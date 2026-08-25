VIRAL VIDEO: ব্যাট হাতে 'দানব' বৈভব, এবার ঘূর্ণির জাল বিছিয়েও জোড়া শিকার! নেটপাড়া খুঁজে পেল আগামীর অলরাউন্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে বৈভব সূর্যবংশী বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে ঠিক কী করতে পারে! ১৫ বছরের ক্রিকেটার বাইশ গজে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে। ব্য়াট হাতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বোলারদের নিমেষে সংহার করে টিম ইন্ডিয়ার কনিষ্ঠতম সদস্য়। বিহারের সমস্তিপুর বিস্ময় কিশোর জিম্বাবোয়ে সফরে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েছিল। আর এবার বৈভবের ফোকাস লাল বলের ক্রিকেটে। যাতে সে প্রমাণ করতে পারে যে, কেবল সিঙ্গল ফরম্যাটের খেলোয়াড়ই নয় সে। বৈভব এখন ব্যস্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে। খেলছে দলীপ ট্রফি। গত শনিবার বেঙ্গালুরুর উত্কর্ষ কেন্দ্রে দলীপ অভিষেক একেবারেই স্মরণীয় হয়নি বৈভবের। ঈশান কিশনের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বাংলার অভিমন্য়ু ঈশ্বরণের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিল বৈভব। ৬ বলে মাত্র ৮ রান করেই ফেরে সে। তবে বৈভব হয়তো মনে মনে বলেছিল ব্যাট হাতে যখন হল না, তখন বল হাতেই ছাপ রাখা যাক। দলীপের কোয়ার্টার ফাইনালের তৃতীয় দিনে (যা হয়ে গেল শেষ দিনও) বল হাতে চমকে দিল সে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে মাত্র ৩ ওভার হাত ঘুরিয়েই বৈভব ২ উইকেট তুলে নিল! নেটপাড়া এখন বৈভবের মধ্যে আগামীর অলরাউন্ডারকেই খুঁজে পেয়েছে। তাঁর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস আবার রবীন্দ্র জাদেজার ছায়া দেখছে বৈভবের মধ্যে।
কীভাবে এল দুই উইকেট
ইনিংস ও ২১০ রানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপের সেমিফাইনালে গিয়েছে পূর্বাঞ্চল। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যখন ইনিংস-ডিফিট এড়ানোর লড়াই চালাচ্ছিল, তখন বৈভবতাদের দ্বিতীয় ইনিংসের এক ওভারেই দুই উইকেট তুলে নেয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ২৮তম ওভারে। বাঁ-হাতি অর্থোডক্স স্পিনার বৈভব লুপ ডেলিভারিতে কিষাণ লিংদোহকে আউট করে। লিংদোহ ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলটি উড়িয়ে মারার চেষ্টা করলে, ঠিকঠাক কানেক্ট না হওয়ায় বদলি ফিল্ডার ডেনিশ দাস চমৎকার ভাবে পিছিয়ে গিয়ে মিড-উইকেটে দুর্দান্ত ক্যাচ নেন। বৈভবের দ্বিতীয় উইকেট ছিল ওভারের শেষ বলের ঠিক আগের বলে। ইমলিওয়াটি লেমতুরের ব্যাটের কানায় লেগে বলটি অধিনায়ক ও উইকেটকিপার ঈশানের কাছে চলে যায়। নীচু ক্যাচ তালুবন্দি করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিংই ডোবাল দলকে। দুই ইনিংস মিলিয়েই তারা হতশ্রী পারফর্ম করল। আর এই দলের হয়েই খেলেছেন মহম্মদ শামি। টিম ইন্ডিয়ার ব্রাত্য পেসারের দিকে সকলেরই নজর ছিল। বৈভব যে ম্যাচে উইকেট পেল,সেই ম্য়াচে একদা টিম ইন্ডিয়ার স্টার থাকলেন উইকেটহীন! ১৪ ওভার বল করেও উইকেট পেলেন না বাংলার পেসার! ভারতীয় দলে শামির ফেরার সম্ভাবনা যে আর প্রায় নেই, তা এখনই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।
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