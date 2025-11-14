WATCH Vaibhav Suryavanshi: ৪২ বলে ১৪৪! ১১X৪,১৫X৬, দোহায় 'দানব'-বালকের ভয়াবহ বিস্ফোরণে সব ছারখার...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Nov 14, 2025, 07:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ১৪ বছর বয়স বৈভব সূর্যবংশীর (Vaibhav Suryavanshi)! তাঁর আজ আর কোনও বিশেষণের প্রয়োজন নেই। চলতি বছর রাজস্থান রয়্যালসের (Rajasthan Royals) জার্সিতে আইপিএলের (IPL 2025) সব আলো একাই কেড়ে নিয়েছিল বিহারের সমস্তিপুরের বিস্ময় বালক। সবার মুখে ছিল শুধুই বৈভবের নাম। তারপর থেকে বৈভব মাঠে নামা মানেই, কিছু না কিছু ঘটবেই। আর এবার বৈভব বিস্ফোরণের মঞ্চ দোহার রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ (Rising Stars Asia Cup), ৩২ বলের সুপার সেঞ্চুরিতে ফের নজর কাড়লেন বৈভব। 

আরও পড়ুন: বুমরা-বিক্রমে ব্যাকফুটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা, ইডেনে রেকর্ডবন্যা বিশ্বের ১ নম্বর বোলারের...

বৈভব-জীতেশ

১৪ নভেম্বর, শুক্রবার, দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত খেলতে নেমেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাট করে জীতেশ শর্মার 'ইন্ডিয়া এ' দল ২০ ওভারে তুলল ৪ উইকেটে ২৯৭ রান। ওভারপিছু ১৪.৮৫ করে রান এল। ওপেনার বৈভব ৪২ বলে ১৪৪ রান করলেন। ৩৪২.৮৫-এর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে বালক ওপেনার ১১টি চার ও ১৫ ছক্কা হাঁকালেন। আর তৈরি করলেন বেশ কিছু রেকর্ডও। বৈভব ছাড়াও অধিনায়ক জীতেশ করলেন ৩২ বলে ৮৩ রান জুড়লেন স্কোরবোর্ডে। 

ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম টি২০ শতরানকারী যাঁরা

১) উরভিল প্যাটেল – ২০২৪ সালে ইন্দোরে গুজরাত বনাম ত্রিপুরার হয়ে ২৮ বলে সেঞ্চুরি
২) অভিষেক শর্মা – ২০২৪ সালে সৌরাষ্ট্রে পাঞ্জাব বনাম মেঘালয়ের হয়ে ২৮ বলে সেঞ্চুরি
৩) ঋষভ পন্থ –  ২০১৮ সালে দিল্লিতে দিল্লি বনাম হিমাচল প্রদেশ ৩২ বলে সেঞ্চুরি
৪) বৈভব সূর্যবংশী –২০২৫ সালে দোহায় আমিরশাহীর বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া এ'-র হয়ে ৩২ বলে সেঞ্চুরি

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক টি২০ শতরানকারী যাঁরা

১) তিলক ভার্মা - ২০২৪ সালে হায়দরাবাদের হয়ে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ১৫১ (৬৭ বল)
২) শ্রেয়স আইয়ার - ২০১৯ সালে মুম্বইয়ের হয়ে সিকিমের বিরুদ্ধে ১৪৭ (৫৫ বল)
৩) পুনিত বিষ্ট - ২০২১ সালে মেঘালয়ের হয়ে মিজোরামের বিরুদ্ধে ১৪৫ (৫১ বল)
৪) বৈভব সূর্যবংশী - ২০২৫ সালে দোহায় আমিরশাহীর বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া এ'-র হয়ে ৩২ বলে সেঞ্চুরি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারত শক্তিশালী দল পাঠিয়েছে, যার মধ্যে বৈভবের মতো অনেক উদীয়মান আইপিএল তারকাও আছে। আগে দলে কেবল অনূর্ধ্ব-২৩ খেলোয়াড় ছিল, কিন্তু এবার নির্বাচকরা জিতেশ শর্মার মতো খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আরও পড়ুন: বোনকে বিয়ের ১০ মাসের মধ্যেই পাশে দ্বিতীয় স্ত্রী! রহস্যময়ী ঝড়ের দাপটে শুভমনদের সুপারস্টার...

 

Tags:
Vaibhav SuryavanshiRising Stars Asia CupIPL 2025Rajasthan Royals
