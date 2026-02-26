India vs Zimbabwe: রাতের আতঙ্কে কাঁপছে চেন্নাই, চিপকে ভারতের মরণ-বাঁচন, তার আগেই অস্বাভাবিক রাসায়নিক প্রয়োগ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • খেলা
US imported chemical: রাতের আতঙ্কে কাঁপছে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়াম। অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার বিরাট পদক্ষেপ তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের...

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 26, 2026, 05:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সুপার এইটের ম্যাচে ভারত মুখোমুখি জিম্বাবোয়ের (IND vs ZIM India’s Super 8  T20 World Cup 2026)। সিকান্দার রাজাদের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবরা। শুধু জিম্বাবোয়েকে হারালেই হবে না। কম করে ১০০ রানের মার্জিনে জিতেই, ভারতকে মাইনাস নেট রানরেট বদলাতে হবে প্লাসে। তবেই    সেমি ফাইনালের আশার আলো দেখতে পারবে গতবারের ভুবনজয়ীরা। আর খেলার আগেই খবরের শিরোনামে চিপকের চিদম্বরম স্টেডিয়ামে। খেলার আগে মাঠে দেওয়া হয়েছে আমেরিকা থেকে আমদানি করা এক অস্বাভাবিক রাসায়নিক দ্রবণ। 

কেন কেমিক্যাল সলিউশন?

চলতি সপ্তাহে চেন্নাইয়ের তাপমাত্রা চড়চড়িয়ে বেড়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার রাতের দিকে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছিই থাকবে বলে পূর্বাভাস। ফলে ভারত- জিম্বাবোয়ে ম্যাচে শিশির কিন্তু বিরাট অনুঘটকের কাজ করবে ম্যাচে। এই মাঠে এই সময়ে, শিশির প্রায়শই বল পিচ্ছিল করে দিয়ে বোলারদের চাপে ফেলে দেয়। যা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা দলকে বাড়তি সুবিধা দেয়। কিন্তু এবার তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবার আর ডিউ ফ্যাক্টরকে মাথা চাড়া দিতে দেবে না। তাই তারা জলের সঙ্গে 'ডিউ কিওর' রাসায়নিক মিশিয়ে মাঠে স্প্রে করেছে। 

কী এই মার্কিনি 'ডিউ কিউর'?

ডিউ কিওর-আমেরিকা থেকে আমদানি করা বিশেষ রাসায়নিক। এই রাসায়নিক জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাঠে স্প্রে করা হয় যাতে শিশির তৈরি না হয়। মেজর লিগ বেসবল ভেন্যুগুলিতে এটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয় এবং ঘাসের উপরের দিকে জলের ফোঁটা জমা হওয়া রোধ করার জন্য এটি তৈরি হয়েছে। একবার মাঠে এই রাসায়নিক প্রয়োগ করা হলে, তা ঘাসে আর্দ্রতা জমতে দেয় না। যদি কোনও শিশির তৈরি হয়, তবে এটি দ্রুত শোষণ করে ফলে। যার ফলে ঘাস শুকনো থাকে। চিপকের গ্রাউন্ডস্টাফ গত মঙ্গলবার এবং বুধবার বিকেলে এই রায়ায়নিক স্প্রে করেছেন। সর্বাধিক প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য ম্যাচের দিন আবার স্প্রে করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে ডিউ কিউর ব্যবহার করা হতে পারে বলেও আলোচনা চলছে। এমনকী বিসিসিআই আগামী মাস থেকে শুরু হওয়া আইপিএলেও এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কথা বিবেচনা করছে বলেই রিপোর্ট। কারণ শিশির প্রায়শই টুর্নামেন্টে ম্যাচের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে।
 
ভারতের ডু-অর-ডাই

আয়োজক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতকে এদিন জিততেই হবে এবং আগামী রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বড় জয়ের প্রয়োজন। গত বুধবার দীর্ঘ অনুশীলন সেশনের সময়, ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফ্লাড লাইটেই ট্রেনিং সেশন সেরেছে। সূর্যরা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট এবং শিশিরের প্রভাব খেলায় পড়ার বিষয়ে চিন্তিত নন।

