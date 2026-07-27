/রোহিতের নতুন ওপেনিং পার্টনার এখন বৈভব! জিম্বাবোয়ে সিরিজের পরেই বিস্ময় প্রতিভার বিরাট প্রমোশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করেন শুভমন গিল। তবে এবার টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেনকে চারে ব্যাট করতে পাঠানোর কথাই ভাবছেন তিনি। যাতে আরও জোরাল হয় মিডল অর্ডার। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই নয়া ওপেনিং জুটি নির্বাচিত করলেন দেশের প্রাক্তন তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার। রোহিতের সঙ্গে এবার বৈভব সূর্যবংশীকে জুড়ে দেওয়ার কথাই বলছেন ভারতের আগ্রাসী ও স্টাইলিশ ক্রিকেটের অন্যতম পোস্টার বয় ইঞ্জিনিয়ার। 'ব্রিলক্রিম বয়' বলছেন অবিলম্বে ওডিআই টিমে ১৫ বছররে বিস্ময় প্রতিভা বৈভবকে ঢোকানো উচিত।
ঠিক কী চাইছেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার?
দেশের জার্সিতে শেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা পার্সি ক্রিকেটারই ইঞ্জিনিয়ার। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাত্কারে ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'শুভমন গিল এবং বৈভব সূর্যবংশীকে ওপেন করলে পরিস্থিতি আদর্শ হতে পারে। গিল ক্লাস প্লেয়ার। আমার মতে বর্তমানে ভারতীয় দলের সেরা ব্যাটার ও। তাই গিলের চার নম্বরে নামা উচিত। তাছাড়া ও খুব একটা বল শূন্যে ভাসিয়ে খেলে না। ওডিআই-তে বাঁহাতি এবং ডানহাতি জুটির সমন্বয় আদর্শ। তাই রোহিত যদি খেলে, তাহলে আমার মতে ওরই ওপেন করা উচিত। সূর্যবংশীর সঙ্গে রোহিতকে ওপেন করানো হোক। সূর্যবংশীর মতো ব্যাটার ওপেনিংয়ে বেশি ভালো মানানসই। কারণ ও মাঠের বড় ফাঁকগুলো খুঁজে বের করতে পারে। বিরাট কোহলি তিনে নামতে পার। গিল চারে খেললে আমাদের ব্যাটিং লাইন-আপ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'
বৈভবকে ওডিআই-তে চাইছেন ইঞ্জিনিয়ার
ইঞ্জিনিয়ারের সংযোজন, 'ওডিআই টিমে সূর্যবংশীকে ঢোকানোর এটাই সম্ভবত উপযুক্ত সময়। ওডিআই ও টি-টোয়েন্টির মধ্যে মানুষ কেন এত পার্থক্য করে তা আমার বোধগম্য নয়। কারণ আমার কাছে হাফ-ভলি মানে হাফ-ভলিই। বৈভব নিয়মিত রান পাচ্ছে এবং ইনিংসের শুরুতে ব্যাট করার মতো আত্মবিশ্বাসও তার রয়েছে। সে দলের জন্য ম্যাচ হারার চেয়ে জেতাবেই বেশি। সে যখন এমন দুর্দান্ত শুরু করছে, তখন অন্য খেলোয়াড়রা ইনিংস গুছিয়ে নেওয়ার এবং বড় স্কোর করার সময়-সুযোগ পাবে। শর্ট অফ লেন্থ বা কিছুটা ছোট দৈর্ঘ্যের বল তার ব্যাটের নাগালে এলেই তা ছক্কায় বদলে যাবে। সে নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং নিজেকে সংযত রাখতেও শিখেছে। তবে তাকে নিয়ে অতিরিক্ত কোচিং বা কারিগরি পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন না। সূর্যবংশী এমসিসি-র সেই সেকেলে নিয়ম-কানুন মেনে চলা কোনও সাধারণ খেলোয়াড় নয়। ও একজন প্রতিভাবান বা জিনিয়াস। ভিভ রিচার্ডসও প্রথাগত ছাঁচে বাঁধা খেলোয়াড় ছিলেন না। আমার দেখা সেরা ব্যাটার ভিভ রিচার্ডস। তবে সূর্যবংশীর উপর আস্থা রাখুন। ও ভারতের বিশাল সম্পদ হয়ে উঠবে।'
ভারত ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করেছে জিম্বাবোয়েকে। এই সিরিজে শ্রেয়স আইয়ারদের প্রাপ্তি বৈভব। ১৯৬.১০-এর স্ট্রাইক রেটে তিন ম্যাচের সিরিজে ৫০.৩৩ এর গড়ে ১৫১ রান করেছে বৈভব। তার হাতেই উঠেছে সিরিজের সেরার পুরস্কার। আর তারপরেই ইঞ্জিনিয়ার চাইছেন রোহিত-বৈভবকে একসঙ্গে ওপেনার হিসেবে।
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