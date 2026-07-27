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রোহিতের নতুন ওপেনিং পার্টনার এখন বৈভব! জিম্বাবোয়ে সিরিজের পরেই বিস্ময় প্রতিভার বিরাট প্রমোশন

তাঁদের ২৪ বছরের ফারাক। দুই প্রজন্মের দুই তারকাকেই এবার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই রোহিত শর্মার ওপেনিং পার্টনার বৈভব সূর্যবংশী। চলে এল বিরাট আপডেট
 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 27, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:39 PM IST
রোহিতের নতুন ওপেনিং পার্টনার এখন বৈভব! জিম্বাবোয়ে সিরিজের পরেই বিস্ময় প্রতিভার বিরাট প্রমোশন
Image Credit: বৈভব-রোহিত জুটিও ওডিআইতে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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রোহিতের নতুন ওপেনিং পার্টনার এখন বৈভব! জিম্বাবোয়ে সিরিজের পরেই বিরাট প্রমোশন
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