Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: রাতারাতি ২৫০০০০০০ টাকা পকেটে, হাতে ২০ লাখি SUV-র চাবিও... কীভাবে সূর্যবংশীর এই বৈভব! মোট কত সম্পত্তি 'বস বেবি'র?

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: রাজস্থান রয়্যালসের ( Rajasthan Royals) ১৫ বছর বয়সী বিস্ময়-প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi) পাগল করে দিয়েছে আইপিএলে (IPL 2026)। তার ভয়াল তাণ্ডবলীলায় বাইশ গজ কেঁপে গিয়েছে।
'বস বেবি' বৈভব সবচেয়ে কম বয়সে অরেঞ্জ ক্যাপ জেতার ইতিহাস লিখেছে ১৬ ম্যাচে মোট ৭৭৬ রান করে! বৈভবের সার্ভিস নিশ্চিত করতে গত মরসুমে মাত্র ১.১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল রাজস্থান।
যদিও চলতি বছরও সূর্যবংশীর মূল পারিশ্রমিকের পরিমাণ অপরিবর্তিতই ছিল, তবুও ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদে তাঁর প্রকৃত আয় ছিল এর অনেক বেশি। রাজস্থান ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেও, বৈভব কিন্তু আইপিএল ফাইনালে অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বৈভব একের পর এক পুরস্কার জিতেছে।
এই আইপিএলে বৈভব কী কী পুরস্কার জিতে কত টাকা পেয়েছেন
'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' (এমভিপি): ১৫ লাখ টাকা
অরেঞ্জ ক্যাপ (টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানশিকারি): ১০ লাখ টাকা
'সুপার স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন': ১০ লাখ টাকা (সঙ্গে টাটা সিয়েরা এসইউভি, যে চারচাকার টপ মডেলের দাম প্রায় ২১ লাখ টাকার কাছাকাছি)
'সুপার সিক্সেস অফ অফ দ্য সিজন': ১০ লাখ টাকা (৭২ ছক্কা হাঁকানোর জন্য)
'ইমার্জিং প্লেয়ার অফ অফ দ্য সিজন': ১০ লক্ষ টাকা
২৫০০০০০০ টাকা এক আইপিএল খেলেই
৫৫ লাখ টাকা শুধু পুরস্কার থেকেই পেয়েছে বৈভব! রয়েছে ১.১০ কোটি টাকার বার্ষিক রিটেইনার। সূর্যবংশী প্রতি ম্যাচে অংশগ্রহণের জন্য ৭.৫ লক্ষ টাকা করে ম্যাচ ফি পেয়েছে। সব মিলিয়ে এই মরসুমে সে রাজস্থানের হয়ে ১৬ ম্যাচ খেলেই পেয়েছে ১.২০ কোটি টাকা! ‘প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ’ এবং ম্যাচের দিন পারফরম্যান্স-ভিত্তিক অন্যান্য পুরস্কার পেয়েও নগদ টাকা পেয়েছে বৈভব। ‘ইলেকট্রিক স্ট্রাইকার অফ দ্য ম্যাচ’ কিংবা ‘মোস্ট সিক্সেস অফ দ্য ম্যাচ’-এর মতো ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলির জন্য ১ লক্ষ টাকা করে পেয়েছে। সব মিলিয়ে বৈভব এই মরসুম থেকেই ২৫০০০০০০ টাকা পেয়েছে। এখন বৈভবের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৭ থেকে ১০ কোটি টাকার কাছাকাছি বলেই মনে করা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)