/FIFA World Cup 2026 Day 2 Recap: বিশ্বকাপে আমেরিকার ইতিহাস! প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দাপুটে শুরু মার্কিনদের, ডেভিসহীন কানাডাকে বাঁচালেন লারিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘরের মাঠে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মিশন দুর্দান্ত ও ঐতিহাসিক জয় দিয়ে শুরু করল সহ-স্বাগতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়ামে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের শক্তির জানান দিল ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিকরা। তবে অন্য ম্যাচে, ঘরের মাঠে পূর্ণ পয়েন্ট পেতে ব্যর্থ হয়েছে আরেক স্বাগতিক দেশ কানাডা। টরন্টো স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তের গোলে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে মাঠ ছেড়েছে তারা।
লস অ্যাঞ্জেলেসে মার্কিন ঝড়, ইতিহাস গড়লেন জিও রেইনা
ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই প্যারাগুয়ের ওপর আক্রমণের সুনামি বইয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সপ্তম মিনিটেই লিড পায় স্বাগতিকরা। পুলিসিক ও ম্যাককেনির তৈরি করা আক্রমণের চাপ সামলাতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার ডামিয়ান বোবাদিয়া।
ম্যাচের ২৮ মিনিটে ফোলারিন বালোগুনের একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হলেও, তিন মিনিট পরেই (৩১ মিনিটে) পুলিসিকের পাস থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান ২-০ করেন এই স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে মালিক টিলম্যানের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করে প্যারাগুয়েকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন বালোগুন।
দ্বিতীয়ার্ধে ৭৩ মিনিটে মাউরিসিও প্যারাগুয়ের হয়ে একটি গোল শোধ করলেও তা মার্কিনদের রুখতে যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের যোগ করা সময়ে (৯০+ মিনিটে) দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন জিও রেইনা। আর এই গোলের সঙ্গেই ইতিহাস গড়ে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বকাপের দীর্ঘ ইতিহাসে এর আগে কখনও কোনো একক ম্যাচে চার গোল করার কীর্তি ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।
কাইল লারিনের গোলে হার বাঁচল কানাডার
টরন্টো স্টেডিয়ামে আলফনসো ডেভিসকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল কানাডা। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে মরশুমের শেষে হ্যামস্ট্রিং চোট পাওয়ায় পুরোপুরি ফিট ছিলেন না এই তারকা লেফট-ব্যাক। অন্যদিকে বসনিয়াও তাদের অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার এদিন জেকোকে শুরুর একাদশে না রেখে চমক দেয়।
ম্যাচের ২১ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে দুর্দান্ত হেডে বসনিয়াকে এগিয়ে দেন জোভো লুকিচ। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে এটিই তার প্রথম গোল। গোল হজম করে প্রথমার্ধে মরিয়া চেষ্টা চালালেও সুশৃঙ্খল বসনিয়ান ডিফেন্স ভাঙতে পারেনি কানাডা।
তবে বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়ায় স্বাগতিকরা। অবশেষে ৭৯ মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্ত। বক্সের ভেতর বল পেয়ে দুর্দান্ত শটে কানাডাকে সমতায় ফেরান কাইল লারিন। শেষ মুহূর্তে দুই দলই জয়ের জন্য ঝাঁপালেও ম্যাচ শেষ হয় ১-১ সমতায়। এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লারিনদের।
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