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VIRAL VIDEO: ব্যাট হাতে 'দানব' বৈভব, এবার ঘূর্ণির জাল বিছিয়েও জোড়া শিকার! নেটপাড়া খুঁজে পেল আগামীর অলরাউন্ডার

ব্যাট হাতে 'দানব' হয়ে ওঠেন বৈভব সূর্যবংশী, আর এবার ঘূর্ণির জাল বিছিয়েও জোড়া শিকার করে চমকে দিলেন! নেটপাড়া খুঁজে পেল আগামীর অলরাউন্ডার

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:27 PM IST
VIRAL VIDEO: ব্যাট হাতে 'দানব' বৈভব, এবার ঘূর্ণির জাল বিছিয়েও জোড়া শিকার! নেটপাড়া খুঁজে পেল আগামীর অলরাউন্ডার
Image Credit: বৈভবের কামাল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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