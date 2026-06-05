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  • /Vaibhav Sooryavanshi: ৩৭ বছর ধরে বিরল ধন আগলাচ্ছেন ক্রিকেট দেবতা, এবার মাত্র পনেরোর সূর্যবংশীই কেড়ে নেবে তা? প্রবল সম্ভাবনায় বিরাট ঝড়

Vaibhav Sooryavanshi: ৩৭ বছর ধরে বিরল ধন আগলাচ্ছেন 'ক্রিকেট দেবতা', এবার মাত্র পনেরোর সূর্যবংশীই কেড়ে নেবে তা? প্রবল সম্ভাবনায় বিরাট ঝড়

Vaibhav Sooryavanshi: 'ক্রিকেট দেবতা'র ৩৭ বছরের আগলানো বিরল ধন এবার হয়ে যাবে বৈভব সূর্যবংশীর? তৈরি হয়েছে যাবতীয় সম্ভাবনা! যা নিয়েই চলছে আলোচনা...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:34 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: ৩৭ বছর ধরে বিরল ধন আগলাচ্ছেন 'ক্রিকেট দেবতা', এবার মাত্র পনেরোর সূর্যবংশীই কেড়ে নেবে তা? প্রবল সম্ভাবনায় বিরাট ঝড়
Image Credit: তাণ্ডবের নাম বৈভব

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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