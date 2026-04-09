  • IPL 2026 BIG BREAKING: আইপিএলের মাঝেই দলবদলের বিরাট খবর, বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় নক্ষত্রকে দলে টানলেন আম্বানি? টাকার জোরেই অবিশ্বাস্য উলটপুরাণ

Vaibhav Sooryavanshi: টাকার জোরেই উলটপুরাণ হল আইপিএলে! লিগের মাঝেই দলবদল নক্ষত্র ক্রিকেটারের। ঝড় উঠে গেল ভারতীয় ক্রিকেটে। তাও আবার বিশ্বকাপজয়ীকে নিয়ে।  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 9, 2026, 12:49 PM IST
নীতা আম্বানির চওড়া হাসি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত এক বছরেরও বেশি সময়ে ধরে বাইশ গজ মাতিয়ে রেখেছে বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Sooryavanshi) ১৫ বছরের বিহারতনয় মাঠে নামলেই কথা হয়, প্রচুর রেকর্ডও করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী। 'বস বেবি', 'বেবি হাল্ক'-এর মতো বিশেষণও পেয়ে গিয়েছে ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভা। রাজস্থান রয়্যালস ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামে এই 'ব্যাটিং প্রডিজি'র সার্ভিস নিশ্চিত করে ১.১ কোটি টাকায়। আর চলতি আইপিএলের মাঝেই বৈভবের দলবদলের বিরাট খবরে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট। আর ক্রিকেট মহলে এখনই বলা হচ্ছে যে, টাকার জোরেই কি উলটপুরাণ ঘটে গেল! মানে আইপিএলের আগে নয়, আইপিএলের মাঝ পথেই দলবদল এবার! তবে বিষয়টি ঠিক তেমন নয়, পুরো প্রতিবেদন পড়লেই জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে পাঠকদের কাছে। 

রাজস্থান ছেড়ে এবার মুম্বইতে বৈভব

গত ৭ এপ্রিল গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ম্যাচের আগে বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন নির্বাচক যতীন পরাঞ্জপে বৈভবকে নিয়ে চমকে দেওয়া মন্তব্য করেছেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মনে করেন যে, আগামী বছরগুলিতে বৈভবকে রাজস্থানের নয়, মুম্বইয়ের জার্সিতেই আইপিএল খেলতে দেখা যাবে। আর এমআই লিগের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি, যারা তৃণমূল পর্যায় থেকে সেরা কিছু ক্রিকেটারকে খুঁজে বের করেছে। ৫৩ বছরের মারাঠি ক্রিকেটার পরাঞ্জপে তাঁর এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, 'বৈভব সূর্যবংশী আজ রাতে তাঁর ভবিষ্যৎ টিমের বিরুদ্ধে খেলবে।' পরাঞ্জপের এই বার্তাই ঝড় তুলে দিয়েছে। একজন প্রাক্তন নির্বাচকের ভবিষ্য়দ্বাণী কেউ উড়িয়ে দিতেও পারছেন না। যিনি আবার দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত। ভুলে গেলে চলবে না পরাঞ্জপে এখন বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির (সিএসি) তিন সদস্যের একজন। বাকি দু'জন অশোক মালহোত্রা ও সুলক্ষণা নায়েক।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বৈভব

অসমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মাথায় বজ্রপাত হয়ে পড়েছিল বৈভব। ১৪ বলে ৩৯ রানের ইনিংস ছিল বৈভবের। ৫ ছয় ও ১ চারে ২৭৮.৫৭-এর স্ট্রাইক রেটে বৈভব ব্যাট করেছিল সেদিন। এমনটাই তার খেলার স্টাইল। তবে এখনও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বৈভবের ইনিংসের একটা বিষয় নিয়েই বিস্তর চর্চা চলছে। যে ঘটনার আগাম আন্দাজ সম্ভবত ক্রিকেট পণ্ডিতরাও মনে হয় করতে পারেননি। যে জসপ্রীত বুমরাকে এখনও ২২ গজ ডি-কোড করতে পারল না, সেহেন বুমবুমেরই পাসওয়ার্ড হ্যাক করে তছনছ করল ১৫ বছরের এক কিশোর।বুমরাকে জীবনে প্রথমবার ফেস করল বৈভব। যার ডিকশনারিতে ভয়ডর বলে কোনও শব্দ নেই। আছে ছোট্ট বুকের বিরাট পাটা আর আকাশছোঁওয়া আগুনে আত্মবিশ্বাস। বুমরা প্রথম বলটিই ছিল মিডল আর লেগ স্টাম্পের মাঝামাঝি সল্ট ডেলিভারি। লং-অনের উপর দিয়ে বৈভব উড়িয়ে দিল গ্যালারিতে। প্রথম ছয়টি যাতে কেউ ফ্লুক বলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বুমরাকে ওই ওভারেরই চতুর্থ বল ডিপ স্কোয়ার লেগ দিয়ে বৈভব আবার ওড়াল সেই গ্যালারিতেই। এই কিশোর প্রতিভার তাণ্ডবের সামনে বুমরাও ফিকে হয়ে গেলেন! এমনকী বৈভব বিশ্ববন্দিত ট্রেন্ট বোল্টকেও অনায়াসে ছয় মেরেছেন। 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

