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ডুরান্ড কাপেই ডেবিউ টাইগার শ্রফের! অভিনয় ছেড়ে এবার স্বপ্নপূরণের পথেই জ্যাকিপুত্র?

অভিনেতা নয় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন টাইগার শ্রফ। আর এবার ভারতীয় ফুটবলে অভিষেক হতে চলেছে জ্যাকিপুত্রের! সব ঠিক থাকলে চলতি ডুরান্ড কাপেই টাইগার গর্জন শোনা যাবে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:34 PM IST
ডুরান্ড কাপেই ডেবিউ টাইগার শ্রফের! অভিনয় ছেড়ে এবার স্বপ্নপূরণের পথেই জ্যাকিপুত্র?
Image Credit: টাইগার গর্জন এবার ডুরান্ডে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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