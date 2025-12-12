English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

WATCH Vaibhav Suryavanshi: অবিশ্বাস্য! দেখুন ৯X৪, ১৪X৬-এ ৯৫ বলে ১৭১ রানের মহাপ্রলয়! 'দানব'-বালককে রুখবে কে?

Vaibhav Suryavanshi Under-19 Asia Cup 2025: বৈভব সূর্যবংশীর আজ আর কোনও বিশেষণের প্রয়োজন নেই। বেদম প্রহারে প্রতিপক্ষের ঘুম ওড়ানোর কাজ তিনি চালিয়েই যাচ্ছেন। আর এবার বেছে নিলেন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের মঞ্চ...

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 12, 2025, 02:45 PM IST
WATCH Vaibhav Suryavanshi: অবিশ্বাস্য! দেখুন ৯X৪, ১৪X৬-এ ৯৫ বলে ১৭১ রানের মহাপ্রলয়! 'দানব'-বালককে রুখবে কে?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের টিনেজ ব্যাটিং সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশীকে (Vaibhav Suryavanshi) রুখবে কার সাধ্যি! চলতি বছর আগুনে ফর্মে রয়েছে ১৪ বছরের বাঁ-হাতি বিধ্বংসী ব্যাটার। ফের একবার বাইশ গজ দেখল বৈভবের ভয়ংকর তেজ। একাই সব ছারখার করে দিল 'বিহারিবাবু'... ১২ ডিসেম্বর, শুক্রবার দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে (ICC Academy Ground) রণংদেহী মূর্তি ধারণ করে বৈভব। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: ১৩ চার ১০ ছয়ে ৭৮ বলে ১৪৩! ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিস্ময় বৈভবের বিস্ফোরক ইতিহাস...

বৈভবের বেদম প্রহার

আমিরশাহীর বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের জার্সিতে আবারও জ্বলে উঠল বৈভব। ৯ চার ও ১৪ ছয়ের সুবাদে ৯৫ বলে ১৭১ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলল সে। ১৮০.০০-র স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছে। বৈভবের ব্যাটে ভর করেই আয়ূষ মাত্রের দল কিরণ রাইদের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে ৪৩৩ রান তুলে ফেলল। বৈভব ছাড়া স্কোরবোর্ডে অবদান রেখেছেন অ্যারন জর্জ ও বিহান মালহোত্রা। দু'জনেই ৬৯ রান করেছেন। আমিরশাহী হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল যে, টস জিতে প্রথমে বল করে কী ভুলটাই না তারা করেছে!

গিয়ার বদলের খেলা

বৈভব সংযমী হয়েই তাঁর ইনিংস শুরু করেছিলেন। এবং ষষ্ঠ বলে আলি আসগরকে চার হাঁকান। পরের ওভারে বাঁ-হাতি পেসারকে আরও আক্রমণ করেন এবং জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে ইনিংসের মুড সেট করে দেন। আহমেদ খুদাদাদকে ছয় হাঁকিয়েই ৩০ বলে ৫০ করেছেন বৈভব। এরপরই বড় ইনিংসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। বৈভব এদিন ৮৫ রানে নবজীবন পান। উদীশ সুরির বলে তুলে মারতে গিয়ে লং-অফে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন। অবশেষে ৫৬ বলে একটি সিঙ্গেল দিয়ে সেঞ্চুরি পূরণ করেন। বৈভব এদিন মাত্র ২৯ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি মাঠে রেখে এসেছেন।

আরও পড়ুন: ৪২ বলে ১৪৪! ১১X৪,১৫X৬, দোহায় 'দানব'-বালকের ভয়াবহ বিস্ফোরণে সব ছারখার...

 সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি

বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডে  প্রথম যুব ওডিআই সেঞ্চুরি করার পর, বৈভব দুবাইয়ে দ্বিতীয় যুব ওডিআই সেঞ্চুরি হাঁকালেন। চলতি বছর এটি বৈভবের ষষ্ঠ সেঞ্চুরি। কারণ এই তরুণ খেলোয়াড় বিভিন্ন ফর্ম্যাটে তার সমৃদ্ধ ফর্ম অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈভব তার প্রথম সেঞ্চুরি করেছিল। মাত্র ৫৭ বলে তার সেঞ্চুরি পূরণ করেছিল। সাতটি ছক্কা এবং সমসংখ্যক চারের সুবাদে একটি দুরন্ত ইনিংস খেলে। এমন পিচেই রান করেছে, যেখানে স্ট্রোক খেলার জন্য খুব কম সহায়তা ছিল। বৈভব ৬১ বলে ১০৮ রান করে অপরাজিত ছিল। যার ফলে বিহার ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। দোহায় সম্প্রতি সমাপ্ত রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপেও ভারত 'এ' দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলন তিনি।

আরও পড়ুন: তাঁর স্বামী বাদে দলের বাকিরা নেশাগ্রস্থ! জাদেজাপত্নীর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড়...

আইপিএলে বৈভবের কামাল

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপেJ সেমিফাইনালে বাংলাদেশের কাছে ভারত হেরে গেলেও, বৈভব ২৩৯ রান করেছিল। যার মধ্যে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ৩২ বলে সেঞ্চুরি ছিল ৫৯.৭৫-এর গড়ে। ছিল ২৪৩.৮৭-এর অসাধারণ স্ট্রাইক রেট। মাত্র ১২ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হওয়া বৈভব রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে দুর্দান্ত অভিষেক কাটান। এরপরেই বৈভব ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠে। সে আইপিএলে ২০৬.৫৫-এর স্ট্রাইক রেটে ২৫২ রান করেছিল, যার মধ্যে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৮ বলে ১০১ রানের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিও ছিল। যা ছিল আইপিএল ইতিহাসের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। যা তাকে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম বয়সী সেঞ্চুরিয়ান করে তুলেছিল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
vaibhav suryavanshi 171 runsvaibhav suryavanshi 171vaibhav suryavanshi century 56 ballsvaibhav sooryavanshi 100 in just 35 balls
পরবর্তী
খবর

IND vs SA T20: টি-টোয়েন্টিতে দূরন্ত প্রত্যাবর্তন, সিরিজের সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা....
.

পরবর্তী খবর

Meenakshi-Ritajit Marriage: ঠিক যেন সিনেমা! দুর্নিবারের প্রাক্তন স্ত্রী বিয়ে করলেন মোহরের প্...