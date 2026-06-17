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FIFA World Cup 2026: এমবাপেরা মাঠে, গ্যালারিতেই তখন উদ্দাম ২ সুন্দরীর... দাউদাউ করে জ্বলছে যৌবনের 'নীল' আগুন

সপ্তম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। ষষ্ঠ দিনে ফ্রান্স বনাম সেনেগালও মুখোমুখি হয়েছিল মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে ফ্রান্স ৩-১ উড়িয়েছে সেনেগালকে।

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 17, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:27 PM IST
FIFA World Cup 2026: এমবাপেরা মাঠে, গ্যালারিতেই তখন উদ্দাম ২ সুন্দরীর... দাউদাউ করে জ্বলছে যৌবনের 'নীল' আগুন
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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