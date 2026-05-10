Vaibhav Sooryavanshi World Record: মাত্র ১৫ বছরে ১০০ ছয়ের বিশ্বরেকর্ড বৈভবের, যা অতীতে পারেনি কেউ, জয়পুরে অবিশ্বাস্য ইতিহাস লিখল 'বেবি বস'

Vaibhav Sooryavanshi World Record: মাত্র ১৫ বছরে ১০০ ছয়ের বিশ্বরেকর্ড বৈভবের, যা অতীতে পারেনি কেউ, জয়পুরে অবিশ্বাস্য ইতিহাস লিখল 'বেবি বস'
Vaibhav Sooryavanshi World Record: ১৫ বছরে বিশ্বরেকর্ড বৈভব সূর্যবংশীর। ১০০ টি-২০ ছক্কা হাঁকানো হয়ে গেল তার। জয়পুরে পাগল করে দিলেন তাণ্ডব করে
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যতদিন যাচ্ছে বাইশ গজে তত ভয়ংকর হয়ে উঠছে বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi )। তার তাণ্ডবলীলার সঙ্গে আজ আর কারোরই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। বিস্ফোরণের সমার্থক বিস্ময় বৈভব। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারের ১৫ বছরের ক্রিকেটার, দেশের জার্সিতে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, যখন যেখানে পেরেছে পাগল করে দিয়েছে। বৈভব প্রতিদিন নতুন করে রেকর্ডের ইতিহাস লিখছে। আগেই আইপিএলে দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড করেছে সে। পাশাপাশি ৪০ বলের কম বল খেলে জোড়া আইপিএল শতরান (২০২৫ সালে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে এবং চলতি লিগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে) করা একমাত্র ব্যাটারও তিনিই। আর এবার ওভার বাউন্ডারিতে বিশ্বরেকর্ড করে ফেলল বৈভব।
গত শনিবার জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস ঘরের মাঠে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল গুজরাত টাইটান্সকে। রাজস্থান টস জিতে গুজরাতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল। ৪ উইকেট হারিয়ে গুজরাত ২২৯ রান করেছিল। জবাবে রাজস্থান ১৫২ রানে গুটিয়ে যায়। ওপেনার বৈভবও বড় রান পায়নি। ১৮ মিনিট ক্রিজে থেকে ১৬ বলে ৩৬ করে সে। ২২৫.০০-র স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করা বৈভব ৩ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছে। মহম্মদ সিরাজকে ফেস করে প্রথম বলেই বৈভব ছয় মেরেছে। আর এই ছয়েই বৈভবের নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল। টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০ ছক্কা হাঁকানোর বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিল সে। মাত্র ৫১৫ বল খেলেই ১৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার ছক্কার সেঞ্চুরি করে ফেলল।
এই মাইলফলক তৈরি করা সবচেয়ে কম বয়সি খেলোয়াড় এখন বৈভব। অতীতের সব রেকর্ড এক বিরাট ব্যবধানে চূর্ণ করে দিয়েছে। বৈভবের আগে ছিলেন করণবীর সিং। যিনি ১০০ ছক্কা মারতে ৮১৩ বল খেলেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি কায়রন পোলার্ডের এই মাইলস্টোন তৈরি করতে ৮৪৩ বল খেলেছিলেন। তিনি তালিকায় তৃতীয় স্থানে। চারে রয়েছেন রোমারিও শেফার্ড (৮৪৫ বলে ১০০ ছয়) এবং পাঁচে সেকুগে প্রসন্ন (৮৫০ বলে ১০০ ছয়)।
টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০ ছয়
৫১৫ বল – বৈভব
৮১৩ বল – করণবীর সিং
৮৪৩ বল – কাইরন পোলার্ড
৮৪৫ বল – রোমারিও শেফার্ড
৮৫০ বল – সিকুগে প্রসন্ন
কিশোর বয়সে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি ছয়
বৈভব সূর্যবংশী - ১০২* ছক্কা
রহমানুল্লাহ গুরবাজ – ৯০ ছক্কা
ডেওয়াল্ড ব্রেভিস – ৭৩ ছক্কা
গুলসান ঝা- ৫৩ ছক্কা
ইশান কিষাণ- ৫৩ ছক্কা
আইপিএলের এক মরসুমে পাওয়ারপ্লেতে (১-৬ ওভার) সর্বাধিক ছক্কা
৩০* - বৈভব সূর্যবংশী (২০২৬)
২৯ - অভিষেক শর্মা (২০২৪)
২৭* - অভিষেক শর্মা (২০২৬)
২২ - সনথ জয়সূর্য (২০০৮)
২২ - ট্র্যাভিস হেড (২০২৪)
২২ - যশস্বী জয়সওয়াল (২০২৫)
