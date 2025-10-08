Team India ODI Captaincy Row: 'আমিই অধিনায়ক...'গিল দায়িত্ব পেতেই বিস্ফোরক রোহিতের ভক্ত, বোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণ তারকা!

Team India ODI Captaincy Row: 'আমিই অধিনায়ক...'গিল দায়িত্ব পেতেই বিস্ফোরক রোহিতের ভক্ত, বোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণ তারকা!
Yashasvi Jaiswal on the Raj Shamani Podcast: শুভমন গিল হয়েছেন ভারতের নতুন ওডিআই অধিনায়ক। তবে এই আবহেই বিদ্রোহী দেশের তরুণ তারকা। সাফ বলে দিলেন নেতৃত্ব নিয়ে তিনি কী ভাবছেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোহিত শর্মার (Rohit Sharma) জুতোয় পা গলিয়ে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন গিল। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে, অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের বিদায় আসন্ন! জল্পনাই সত্যি প্রমাণিত হল! এবার জাতীয় দলের নির্বাচকরা সেই শুভমনকেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করেছেন (Shubman Gill replaces Rohit Sharma As ODI Captain)।
পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে শুভমনের নিয়োগ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ছিল না। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল সময়ের ব্যাপার। শনিবার দুপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল বেছে নিয়েছে (India’s squad for Tour of Australia announced)। আর সেখানেই ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে জ্বলজ্বল করছে শুভমনের নাম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর রোহিত এবং বিরাট কোহলি (Virat Kohli) দলে ফিরেছেন। তবে দু'জনেই এখন প্রাক্তন অধিনায়ক। শুধুই দলের হেভিওয়েট ক্রিকেটার।
আরও পড়ুন: 'নির্বাচকরা তো...' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-এশিয়া কাপে জিতিয়েও বাদ! বিস্ফোরক চুপচাপ বোলিংয়ে ছাপ দেওয়া KKR স্টার
শুভমন অধিনায়ক হতেই তাঁর দলেরই এক তরুণ তারকা জানিয়ে দিলেন যে, অধিনায়ক হতে চান তিনিই! রাজ শামানির পডকাস্টে এসে সাফ আগামীর পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। রোহিত ভক্ত যশস্বী সাফ বলে দিলেন যে, আগামী দিনে তিনিই অধিনায়ক হতে চান। যেন BCCI-এর সঙ্গে একেবারে 'নন-নেগোশিয়েবল' মোডে তিনি! যশস্বী বলেন, 'বর্তমানে আমি ফিটনেসের উপর অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছি। আমি আমার শরীর সম্পর্কে আরও শিখছি। কারণ আমি অনুভব করি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরও ফিট থাকতে হবে এবং আমার দক্ষতার উপর আরও বেশি কাজ করতে হবে। নিজেকে একজন নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন নিজের উপর কাজ করতে হবে। একদিন আমি একজন অধিনায়ক হতে চাই।' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল বেছে নিয়েছে ভারত। ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন যশস্বী। তবে টি-২০ স্কোয়াডে নেই তিনি।
ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) যশস্বী জয়সওয়াল।
ভারতের টি-২০আই স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (সি), অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর। (চোটের কারণে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ঋষভ পন্থকে কোনও সংস্করণেই রাখতে পারেননি নির্বাচকরা। বুমরার কাজের ধকল কমাতে তাঁকে ওডিআই সিরিজে রাখা হয়নি)
আরও পড়ুন: 'যা গিয়ে বাবার সঙ্গে অটো চালা'! ধোনির সেদিনের কথায় আজও রক্ত গরম হয় সিরাজের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)