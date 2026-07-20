৪৮ দলের বিশ্বকাপে সেরা ১০; ভোজিনহার 'ভোজবাজি' থেকে 'ভাইকিং রো' হয়ে ত্রিমূতির 'লাস্ট ডান্স'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর্জেন্টিনা হারিয়ে স্পেনের মাথায় উঠেছে বিশ্বজয়ের খেতাব। ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদনে ফিরে দেখা যাক সেরা ১০ মুহূর্ত।
১) ৪৮ দলের বিশ্বকাপ: ১৯৯৮ থেকে ২০২২। ২৪ বছরের টাইমলাইনে পুরুষদের ৭টি ফিফা বিশ্বকাপ হয়েছে। ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ সালের কাপযুদ্ধ দেখেছে ৩২ দলের ফরম্যাট। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে আরও ১৬ দল জুড়ে মোট ৪৮ দলের কাপযুদ্ধ হয়েছে। যা ঐতিহাসিক। এতগুলি দল নিয়ে অতীতে কখনই বিশ্বকাপ হয়নি। ২০৩০ সালে বিশ্বকাপ ১০০ বছর পূরণ করবে। স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোয় টুর্নামেন্ট হবে। সেই বছর ৬৪ দলের কাপযুদ্ধ আয়োজনের ভাবনা রয়েছে ফিফার।
২) ত্রিমূতির 'লাস্ট ডান্স': লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নেইমার। এই প্রজন্মের তিন সেরা ফুটবলার সম্ভবত শেষবার বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন। মেসি ও রোনাল্ডো তাঁদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেললেন। রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকেই নেইমার ও রোনাল্ডোকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁরা কেউই বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। ওদিকে মেসিকে চোখের জলেই স্পেনের কাছে ফাইনাল হেরে বিদায় নিয়েছেন। তবে ৩৯ বছর বয়সে ৮টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করে আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে তুলেছিলেন মেসি। রুপোর পদক পরেই রানার্স হয়ে ফিরতে হচ্ছে দেশে।
৩) 'মিস্টার ওয়ার্ল্ড কাপ': বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জ ফাইনালে হেরেই কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স এবার টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে এমবাপে তাঁর কেরিয়ারে মাত্র তিনটি বিশ্বকাপ খেলেই হয়ে গিয়েছেন টুর্নামেন্টের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ২২ গোল করে তিনি লিয়োনেল মেসিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। এমবাপের এখন ২৭ বছর বয়স। আরও কম করে দু'টি বিশ্বকাপ যে তিনি খেলবেনই, তা এখনই বলা যায়। আর এই বিশ্বকাপে সোনার বুটও তিনিই জিতেছেন। ১৯৭০ সালে জার্মানির কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পর প্রথম কোনও ফুটবলার হিসেবে এক বিশ্বকাপে ১০ গোল করার মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন এমবাপে। বুঝিয়ে দিলেন কেন তাঁকে 'মিস্টার ওয়ার্ল্ড কাপ' বলা হয়।
৪) নরওয়ের 'ভাইকিং রো': নরওয়ের ‘ভাইকিং রো’ নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে ব্রাজিলকে ২-১ হারিয়ে এক চমকে দেওয়া জয়ের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সবার নজর কেড়েছিল। ম্যাচের পর আর্লিং হাল্যান্ডদের সেই আইকনিক ‘ভাইকিং রো’ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে ভক্তরা তা অনুকরণও করতে শুরু করেন। বিশ্বকাপে ৮ গোল করে ও দেশকে ঐতিহাসিক কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে লামইলাইটে ছিলেন গোলমেশিন হাল্যান্ড। দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ছবির মতো সুন্দর দেশটি। নরওয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ আটে উঠেছিল। ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই তাদের সোনার দৌড় থেমে যায়। সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ সাফল্যের পরই আমেরিকা থেকে নিজেদের দেশে ফিরেছেন হাল্যান্ড-ওডেগার্ডরা।
৫) ৪০ বছরের ভোজিনহা: মাত্র ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষ থাকেন কেপভার্দেতে। অতলান্তিক মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা ১০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপরাষ্ট্র বিশ্বকাপ অভিষেকেই চমকে দিয়েছে। রাউন্ড অফ থার্টিটুতে আর্জেন্টিনার কাছে লড়াই করে ৩-২ হারতে হয়েছিল তাদের। তবে কেপ ভার্দের রূপকথার মতো যাত্রা ইতিহাসে লেখা থাকবে। আর আলাদা করে বলতে হবে ৪০ বছর বয়সী কেপভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার। বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত যাঁর নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি, কাপযুদ্ধে অসাধারণ গোলকিপিং করে ও অবিশ্বাস্য সব সেভ করে তাঁর নামই ঘুরেছে সকলের মুখে।
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৬) ব্রোঞ্জ ফাইনালে ১০ গোল: বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল হয়েছিল! ইংল্যান্ড (৬) বনাম ফ্রান্সের (৪) খেলায় চমকে দেওয়া সব মাইলস্টোন তৈরি হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ৬-৩ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডই ছিল এতদিন শীর্ষে। এবার দুই দল মিলিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিল। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে এল সালভাদোরের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির সেই বিখ্যাত ১০-১ ব্যবধানের জয়ের পর এটাই সামগ্রিক ভাবে সর্বোচ্চ গোল হওয়া বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত ৪৪ বছরে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে এত গোল হয়নি। গত ৬৪ বছরে এই প্রথম বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে দুই দলই ৪ বা তার বেশি গোল করেল। অতীতে ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কলম্বিয়ার মধ্যের ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র হওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটল। বিরল ঘটনা বললেই চলে। জুড বেলিংহ্যাম বিশ্বকাপের এক আসরে ৭ গোল করা ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হলেন। বুকায়ো সাকা ইংল্যান্ডের চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করার ইতিহাস লিখলেন। এই এলিট ক্লাবে তাঁর অধিনায়ক হ্যারি কেন (২০১৮ সালে পানামার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ), গ্যারি লিনেকার (১৯৮৬ সালে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে) এবং জিওফ হার্স্ট (১৯৬৬ সালের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে)।
৭) রাহুল জিমেনেজের ফেরা: বিশ্বকাপের উদ্ধোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অন্যতম আয়োজক দেশ মেক্সিকো ও চতুর্থবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা। মেক্সিকো ২-০ গোলে হারিয়েছিল রামধনু দেশকে। এরপরই সবার চর্চায় আসেন মেক্সিকোর স্ট্রাইকার রাউল জিমেনেজ। খেলার ৬৭ মিনিটে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটিই তাঁর হেডে এসেছিল। ২০২০ সালের ২৯ নভেম্বর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স এবং আর্সেনাল মুখোমুখি হয়েছিল। আর্সেনালের সেন্টার-ব্যাক ডেভিড লুইজের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছিল। জিমেনেজের মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। তাঁর জীবন ছিল চরম ঝুঁকিতে। আর ফুটবল খেলা তো দূরের কথা, তিনি আদৌ আর কখনও হাঁটতে পারবেন কি না—তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল।তবে ২৫৮ দিন পর অবশেষে এই সুন্দর খেলায় ফিরে আসেন জিমেনেজ। বিশ্বকাপও খেলেন তিনি।
৮) স্মরণীয় ফাইনাল: ফাইনালে মনে থাকবে ফেরান তোরেসের মহাকাব্যিক গোল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে দেশকে কাপ দিয়েছেন তিনি। কথা বলতে হবে এঞ্জো ফার্নান্ডেসের লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়া। মাত্র ১৯ বছর বয়সে স্পেনের রক্ষণভাগকে অপ্রতিরোধ্য রেখে কাপযুদ্ধের সেরা তরুণ ফুটবলার হয়েছেন পাউ কুবার্সি। পুরো টুর্নামেন্টে ৮ ম্যাচে ৭ ক্লিনশিট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন উনাই সিমন। ফাইনালেও তাঁর লৌহকপাট ছিল নজরে।
৯) হাফ টাইম শো: অতীতের বিশ্বকাপের আসরগুলিতে টুর্নামেন্টের শুরুর আগে কোনও এক স্টেডিয়ামেই একটিই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। কিন্তু ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। এবার তিনটি ব্যাক টু ব্যাক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে তিন আয়োজক দেশ মেক্সিকো, কানাডা ও লস অ্যাঞ্জেলসে। এখানেই শেষ নয়। এই প্রথমবার বিশ্বকাপ দেখেছে হাফ টাইম শো। ফাইনালের বিরতিতে ছিল ১১ মিনিটের অনুষ্ঠান। আমেরিকার সুপার বোলের ধাঁচে জমকালো সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফিফা। কোল্ডপ্লে'র ক্রিস মার্টিন ও গ্লোবাল সিটিজেনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হচ্ছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। পারফর্ম করেছিলেন শাকিরা, বার্না বয়, ম্যাডোনা, জাস্টিন বিবার, বিটিএস, কোল্ডপ্লে, পিএসটোয়েন্টিটু কোরাস ও গুস্তাভো ডুডামেল
১০) 'ঐতিহাসিক' লাল কার্ড: প্যারাগুয়ে ১-০ গোলে তুর্কিয়েকে হারিয়েই বিশ্বকাপ থেকে বার করে দিয়েছিল। ল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল প্যারাগুয়ের মিগুয়েল অ্যানহেল আলমাইরন রেহালাকে। ফাউল বা কোনও সহিংস আচরণের কারণে মিগুয়েলকে 'মার্চিং অর্ডার' দেখাননি রেফারি। তিনি লাল কার্ড দেখেছেন নিজের মুখ ঢেকে! ঠিকই পড়লেন। এহেন আচরণে ফুটবল ইতিহাসের প্রথম প্রথম লাল কার্ড পাওয়া ফুটবলারই হয়েছেন মেজর লিগ সকারে আটলান্টা ইউনাইটেডের হয়ে খেলা ৩২ বছরের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।
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