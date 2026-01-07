English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Sports Minister: বঙ্কিমদার পর এবার মোহন বেগুন, ইস্ট বেগুন! খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীর বিকৃত উচ্চারণে ফের প্রশ্নে বাংলা... তুলকালাম...

Sports Minister: 'বঙ্কিমদা'র পর এবার 'মোহন বেগুন, ইস্ট বেগুন'! খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীর বিকৃত উচ্চারণে ফের প্রশ্নে 'বাংলা'... তুলকালাম...

Sports Minister: এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তৃণমূলের কটাক্ষ, 'বাংলার শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল ক্লাবগুলির নামও উচ্চারণ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। এই ক্লাবগুলির বাংলার প্রতিষ্ঠান। তাই বাংলা বিরোধী শক্তির চোখে অবজ্ঞাযোগ্য'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 7, 2026, 08:54 PM IST
Sports Minister: 'বঙ্কিমদা'র পর এবার 'মোহন বেগুন, ইস্ট বেগুন'! খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীর বিকৃত উচ্চারণে ফের প্রশ্নে 'বাংলা'... তুলকালাম...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ISL নিয়ে জট কেটেছে। কিন্তু বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না! সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। শেষপর্যন্ত যা বললেন, সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল। সমালোচনা ঝড় ওঠেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে একযোগে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬...! নীতার হয়ে সিংহের দেশে আগুনে গর্জন গোয়েঙ্কার ২১ কোটির রত্নের, মেরে তক্তা করে দিলেন...

ISL নিয়ে টানাপোড়েন, অনিশ্চয়তা। গতকাল, মঙ্গলবার  আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধি ও ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। সেই বৈঠকে ISL-র রূপরেখাও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি  থেকে ১৪ ক্লাবকে নিয়ে শুরু হতে চলেছে ISl। সেই সাংবাদিক সম্মেলনের একটি ক্লিপই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, মোহনবাগান নামটি উচ্চারণ করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী  মনসুখ মাণ্ডব্য। শেষে বলেন, 'মোহন বেগন'।  আর ইস্টবেঙ্গল হয়ে যায় ‘ইস্ট বেগন’! এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তৃণমূলের কটাক্ষ, 'বাংলার শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল ক্লাবগুলির নামও উচ্চারণ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। এই ক্লাবগুলির বাংলার প্রতিষ্ঠান। তাই বাংলা বিরোধী শক্তির চোখে অবজ্ঞাযোগ্য'।

 

এই ঘটনাকে  'ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য চরম বিপর্যয়' বলে বর্ণনা করেছেন কংগ্রেস নেত্রী  শামা মহম্মদ। তাঁর পোস্ট, 'নরেন্দ্র মোদী নির্বাচিত ক্যাবিনেটের যোগ্যতার মাত্রা এটাই যে, ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী আইকনিক মোহনবাগান ক্লাবের নাম জানেন না। এমনকী ইস্টবেঙ্গল এফসি-র নামও উচ্চারণ করতে পারছেন না'। আম আদমি পার্টির(AAP) নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ফুটবল ক্লাবের নামই জানেন না। "বাংলার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কতটা গভীর, তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে'।

গত কয়েক বছরে ভারতীয় ফুটবলের সেরা টুর্নামেন্ট হয়ে উঠেছে আইএসএল। সেই আইএসএল ঘিরেই যত জটিলতা!মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ)  নিয়েই অচলাবস্থা।  গত বছরের  মাঝামাঝি আইএসএল মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL)। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা ও ক্লাবগুলিতে চিঠি দিয়ে সেকথা জানিয়েও দেয় তারা।  তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপেই ISL হতে চলেছে চলতি মরশুমে।

কীভাবে খেলা হবে আইএসএল? মাঠের লড়াইয়ে দেখা যাবে ১৪ ক্লাবকে। পরিভাষায় যাকে বলে  'সুইস মডিউল' সিস্টেম। সিঙ্গল লেগ হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলবে দলগুলি। ম্যাচ হবে মোট ৯১টি। ফলে মরশুম বাতিল বা সংক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আর থাকল না। শুধু খেলা নয়, মাঠের বাইরে প্রশাসনিক সংস্কার নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলটি একটি ‘গভর্নিং কাউন্সিল বোর্ড’ তৈরি করবে। বাণিজ্য়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ভর্নিং কাউন্সিল বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন থাকবে। অর্থাত্‍ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা। ক্লাবগুলোকে রাজস্ব, স্পনসরশিপ ও অপারেশনাল পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ও ফেডারেশনের সঙ্গে ক্লাবগুলির সংঘাত কমাতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।

আরও পড়ুন:  Arjun Tendulkar Wedding: ফাল্গুনেই আগুন সচিনের পরিবারে! দোলের পরদিনই বিয়ের আসরে তেন্ডুলকর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
ISL 2025mohun baganEast bengalUnion Sports Minister Mansukh Mandaviya
পরবর্তী
খবর

WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬...! নীতার হয়ে সিংহের দেশে আগুনে গর্জন গোয়েঙ্কার ২১ কোটির রত্নের, মেরে তক্তা করে দিলেন...
.

পরবর্তী খবর

Sayak Debolinaa hospital video: 'আমি বাঁচব তো? চোখ জড়িয়ে আসছে তাও প্রবাহকে ফোন করিনি!...