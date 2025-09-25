Vaibhav Suryavanshi: ১৪ বছরেই বিশ্বরেকর্ড! সূর্যের বৈভবে ঢাকল 'চাঁদ', ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ হাঁকাল কিশোর ওস্তাদ...

Vaibhav Suryavanshi: ১৪ বছরেই বিশ্বরেকর্ড! সূর্যের বৈভবে ঢাকল 'চাঁদ', ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ হাঁকাল কিশোর ওস্তাদ...
Vaibhav Suryavanshi Smashes World Record: রেকর্ড ভেঙে রেকর্ড গড়াই যেন তার রোজের রুটিন! এবার ১৪ বছরের ভারতীয় বিশ্বরেকর্ড করে দিল। যা দেখে থ বাইশ গজ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছক্কা হাঁকিয়ে তার আইপিএল অভিষেক, ১৩ বছর বয়সে সেই লিগ তাকে দিয়েছে ১.১০ কোটি টাকা! 'বিস্ময় বালক'-এর তকমায় প্রতিদিনই তার উজ্জ্বলতা বাড়ছে। বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Suryavanshi), যার আজ আর কোনও বিশেষণের প্রয়োজন নেই। সেই বিস্ময় বৈভবই ইতিহাস লিখে দিল ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ এবং অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যুব ওডিআই-তে (India Under-19 vs Australia Under-19)।
৩ ম্যাচের ওডিআই ও ২ ম্যাচের টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আয়ূশ মাত্রের টিম প্রথম ওডিআই ৭ উইকেটে জেতার পর দ্বিতীয় ওডিআইও ৫১ রানে জিতল। টানা দুই ম্যাচ জেতার সুবাদে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ ভারত পকেটে পুরে ফেলেছে। প্রথম ম্যাচে ওপেন করতে নেমে বৈভব ২২ বলে ৩৮ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলেছে ৭ চার ও ১ ছয়ের সুবাদে।
আরও পড়ুন: আচমকাই চড়চড়িয়ে বাড়ল আটারি-ওয়াঘার উত্তেজনা, শত্রুকে জলে মারার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভারত...
দ্বিতীয় ম্যাচেও বিস্ফোরক বৈভব। ব্রিসবেনে বৈভব ৬৮ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলল ৫ চার ও ৬ ছয়ের সৌজন্যে। আর এই নক খেলার সময়েই বিহারি ক্রিকেটার বিশ্বরেকর্ড করে ফেলল। বৈভব, যুব ওডিআই-তে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড কেড়ে নিল ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার উন্মুক্ত চাঁদের থেকে। বৈভবের ঝুলিতে এখন ৪১ ছক্কা, চাঁদের আছে ৩৮ ছয়। সূর্যের বৈভবে ঢাকল 'চাঁদ'...
চলতি বছর বৈভব অসাধারণ রানে রয়েছে। ইংল্যান্ড সফরও তার দুর্দান্ত ছিল। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের সর্বাধিক রান শিকারি হিসেবে ৫ ইনিংসে ৭১-এর গড়ে ৩৫৫ রান করেছে। যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ-সেঞ্চুরিও রয়েছে। সিরিজের শুরুতে বৈভব দুটি ৪০+ রানের ইনিংস খেলেছে। তৃতীয় ম্যাচে ৩১ বলে ৮৬ রানের ইনিংস খেলার পর চতুর্থ ম্যাচে ৭৮ বলে ১৪৩ রানের আরও একটি অনবদ্য় ইনিংস খেলে। যেখানে ১৩ চার এবং ১০ ছয় মেরেছে সে। ৫২ বলের অসাধারণ সেঞ্চুরি যুব ওডিআই-তে দ্রুততম
আরও পড়ুন: ১৬০০০+ রান, সর্বোচ্চ ৩০৩*! মহারথীকে বাদ দিয়েই টেস্ট টিম ভারতের, পন্থেরও জায়গা হল না
২০২৫ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে বৈভবে মাত্র ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিল, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে কোনও ভারতীয় হিসাবে দ্রুততম। বৈভব আইপিএল শেষ করে ৭ ইনিংসে ৩৬-এর গড়ে ২৫২ রান জুড়ে। ২০৬.৫৫ স্ট্রাইক রেট ছিল তার। যার মধ্যে সেঞ্চুরি এবং ফিফটি ছিল। ১৪ বছর বয়সী খেলোয়াড় ২০৬.৫৫ এর বিশাল স্ট্রাইক রেটের সুবাদে 'সিজনের সেরা স্ট্রাইকার' নির্বাচিত হয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)