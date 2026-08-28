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  • /WATCH: ৩১৬ ম্যাচে ৩৫০+ উইকেট... ভয়াল ৫ বাণেই সিদ্ধিলাভ ১২.৫ কোটির MI মহাতারকার! T20 ক্রিকেটে মাইলস্টোন

WATCH: ৩১৬ ম্যাচে ৩৫০+ উইকেট... ভয়াল ৫ বাণেই সিদ্ধিলাভ ১২.৫ কোটির MI মহাতারকার! T20 ক্রিকেটে মাইলস্টোন

ট্রেন্ট বুঝিয়ে দিলেন ৩৭ বছর বয়সেও তাঁর ধার কমেনি। আগুনে পারফর্ম করে দেখিয়ে দিলেন তিনি আজও কী করতে পারেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:15 PM IST
WATCH: ৩১৬ ম্যাচে ৩৫০+ উইকেট... ভয়াল ৫ বাণেই সিদ্ধিলাভ ১২.৫ কোটির MI মহাতারকার! T20 ক্রিকেটে মাইলস্টোন
Image Credit: বোল্ট মানেই তো ভোল্ট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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