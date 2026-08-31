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WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… ৮১ বলে ৯২! বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন ৫৭ বছরের রেকর্ড! নজিরের নেশায় মগ্ন কিশোর

বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন ৫৭ বছরের রেকর্ড! নজিরের নেশায় মগ্ন কিশোর আবারও বুঝিয়ে দিল যে সে কী করতে পারে! ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… ৮১ বলে ৯২!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 31, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:35 PM IST
WATCH: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… ৮১ বলে ৯২! বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন ৫৭ বছরের রেকর্ড! নজিরের নেশায় মগ্ন কিশোর
Image Credit: হাফ সেঞ্চুরির পর বৈভব

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬… ৮১ বলে ৯২! বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন ৫৭ বছরের রেকর্ড
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