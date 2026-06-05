Vaibhav Sooryavanshi: ৩৭ বছর ধরে বিরল ধন আগলাচ্ছেন 'ক্রিকেট দেবতা', এবার মাত্র পনেরোর সূর্যবংশীই কেড়ে নেবে তা? প্রবল সম্ভাবনায় বিরাট ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar) বহু বছরের এক বিরল রেকর্ড খুব শীঘ্রই ভেঙে ফেলতে চলেছে বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi)! সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের রেকর্ড রয়েছে সচিনেরই। ১৯৮৯ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে সচিন মাঠে নেমেছিলেন। ৩৭ বছর পর সূর্যবংশীই সেই অবিশ্বাস্য রেকর্ড কেড়ে নিজের করে নিতে পারে! এমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে!
এমনকী নারী-পুরুষ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেককারী সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হতে পারে বৈভব। অজিত আগরকরের সিনিয়র নির্বাচক কমিটি আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সঙ্গেই সেপ্টেম্বরে হতে চলা এশিয়াডের দল বেছে নেবে। সেখান বৈভব খেলতে পারলেই হয়ে যাবে ইতিহাস! সূর্যবংশী যদি আয়ারল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিআই-তে অভিষেক করে, তবে সে মহিলা দলের ওপেনার শেফালি ভার্মার রেকর্ড ভেঙে দেবে! শেফালি ১৫ বছর ২৮৩ দিন বয়সে এই ফরম্যাটে অভিষেক করেছিলেন। চলতি বছরের মার্চে ১৫ বছর পূর্ণ করেছে বৈভব। ভারতের হয়ে খেলার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে। শ্রীলঙ্কা ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই ত্রিদেশীয় সিরিজের ভারতীয় এ দল সূর্যবংশীকে নিয়েই হয়েছে।
রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনার সূর্যবংশী সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছে। যা লিগের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম হয়েছে। ১৬ ম্যাচে ৭৭৬ রান করে আইপিএলে আগুন জ্বেলেছিল বৈভব। আইপিএলে বৈভব ৭২ ছক্কা মেরেছিল। যা লিগের ইতিহাসে এক মরসুমে একজন ক্রিকেটারের মারা সর্বাধিক ছয়ের রেকর্ড। বৈভব বিস্ফোরণে ক্রিস গেইলের রেকর্ড পুড়ে খারখার হয়ে গিয়েছে। ১৩ বছর আগে ২০১৩ সালের আইপিএলে গেইল ৫৯টি ছক্কা মেরেছিলেন।
বৈভবের প্রসঙ্গে সচিন কী বলেছেন?
সবাই এখন সূর্যবংশীকে নিয়ে কথা বলছে। আমি ওকে ব্যাট করতে দেখেছি। তা ছিল অসাধারণ। সত্যিই ও এক বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। শুধু বল মারার ক্ষমতাই নয়, ওর কবজির কাজও আমাকে মুগ্ধ করেছে। মাঠের সব দিকে শট খেলার জন্য কবজির ভালো ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। আর ও কিন্তু কেবল সজোরে ব্যাট চালিয়ে বল মারছে না; বরং অন্যদের চেয়ে অনেক আগে ও বলের লাইন ও লেনথ বুঝে নিয়েই অনায়াসে বাউন্ডারি পার করে দিচ্ছে। আমি ওকে বলব ও যেন ওর মতোই থাকে। শুধু আমি নই, সবাই চাইবে কোনও না কোনও সময়ে ওকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখতে। জানি না সেটা কবে হবে। তবে এমন দারুণ প্রতিভাকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। ও যদি ভালো খেলে, তবে আমাদের উচিত ওকে উৎসাহ ও সমর্থন জোগানো এবং ওর খেলা উপভোগ করা। ওর উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি না করা। যেমন- ওর এভাবে খেলা উচিত ওভাবে নয়। কিংবা ওকে অমুক দলে নেওয়া উচিত। এসব বিষয় তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত যাদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।'
দেখা যাক এবার বৈভব আসন্ন সিরিজে সিনিয়র দলে ডাক পান কিনা!