Vaibhav Sooryavanshi: 'এক বিহারি সব পে ভারী', সিনিয়র টিমে ঐতিহাসিক আবির্ভাব বৈভবের! আগরকর জানালেন ১৫ বছরেই কেন দলে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈভব সূর্যবংশীর ( Vaibhav Sooryavanshi) তাণ্ডবলীলার সঙ্গে আজ আর কারোরই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। বিস্ফোরণের সমার্থক বিস্ময় বৈভব। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারের ১৫ বছরের ক্রিকেটার, দেশের জার্সিতে (বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায়) এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, যখন যেখানে পেরেছে পাগল করে দিয়েছে।
ভারত মায়ের দামাল ছেলেকে দস্যিপনার পুরস্কার হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিছুদিন আগেই ইন্ডিয়া 'এ' দলে ডেকে নিয়েছিল। পরপর দুই আইপিএল মাতানোর পর সে পেয়ে গেল সিনিয়র দলে খেলার লাইসেন্স। আসন্ন প্রতিটি টি-২০আই সিরিজেই বৈভব রয়েছেন শ্রেয়সের দলে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের সঙ্গেই এশিয়াড টিমও বৈভকে নিয়ে!
রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনার সূর্যবংশী সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছে। যা লিগের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম হয়েছে। ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করে আইপিএলে আগুন জ্বেলেছিল বৈভব। এরপর আর তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি নির্বাচকদের। দলে সুযোগ পেয়েই সে ইতিহাস লিখেছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে পুরুষ সিনিয়র দলে কেউ এর আগে সুযোগ পায়নি। পেয়েছে বৈভব। এক্সে ছবি পোস্ট করে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।
জাতীয় দলের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বৈভবকে সিনিয়র টিমে নিয়ে আসার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। আগরকর জানান, 'বৈভবকে নিয়ে কী আর বলব আমি? ও কী করতে পারে, তা আমরা দেখেছি। আইপিএল প্লে-অফে একাই রাজস্থান রয়্যালসকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওর ব্যাটিং বা খেলার মান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আর এটা শুধু এই মরসুমের তো কথা নয়। গত মরসুমেও দুর্দান্ত শুরু করেছিল। আইপিএলের মতো অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও উচ্চ-চাপের পরিবেশে একজন তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা! ও সত্যিই একজন বিধ্বংসী ক্রিকেটার। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো খেলোয়াড়। যারা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দেখেছেন, তাঁদের সবার মতোই আমাদেরও বৈভবের উপর অনেক আশা রয়েছে। আমার মনে হয় ও নিজেকে দারুণ ভাবে প্রমাণ করেছে। ওর পারফরম্যান্স আর আর দুর্দান্ত খেলাই আমাদের বাধ্য করেছে ওকে দলে নিতে। আমি জানি ওর বয়স কম এবং ও কেরিয়ারের শুরুর দিকে। তবে যেমনটা বললাম, টানা দু'টি আইপিএল মরসুমে বৈভব যা দেখিয়েছে, অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের তুলনায় আইপিএল বা সিনিয়র পর্যায়ের ক্রিকেট অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু তার প্রতিভা সবারই চোখে পড়েছে। আমরা আশাবাদী যে, যখনই ও দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে, তখনই একই রকম দক্ষতা দেখাবে। দেশের হয়ে খেলা মানেই আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া, কিন্তু সে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে। নিজের পারফরম্যান্সের মাধ্যমেই ও দলে জায়গা করে নিয়েছে।'
সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের রেকর্ড রয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের। ১৯৮৯ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে সচিন মাঠে নেমেছিলেন। ৩৭ বছর পর সূর্যবংশীই 'ক্রিকেট দেবতা'র সেই অবিশ্বাস্য রেকর্ড কেড়ে নিজের করতে চলেছে। সূর্যবংশী যদি আয়ারল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিআই-তে অভিষেক করে, তবে সে মহিলা দলের ওপেনার শেফালি ভার্মার রেকর্ড ভেঙে দেবে! শেফালি ১৫ বছর ২৮৩ দিন বয়সে এই ফরম্যাটে অভিষেক করেছিলেন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেককারী সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হতে পারে বৈভব। গতবছর আইপিএল বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া এ ও ঘরোয়া ক্রিকেট (সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফি ও রঞ্জি ট্রফি) বৈভবের দাপট দেখিয়েছে। রানের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভাদের একজন হিসেবেই সে আবির্ভূত হয়েছে। বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২৬ মিনিটের ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ১৫ চার ১৫ ছয়ে ৮০ বলে বিস্ফোরক ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছে সে। টুর্নামেন্টে ৭ ইনিংসে ৪৩৯ রান করে বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি হয়েছে। রেকর্ডের পর রেকর্ড করেই ইতিহাসের পর ইতিহাস লিখেছে....
আইপিএল ফাইনালে আরসিবি বনাম গুজরাত টাইটান্সের খেলায় মাঠেও ছিল বৈভব। খেলার শেষে বিরাটের সঙ্গে বৈভবের কথোপকথন হয়। কিং কোহলিকে দেখেই হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল বৈভব। তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বিরাট বলেন, 'এখান থেকে উপরে যেতে হবে, যা হয়েছে তা পরিশ্রম আর বিশ্বাসের কারণেই। কে কী বলছে, কীভাবে বলছে, এসব ছেড়ে দে। শুধু ব্যাট আর তুমি। 'এক বিহারি সব পে ভারী'! খেলা খতম'।' দেখা যাক এবার বৈভব কী ফুল ফোটায় দেশের জার্সিতে!
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