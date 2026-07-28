/ডুরান্ড কাপেই ডেবিউ টাইগার শ্রফের! অভিনয় ছেড়ে এবার স্বপ্নপূরণের পথেই জ্যাকিপুত্র?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতবছর মুম্বই প্রিমিয়র লিগ অভিনেতা টাইগর শ্রফকে দেখেছেল পুরোদস্তুর ফুটবলারের ভূমিকায়। বলি অভিনেতা, মার্শাল আর্টিস্ট এবং নৃত্যশিল্পীর পাশাপাশি তিনি কিন্তু লেফট উইঙ্গারও। টাইগার বলেছিলেন, 'আমি সবসময়ই ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম। স্কুলজীবনে ফুটবল আমার জীবনের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। যদিও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্নপূরণ হয়নি।' তবে টাইগারের চলতি ডুরান্ড কাপ খেলা হয়তো কিছু সময়ের অপেক্ষা। মুম্বই এফসি টাইগারকে নিয়েই ডুরান্ডের দল ঘোষণা করে চমকে দিয়েছে ভারতীয়ফুটবলকে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন।
টাইগারের হাতেই জন্ম মুম্বই এফসি-র
১৯৯০ সালের ২ মার্চ টাইগারের জন্ম। প্রকৃত নাম যদিও জয় হেমন্ত শ্রফ। 'বাঘি' ও 'ওয়ার'-এর মতো অ্যাকশন সিনেমায় তিনি অভিনয়ের জন্য পরিচিত। বলিউডের সিনিয়র অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ এবং প্রযোজক আয়েশা দত্তের পুত্রের ডুরান্ড ডেবিউ নিয়েই এখন চলছে আলোচনা। মুম্বইয়ের ফুটবলে অবদান রাখতেই, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে উদ্যোগপতি আলি আহমেদের সঙ্গে যৌথ ভাবে টাইগার মুম্বই এফসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এই ক্লাব যত সময় গড়িয়েছে ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। মহারাষ্ট্র স্টেট ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে আই-লিগ থ্রি-তে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিল মুম্বই এফসি। যার ফলে তারা চলতি ডুরান্ড কাপে খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করে। গত বছর মুম্বই প্রিমিয়ার লিগের হাত ধরে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অভিষেক করা টাইগার এবার ডুরান্ডেও।
ডুরান্ডে মুম্বইের খেলা কবে কবে?
ডুরান্ড এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম চলমান ফুটবল প্রতিযোগিতা। গত ২৫ জুলাই কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি দিয়েই ১৩৫তম আসরের শুভারম্ভ হয়েছিল। ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে। ডুরান্ডের ২৪ দলকে ছ'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের জয়ী দল এবং রানার্সদের মধ্যে সেরা দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। ডুরান্ডে প্রথমবারের মতো অংশ নেওয়া ৭ দলের মধ্যে রয়েছে মুম্বই এফসি। 'ই' গ্রুপে তাদের সঙ্গে রয়েছে শিলং লাজং এফসি, ল্যাংসিং এফসি এবং নংকসেহ এসএস অ্য়ান্ড সিসি। মুম্বইয়ের ক্লাব আগামী ৩ অগাস্ট শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ল্যাংসিং এফসি-র বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করবে। এরপর একই ভেন্যুতে তারা ৮ অগাস্ট শিলংয়ের বিরুদ্ধে এবং ১১ অগাস্ট নংকসেহর মুখোমুখি হবে।
টাইগার কি আদৌ খেলবেন?
মুম্বাই এফসি-র টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জোহেব খান বলছেন, 'দেখুন টাইগারের খেলা সম্পর্কে কৌশলগত ধারণা আছে। যখন আমরা এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলাম, তখন আমি টাইগারকে আমাদের সঙ্গে ট্রেনিং সেশনে যোগ দিতে বলেছিলাম। ওর স্লাইড ট্যাকল এবং ড্রিবলিংয়ের খুব পছন্দের। ও দ্রুত বলেছিল, চলো তাহলে একটি পেশাদার ম্য়াচ খেলি।' জোহেব বলছেন, এক ম্যাচের জন্য টাইগারকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ক্লাবের। তবে জোহেব এও জানিয়েছেন যে, নিরাপত্তার বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। তাঁর সংযোজন, 'টাইগারকে দেখে মানুষজন ভিড় জমাতে পারেন এবং পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে।' এই বিষয়টিই এখন ভাবাচ্ছে মুম্বইকে।
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