Usman Khawaja Retirement: বছরের শুরুতেই BIG BREAKING! আচমকাই অবসর ঘোষণা মহারথীর, সাংবাদিক বৈঠকে বোমা ফাটালেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের শুরুতেই বাইশ গজে বিগ ব্রেকিং নিউজ! অস্ট্রেলিয়ার মহারথী উসমান খোয়াজা আচমকাই অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন! (Usman Khawaja Announces Retirement) ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচের পর তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বলবেন।
খোয়াজার মুখে বারবার ধর্মের কথা!
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা প্রথম মুসলিম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে থেকে যাবে। একই সঙ্গে ১৫ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে খোয়াজা 'রেসিয়াল স্টিরিয়োটাইপিং'-এর তীব্র সমালোচনাও করেছেন খোয়াজা। ৩৯ বছর বয়সী ব্যাটার যদি অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে দলে সুযোগ পান, তাহলে আগামী রবিবার সিডনিতে শুরু হতে চলা টেস্টই তাঁর কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হবে। এর সঙ্গেই খোয়াজার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিগত কয়েক মাসের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাবে। বাঁ-হাতি ব্যাটার ৮৮ তম টেস্ট খেলেই কেরিয়ারে ইতি টানবেন তাহলে। ২০১১ সালে সেই সিডনিতেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। খোয়াজা শুক্রবার ২ জানুয়ারি, সাংবাদিক বৈঠক করে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তাঁর চোখ ভিজে গিয়েছিল কথা বলার সময়। খোয়াজা তাঁর ধর্মের গৌরবেই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ক্রিকেটে খেলার কথা বলেছেন। যে দেশের হয়ে তিনি খেলেন, সেই দেশের মোট জনসংখ্য়ার ৩.২ শতাংশ মুসলিম। খ্রিস্টান ধর্মের পর ইসলামই ছিল দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। খোয়াজা বলেন, 'আমি আশা করি, আমি মানুষকে আমার পথে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি। আমি পাকিস্তানের গর্বিত মুসলিম কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে। যাকে বলা হয়েছিল যে, কখনই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ক্রিকেট খেলতে পারবে না। আর এখন আপনারা আমার দিকে তাকান, আমি পারলে আর আপনারাও একই কাজ করতে পারেন।
চলতি অ্যাশেজ সিরিজে খোয়াজা
চলতি অ্যাশেজ সিরিজ এক রোলারকোস্টার রাইডের মতো। যেখানে খোয়াজার মতো তারকা অভিজ্ঞ ব্যাটারকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। পারথে প্রথম টেস্টে তিনি পিঠে চোট পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার হিসেবে তার জায়গায় ট্র্যাভিস হেড আসেন, যিনি আবার ম্যাচ জেতানোও সেঞ্চুরি করেন। খোয়াজা ব্রিসবেনে পরের ম্যাচে খেলতে পারেননি এবং অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টের দল থেকেও বাদ পড়েন, তবে টসের ঠিক আগে স্টিভ স্মিথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় খোয়াজা সুযোগ পান। খোয়াজা চারে ব্যাট করতে নেমে ৮২ এবং ৪০ রান করেন। এরপর মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে ২৯ এবং ০ রান করেন।
খোয়াজাকে চরম হেনস্থা প্রাক্তনদের!
এই সিরিজে কীভাবে তার সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো হতাশ খোয়াজা। তিনি বলেন, 'আমি খুশি যে নিজের শর্তে, কিছুটা মর্যাদার সঙ্গেই নিয়ে বিদায় নিতে পারছি এবং এসসিজি-তে আমার প্রিয় মাঠে কেরিয়ার শেষ করতে পারছি। যখন পার্থে আমার পিঠে আঘাত লাগে, তখন আমার পিঠে ব্যথা হয়েছিল এবং পেশিতে টান ধরেছিল, যা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। যেভাবে মিডিয়া এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমি হয়তো কয়েকদিন এটা সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এটা পাঁচ দিন ধরে চলেছিল। যেভাবে সবাই আমার প্রস্তুতি নিয়ে আমার সমালোচনা করেছিল, তা ভোলার নয়। আমাকে শুনতে হয়েছে, আমি দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নই। শুধু নিজের কথাই ভাবি। গলফ প্রতিযোগিতায় খেলছি। আমি স্বার্থপর। যথেষ্ট কঠোর অনুশীলন করিনি। আমি অলস। এগুলো সেই একই জাতিগত গতানুগতিক ধারণা (যা আমি ভেবেছিলাম আমরা কাটিয়ে উঠেছি)। কিন্তু স্পষ্টতই আমরা পুরোপুরি তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে এর আগে কাউকে এভাবে হেনস্থা হতে দেখিনি।' খোয়াজা তাসত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, চলতি অ্যাশেজ সিরিজেই তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত ছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'অ্যাডিলেডে গিয়েও প্রাথমিক ভাবে সেই ম্যাচের জন্য নির্বাচিত না হওয়াটা সম্ভবত আমার জন্য একটি ইঙ্গিত ছিল যে 'ঠিক আছে, এবার এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।'
খোয়াজার ফাউন্ডেশনকে কুর্নিশ অস্ট্রেলিয়ার
একসময়ে খোয়াজা অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র এশীয় প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটার ছিলেন এবং অন্যদের জন্য পথ খুলে দেওয়ার রোল মডেল হিসেবেও তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান টড গ্রিনবার্গ বলেছেন, 'উসমান ১৫ বছর আগে টেস্ট অভিষেকের পর থেকে আমাদের অন্যতম সেরা স্টাইলিশ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যাটার। তাঁর অসাধারণ অর্জন।মাঠের বাইরে উসমান খোয়াজা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে বিশাল অবদান রেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের পক্ষ থেকে আমি উসমানকে তাঁর সমস্ত অর্জনের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে চাই।' খোয়াজার ফাউন্ডেশন প্রাথমিক ক্রিকেট কর্মসূচি এবং শিক্ষাগত সহায়তার মাধ্যমে শরণার্থী, অভিবাসী, আদিবাসী এবং দরিদ্র আর্থ-সামাজিক পটভূমির যুবকদের সাহায্য করে। খোয়াজা কিন্তু একজন যোগ্য পাইলটও। ৮৭ টেস্টে ১৬ সেঞ্চুরি-সহ ৬২০৬ রান করেছেন খোয়াজা। গড় ৪৩.৩৯। এক বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের সর্বাধিক ২৩২ রান করেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে আর তিন অঙ্কের রান করতে পারেননি তিনি। খোয়াজা ৪০টি ওডিআই (১৫৫৪ রান) এবং ৯টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচও (২৪১ রান) খেলেছেন।
