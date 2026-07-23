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বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সব রেকর্ড, সচিনকে পিছনে ফেলেই বিরল ইতিহাসে টিনেজ সেনসেশন

বৈভব সূর্যবংশীর ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব রেকর্ড! সচিন তেন্ডুলকরকে পিছনে ফেলেই বিরল ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলল টিনেজ সেনসেশন

Reported BySubhapam Saha
Published: Jul 23, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:01 PM IST
বৈভবের ভয়াল বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সব রেকর্ড, সচিনকে পিছনে ফেলেই বিরল ইতিহাসে টিনেজ সেনসেশন
Image Credit: ফিফটির পর বৈভব সূর্যবংশী

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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