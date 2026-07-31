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ইনফান্তিনো বেচছেন FIFA World Cup! বয়কট করছে একসঙ্গে ৯৬ দেশ, জোটবদ্ধ UEFA, CONCACAF, AFC

আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফিফার প্রস্তাবে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক তোলপাড়! ইনফান্তিনো চাইছেন বিশ্বকাপের বেসরকারিকরণ! বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক ৯৬ দেশের। জোটবদ্ধ UEFA, CONCACAF, AFC 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:56 PM IST
ইনফান্তিনো বেচছেন FIFA World Cup! বয়কট করছে একসঙ্গে ৯৬ দেশ, জোটবদ্ধ UEFA, CONCACAF, AFC

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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