র ক্রিকেটার নন, যিনি ব্যাট হাতে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখতে গেলে খোদ ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও এই একই ফরম্যাটে খুব বাজে সময়ের সম্মুখীন হয়েছেন। চলতি বছর ১৯ ইনিংসে সূর্য ১২৩.২ স্ট্রাইক রেটে মাত্র ২১৮ রান করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স। নাম না করে এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'স্রেফ অধিনায়ক হওয়ার সুবাদে এক বছরেরও বেশি সময়ে ধরে ভয়াবহ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও, সূর্যকুমার যাদব দলে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে। অন্যদিকে আবার ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মার তুলনায় তাঁর খেলা ততটা প্রভাবশালী না হওয়ায়, শুভমন গিলকে ভুগতে হয়েছে। যদি সূর্যকুমার রান করা শুরু না করে, তবে ও ড্রেসিংরুমে নিজের প্রভাব হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত দল থেকে বাদ পড়বে। কারণ যারা গম্ভীরকে চেনে, তারা জানেন যে তার কাছে 'জেতাটাই সবকিছু নয়, বরং একমাত্র জিনিস'। আজ গিল বাদ পড়েছে, কাল সূর্যকুমারও বাদ পড়বে।'

অস্তাচলে অধিনায়ক সূর্যকুমার

বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগের দিনই ভারতীয় ক্রিকেট উত্তাল হয়েছিল। দলের ভিতরে কান পাতলেই একটাই খবর। ভারতের টি-২০ অধিনায়ক হিসেবে সূর্যর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। একাধিক রিপোর্ট বলছে, টি-২০ বিশ্বকাপই অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমারের শেষ টুর্নামেন্ট। দেখতে গেলে সূর্যকে খারাপর ফর্মের সঙ্গেই বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ৩৫ বছর বয়স। প্রায় ১৪ মাস ধরে ও ২৪ ম্যাচ জুড়ে সূর্যর রানের মুখ দেখছিলেন না। ওয়াকিবহাল মহলের মতে কেবল নেতৃত্বের জোরেই এখনও পর্যন্ত এই দলে সূর্য টিকে আছেন। 

সেই সূর্য হারিয়ে গেলেন!

বছর তিনেক আগে ফিরে গেলে দেখা যাবে যে, কুড়ি-কুড়ির আকাশে মধ্যগগনেই বিরাজমান ছিলেন সূর্য। বোলাররা নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে, সূর্য তাঁদের কাছে ত্রাস। সূর্যর হাতে কী না ছিল! নটরাজ সুইপ, হেলিকপ্টার হুইপের সঙ্গেই বাহারি ড্রাইভ-ব়্যাম্প-কাটে মাতিয়ে দিতেন মাঠ। বোলারদের বল করা ভুলিয়ে বিচিত্র সব শট খেলতেন। টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকাতেও মগডালে বিরাজ করতেন ভারতের 'মিস্টার ৩৬০'। তবে সেই সূর্য আজ যেন স্মৃতির পাতায়। আজ  তিনি ক্রমতালিকায় এক থেকে ১০ নম্বরে নেমেছেন! দেখতে গেলে রান করতেই ভুলে গিয়েছেন!

আরও পড়ুন: সময় শেষ, অস্তাচলে অধিনায়ক সূর্য! বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগের দিনই এল বিরাট ব্রেকিং...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Suryakumar YadavShubman GillT20WorldCupBCCI
পরবর্তী
খবর

Shubman Gill Dropped EXPLAINED: বিশ্বকাপ থেকে কেন বাদ পড়লেন শুভমন গিল? এবার রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...
.

পরবর্তী খবর

IND vs SA T20: সেরা ভারতই! টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলেন সূর্যকুমাররা...