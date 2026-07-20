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৪৮ দলের বিশ্বকাপে সেরা ১০; ভোজিনহার 'ভোজবাজি' থেকে 'ভাইকিং রো' হয়ে ত্রিমূতির 'লাস্ট ডান্স'!

৪৮ দলের বিশ্বকাপ হয়ে গেল। সেরা ১০ মুহূর্ত ফিরে দেখা যাক। থাকবে ভোজিনহার 'ভোজবাজি' থেকে 'ভাইকিং রো' হয়ে ত্রিমূতির 'লাস্ট ডান্স'! 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:04 PM IST
৪৮ দলের বিশ্বকাপে সেরা ১০; ভোজিনহার 'ভোজবাজি' থেকে 'ভাইকিং রো' হয়ে ত্রিমূতির 'লাস্ট ডান্স'!
Image Credit: সেরা ১০ মুহূর্তSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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