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Vaibhav Sooryavanshi: 'এক বিহারি সব পে ভারী', সিনিয়র টিমে ঐতিহাসিক আবির্ভাব বৈভবের! আগরকর জানালেন ১৫ বছরেই কেন দলে?

Vaibhav Sooryavanshi: মাত্র ১৫ বছর বয়সে সিনিয়র টিমে ঢুকে ইতিহাস লিখল বৈভব সূর্যবংশী! ভারতের হয়ে পরপর টি-২০ আই সিরিজে খেলবে সে। অজিত আগরকর জানালেন দলে নেওয়ার কারণ!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 06, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:36 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: 'এক বিহারি সব পে ভারী', সিনিয়র টিমে ঐতিহাসিক আবির্ভাব বৈভবের! আগরকর জানালেন ১৫ বছরেই কেন দলে?
Image Credit: বৈভব এবার সিনিয়র দলেও

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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