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'নিউ জিল্যান্ডের পেসে ভরা বাউন্সি পিচে খেলে দেখাও, তবেই না...'! ১৫ বছরের বৈভবকে কড়া চ্যালেঞ্জ কিউয়ি কোচের

১৫ বছরের বৈভবকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছু়ড়লেন নয়া কিউয়ি কোচ রব ওয়ালটার। সাফ বলে দিলেন কিশোর প্রতিভা 'নিউ জিল্যান্ডের পেসে ভরা বাউন্সি পিচে খেলে দেখাক, তবেই তিনি বুঝবেন.. 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:06 PM IST
'নিউ জিল্যান্ডের পেসে ভরা বাউন্সি পিচে খেলে দেখাও, তবেই না...'! ১৫ বছরের বৈভবকে কড়া চ্যালেঞ্জ কিউয়ি কোচের
Image Credit: বৈভবের দিকেই চোখ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'নিউ জিল্যান্ডের বাউন্সি পিচে খেলে দেখাও'! ১৫ বছরের বৈভবকে চ্যালেঞ্জ কিউয়ি কোচের
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