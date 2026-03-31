English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • Vaibhav Sooryavanshi Blast: দাদা-কাকার বয়সি বোলারদের বেদম ঠেঙিয়েই রেকর্ড, তবে কিসের ভয়ে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ল বিস্ফোরক বৈভব?

Vaibhav Sooryavanshi: চেন্নাইয়ের বোলারদের রাতের ঘুম কাড়া বৈভব কেন আগেই রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল? বিস্ফোরক ইনিংসের পরই ভারতের 'ওয়ান্ডার কিড' মুখ খুলল  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 31, 2026, 03:09 PM IST
বিস্ফোরক বৈভব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাইশ গজে আজ আর অচেনা নন বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi)। ক্রিকেট নিয়ে যাঁরা একটু-আধটুও আগ্রহ রাখেন, তাঁরাও ভালো ভাবেই জানেন যে, বিস্ফোরণ=বিস্ময় বালক বৈভব। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারের ১৫ বছরের ক্রিকেটার, দেশের জার্সিতে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, যখন যেখানে পেরেছে তাণ্ডব করেছে। উনিশতম আইপিএলের শুরুতেও (IPL 2026) সেই চেনা মারকুটে অবতারেই ধরা দিয়েছে বৈভব। চেন্নাই সুপার কিংসের (RR vs CSK, IPL 2026) দাদা-কাকার বয়সি বোলারদের বেদম ঠেঙিয়েই আইপিএল রেকর্ড-সহ একাধিক রেকর্ড করেছে সে।

Add Zee News as a Preferred Source

বৈভবের উত্তর-পূর্বে বিস্ফোরণ: গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজস্থান হোম (দ্বিতীয়) ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালসের। রিয়ান পরাগ টস জিতে রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। চেন্নাই মাত্র ১২৭ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল ব্যাটিং লাইন-আপ। আর এই রান তাড়া করতে নেমে ৪৭ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতে যায়। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে বৈভব ১৭ বলে ৫২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে। ম্যাট হেনরি, অংশুল কম্বোজদের পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছিল। ৩০৫.৮৮-এর স্ট্রাইক রেটে বৈভব ৪টি চার ও ৫টি ছক্কা হাঁকায়। আর তাতেই বিহারের ছেলে একাধিক রেকর্ড করে ফেলে।  

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড: বৈভব আইপিএলে যৌথ ভাবে তৃতীয় দ্রুততম অর্ধশতককারী হল। মাত্র ১৫ বলের হাফ-সেঞ্চুরিতে ইউসুফ পাঠান ও সুনীল নারিনের মতো ক্রিকেটারদের রেকর্ডে ভাগ বসাল। রাজস্থান রয়্যালসের ইতিহাসেও দ্বিতীয় দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরি নিজের নামে করল সে। তালিকায় কেবল যশস্বীর ১৩ বলে করা ৫০ রানই আগে রয়েছে। সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডেও বৈভব নিজের নাম রেখেছে। নিজের প্রথম ৮ আইপিএল ম্যাচে সর্বাধিক ছক্কা (২৯টি) হাঁকানোর রেকর্ড তার দখলে করল।

বৈভবের ঘুমিয়ে পড়ার গল্প: গত ২৭ মার্চ বৈভব ১৫ বছরে পা দিয়েছে। তবে জন্মদিন নিয়ে সেরকম মাতামাতি সে করেনি। এই প্রসঙ্গে খেলার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কথা বলেছে বৈভব। সে জানায়, 'জন্মদিন নিয়ে বাইরে আমি আসলে বিশেষ কিছুই করিনি। কেক কাটার কথা ছিল দলের সঙ্গে। কিন্তু মুখে কেক মাখামাখির ভয়েই আমি আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' বৈভব কোথাও বুঝিয়ে দিল যে, বোলারদের যমে পরিণত হলেও তার ভিতরে এখনও একটা শিশুই বাস করে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Vaibhav SooryavanshiVaibhav Sooryavanshi RecordRR vs CSKIPL 2026
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

