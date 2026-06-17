FIFA World Cup 2026: এমবাপেরা মাঠে, গ্যালারিতেই তখন উদ্দাম ২ সুন্দরীর... দাউদাউ করে জ্বলছে যৌবনের 'নীল' আগুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। ষষ্ঠ দিনে ফ্রান্স বনাম সেনেগালও মুখোমুখি হয়েছিল মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলে ফ্রান্স ৩-১ উড়িয়েছে সেনেগালকে।
এমবাপে জোড়া রেকর্ডেও নিজের নাম লেখান। ফরাসি কিংবদন্তি জাস্ট ফন্তেনকে (১৩ গোল) টপকে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে গেলেন। এখানেই শেষ নয়। বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এমবাপে ১৪ গোল নিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন। শীর্ষে রয়েছেন মিরোসাভ ক্লোজে ও লিয়োনেল মেসি (১৬)। দুয়ে রোনাল্ডো নাজারিয়ো (১৫ গোল)। তিনে জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলারের সঙ্গেই আসন ভাগ করে নিয়েছেন এমবাপে। তিনি যখন মাঠে খেলছিলেন তখন গ্যালারিতে দুই ফ্রান্সের সমর্থক ভাইরাল হয়েছে। তাঁদের নিয়েই এখন চলছে চর্চা।
ফক্সের ক্যামেরা বারবার প্যান করেছিল গ্যালারিতে। ফ্রান্সের নীল জার্সিতে দুই সুন্দরী বারবার দেখানো হয়েছে দুই সুন্দরীকে। দ্রুতই নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের উদ্দাম উদযাপন। চলতি বিশ্বকাপে 'সবচেয়ে সুন্দরী' ফ্যান হিসেবেই তাঁদের অভিহিত করেছেন নেটাগরিকরা। ম্যাচ চলাকালীনই নয় ম্যাচ শেষেও সম্প্রচারে তাঁদের সেই দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও তাঁদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। 'মিস্ট্রি গার্ল' শব্দবন্ধেই তাঁর বন্দি এখনও
এই সেই দুই 'নীল' পরী
এই ঘটনাটি আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বকাপের সময়ে কীভাবে বহু সুন্দরী সমর্থকরা রাতারাতি ভাইরাল হয়েছেন। কাতার বিশ্বকাপের সময়ে ভাইরাল হয়েছিলেন প্রাক্তন মিস ক্রোয়েশিয়া ইভানা নল। তিনি বলেছিলেন যে, লুকা মদরিচরা জিতলে তিনি সব খুলে নগ্ন হয়েই ধরা দেবেন। কিন্তু তেমনটা আর করতে পারেননি ইভানা।
সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা ৩-০ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিল। ক্রোয়েশিয়ার প্রতি ম্যাচেই গ্যালারিতে সাহসি পোশাক পরে এসেই ভাইরাল হয়েছিলেন তিনি। ২০১৪, ২০১৮-র পর এবার ২০২২ বিশ্বকাপেও গ্যালারিতে আগুন জ্বেলেছিলে ইভানা। অনেকে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বকাপের গার্লফ্রেন্ড'। ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই গ্যালারিতে স্বল্পবসনা ললনাদের সারি। ফুটবলের এরকম রঙিন ছবি দেখেই অভ্যস্ত ফ্যানরা। তবে মার্কিন মুলুকে তেমন ছবি এখনও দেখা যায়নি।
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