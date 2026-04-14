Vaibhav Sooryavanshi India Debut: প্রতীক্ষার অবসান, আইপিএলের মাঝেই BIG BREAKING, সচিনের রেকর্ড ভেঙে ইন্ডিয়া ডেবিউ সূর্যবংশীর

Vaibhav Sooryavanshi India Debut: প্রতীক্ষার অবসান, আইপিএলের মাঝেই BIG BREAKING, সচিনের রেকর্ড ভেঙে ইন্ডিয়া ডেবিউ সূর্যবংশীর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইশ গজের আজ আর চিনতে বাকি নেই বৈভব সূর্যবংশীকে (Vaibhav Sooryavanshi)। বিস্ফোরণ=বিস্ময় বালক বৈভব। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারের ১৫ বছরের ক্রিকেটার, দেশের জার্সিতে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, যখন যেখানে পেরেছে তাণ্ডব করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে যে, এবার সিনিয়র জাতীয় দলে ডেবিউ করানো হোক 'বস বেবি'কে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরের (Vaibhav Sooryavanshi) রেকর্ড ভেঙেই এবার বড়দের সঙ্গে খেলবে বাচ্চা ছেলেটা। বৈভবের সিনিয়র টিমে খেলার দিনক্ষণ প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেল।
বিদেশেই অভিষেক বৈভব সূর্যবংশীর: ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত নামগুলির একটিই কিশোর প্রতিভা বৈভব। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই নিজের কেরিয়ারে আরও বড় মাইলস্টোন তৈরি করার পথে সে। একাধিক রিপোর্ট বলছে, আগামী দিনে সিনিয়র ভারতীয় দলে অভিষেককারীদের যে সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করেছে অজিত আগারকরের জাতীয় নির্বাচক কমিটি, সেখানে নাম রয়েছে বৈভবের। জানা যাচ্ছে আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য বৈভবের নাম ভাবা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটারদের নামও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সফরে ভারতীয় দল মূলত দ্বিতীয় সারির পোষাকি ভাষায় 'সেকেন্ড স্ট্রিং' স্কোয়াড পাঠাবে বলেই খবর। নির্বাচক কমিটি দলের বেঞ্চ স্ট্রেংথ যাচাই করে দেখতেই আগ্রহী। সব মিলিয়ে এত অল্প বয়সে সূর্যবংশীর এই অগ্রগতি ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং তার অভিষেক এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বোর্ডের সূত্রকে উদ্ধৃত করে এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, ' আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য বৈভব বিবেচনায় রয়েছে এবং নির্বাচকরা তার নাম-সহ আরও একাধিক ক্রিকেটারকে শর্টলিস্ট করেছে।' রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে যে, আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের পাশাপাশি বছরের শেষের দিকে জিম্বাবোয়ে সফরেও সূর্যবংশীর দলে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সব মিলিয়ে দ্রুতই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অভিষেক হতে পারে বলেই জোর জল্পনা।
ইতিহাসের দুয়ারে বৈভব: আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অভিষেককারী ক্রিকেটার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে বৈভবের। ধুমালের মতে এই সুযোগ পেলে বৈভব সচিন ও শেফালি বর্মার রেকর্ডও ভেঙে দেবে। ধুমল এক্স পোস্টে লিখেছেন, আইপিএলে বৈভবের ব্যাটিং পারফরম্যান্স অসাধারণ। এত কম বয়সে এত বড় প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়, তাই ভারতীয় দলে তাঁকে দ্রুত সুযোগ দেওয়া উচিত বলেই মত তাঁর। শুধু ধুমালই নন, প্রাক্তন ভারতীয় তারকাদের অনেকেই একই সুরে কথা বলেছেন। ইরফান পাঠান ও অনিল কুম্বলের মতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পাওয়ার জন্য বৈভব ইতোমধ্যেই প্রস্তুত। চলতি আইপিএলেও দারুণ ফর্মেই আছে বৈভব। রাজস্থান রয়্যালসের মারকুটে ওপেনার ৫ ম্যাচে ২০০ রান করে ফেলেছেন।
রেকর্ড করার পথে বৈভব: বর্তমানে পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অভিষেককারী হিসেবে সচিনের নামই রয়েছে। ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে (পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে) এই রেকর্ড রয়েছে শেফালির দখলে। তিনি ১৫ বছর ৭ মাস ২৭ দিন বয়সে মহিলা দলের হয়ে অভিষেক করেছেন। বৈভবের অভিষেক হবে আগামী জুনে। সেক্ষেত্রে তার বয়স ১৫ বছরই থাকবে। সে সচিন-শেফালির রেকর্ড ভেঙে দেবে। ভারতীয় দলের আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরের সূচি চূড়ান্ত হয়েছে। এই সফরে ভারত দু’টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে। ২৬ জুন এবং ২৮ জুন, এই দু’দিন বেলফাস্টে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ দুটি। ভেন্যু হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে স্টর্মন্ট, যা আয়ারল্যান্ডের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। সম্ভবত দলের নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার। আয়ারল্যান্ড সফরের পরই ভারতের ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সিরিজে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলার কথা। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ সফরের জন্য বিসিসিআই সিনিয়র ক্রিকেটারদের ফের দলে ফেরাবে।
