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FIFA World Cup 2026 Day 2 Recap: বিশ্বকাপে আমেরিকার ইতিহাস! প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দাপুটে শুরু মার্কিনদের, ডেভিসহীন কানাডাকে বাঁচালেন লারিন

FIFA World Cup 2026 Day 2 Recap: বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক রূপকথা! প্যারাগুয়ের জালে ৪ গোল দিয়ে নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়ল টিম USA। অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ধাক্কা খেল কানাডা। আলফনসো ডেভিসহীন ম্যাচে কাইল লারিনের গোলে বসনিয়ার বিরুদ্ধে হার বাঁচাল স্বাগতিকরা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 13, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:37 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day 2 Recap: বিশ্বকাপে আমেরিকার ইতিহাস! প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দাপুটে শুরু মার্কিনদের, ডেভিসহীন কানাডাকে বাঁচালেন লারিন

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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বিশ্বকাপে আমেরিকার ইতিহাস! প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে দাপুটে শুরু মার্কিনদের
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