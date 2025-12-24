Vaibhav Suryavanshi: ৩৬ বলে ১০০! 'জোকার' কটাক্ষে বিদ্ধ বৈভবের বিস্ফোরণ, এবিডি-বাটলারকে টপকে ইতিহাস....

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Vaibhav Suryavanshi: ট্রোলিং আর কটাক্ষকে মাঠের বাইরে রেখে কাজের কাজটি করে ফেলল বৈভব সূর্যবংশী। এবি ডিভিলিয়ার্স ও জস বাটলারকে টপকে লিখল ইতিহাস।

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 24, 2025, 01:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক দিন তিনেক আগের ঘটনা। গত রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে, (India vs Pakistan, U19 Asia Cup 2025 Final) ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে কাপ ঘরে নিয়ে যায় পাকিস্তান। আর সেই ম্যাচে বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Suryavanshi) ১০ বলে মাত্র ২৬ রান করে আউট হয়েছিল শিরোপা নির্ধারক ম্যাচে। আউট হওয়ার পর পাক পেসার আলি রাজার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি করেছিল। বিস্ময় বালক বৈভবকে নেটপাড়া ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছিল। 'জোকার' কটাক্ষে বিদ্ধ হয় ১৪ বছরের ক্রিকেটার। তবে বৈভব বুঝিয়ে দিল যে, সে ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভাই। এখন থেকেই সে সমালোচনার উত্তর মুখে নয়, কাজে করেই দিতে চায়। বলা ভালো চেনা ব্যাট শাসনেই...

'জোকার' কটাক্ষে বিদ্ধ বৈভবের বিস্ফোরণ

মাত্র ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে বৈভব পুরুষদের লিস্ট এ ক্রিকেটে সেঞ্চুরিকারী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড গড়ল। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচের দিনই বৈভব এই মাইলস্টোন তৈরি করল। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে অভিষেকের পর এটি ছিল বৈভবের মাত্র ৭ নম্বর লিস্ট এ ম্যাচ। বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, রাঁচিতে প্লেট লিগের ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিহারের হয়ে খেলতে নেমে সূর্যবংশী মাত্র ৩৬ বলে ১০০ করে। সিনিয়র ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের বাইরে এটিই বৈভবের প্রথম সেঞ্চুরি। এরপর সে ৫৯ বলে পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডও গড়ে। শেষ পর্যন্ত বৈভব ৮৪ বলে ১৯০ রান করে ফেরে। বিস্ফোরক ইনিংস সাজিয়েছিল ১৬ চার এবং ১৫ ছয়ে।

পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি

১) জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (২৯ বল): ২০২৩ সালের অক্টোবরে তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে

২) এবি ডি ভিলিয়ার্স (৩১ বল): ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ওডিআই ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরিও এটি।

৩) সাকিবুল গনি (৩২ বল): বিহারের অধিনায়ক বিজয় হাজারেতে অরুণাচলের বিরুদ্ধে এদিনই ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম লিস্ট এ সেঞ্চুরির রেকর্ড করলেন

৪) অনমোলপ্রীত সিং (৩৫ বল): ২০২৪ সালে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের হয়ে রেকর্ড সেঞ্চুরি।

৫) বৈভব সূর্যবংশী (৩৬ বল): এদিন সাকিবুল গনির সঙ্গেই ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন। পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিকারী হল বৈভব

পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০!

পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে, নথিভুক্ত দ্রুততম ১৫০ রানের কারিগরদের তালিকা যদি দেখা হয়, তাহলে এখন বৈভব সবার উপরে। সে ৫৯ বলে এদিন ১৫০ করেছে । বৈভবের পরে রয়েছে প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্স (৬৪ বলে ১৫০, ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে)। তিনে ব্রিটিশ তারকা জস বাটলার (৬৫ বলে ১৫০, ডাচদের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে)। এবিডি-বাটলারকে টপকেই ইতিহাস লিখল বৈভব।

বৈভব রয়েছেন আগুনে ফর্মেই

২০২৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে বৈভব। চলতি মাসের শুরুতে আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত, টি-টোয়েন্টি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপেও ৯৫ বলে ১৭১ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিল। সেই ইনিংসে সে যুব ওয়ানডে-তে আম্বাতি রায়ডুর দীর্ঘদিনের ভারতীয় রেকর্ড স্কোর থেকে মাত্র ছ'রান দূরে ছিল। রায়ডু ২০০২ সালে টনটনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭৭ রান করেছিলেন। ১৫ টি যুব ওয়ানডেতে বৈভবের গড় ৫১.১৩, যেখানে সে দুটি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি করেছে। তার স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৭৯। গত মাসে দোহায় রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ৪২ বলে ১৪৪ রান করেছিল। যা পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে কোনও ভারতীয়ের করা যৌথ ভাবে তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। সেদিন বৈভব ৩২ বলে নিজের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছিল। এর মাধ্যমে পুরুষদের সব টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে ষষ্ঠ দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও হয় তার। সেই টুর্নামেন্টের পরপরই বৈভব সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান হয়। যখন সে এই মাসের শুরুতে কলকাতায় মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৬১ বলে ১০৮ রান করে। ২০২৫ সালে বৈভব আগুনে ফর্মে আছেন। ১৩ বছর বয়সে আইপিএল নিলামে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবেও নির্বাচিত হয় বৈভব। তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে আইপিএলে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান হন (৩৮ বলে ১০১ রান)। আইপিএল ২০২৫-এ সূর্যবংশী সাতটি ম্যাচ খেলেছেন এবং ২০৬.৫৫ স্ট্রাইক রেটে ২৫২ রান করেছেন। আইপিএলের পর বৈভব ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় যুব দলের ম্যাচগুলিতেও সেঞ্চুরি করেছে। এরপর ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় যুব দলের ম্যাচগুলিতেও সেঞ্চুরি করেছে। ইংল্যান্ড সফরটি তার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ ছিল, যেখানে সে ১৭৪.০১ স্ট্রাইক রেটে ৩৫৫ রান করেছিল। বৈভব বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম কয়েকটি ম্যাচই কেবল খেলতে পারবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এর ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের জন্য জিম্বাবুয়েতে দলের সঙ্গে রওনা হওয়ার আগে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সঙ্গে শিবির করবে।

